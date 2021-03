«Knochenjob» «In diesem Amt kommt man schlicht an seine Grenzen»: Wieso es überall an Schulleitern mangelt Sie sind gefragt aber rar – und oft fallen sie krankheitsbedingt aus, wegen Überlastung: Schulleiterin oder Schulleiter zu sein, entspricht einem Kampf an vielen Fronten. Oft werden in der Not Personen eingestellt, die nicht über eine adäquate Ausbildung verfügen. Direkt Involvierte des Kanton Solothurn geben einen Einblick. Denise Donatsch 16.03.2021, 05.00 Uhr

Schülerinnen und Schüler sind nur eines der vielen «Kundensegmente» im Alltag eines Schulleiters (Symbolbild). Bruno Kissling

Mathias Stricker, Präsident des Verbands Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO), weiss schon lange um das Problem des Fachkräftemangels an den öffentlichen Schulen. Besonders dramatisch zeige sich dies bei den heilpädagogischen Fachpersonen, jedoch auch bei Schulleitungsstellen. «Wir können einen Mangel an qualifizierten Schulleitungen beobachten, dabei wäre es auch hier immens wichtig, dass eine adäquate Ausbildung absolviert wird.»

Gutes Management, das Teil der Ausbildung zur Schulleitung darstelle, habe grossen Einfluss auf das gesamte schulische System bis hin zur gelingenden Zusammenarbeit mit Eltern und Behörden. Fehle diesbezüglich jedoch das spezifische Know-how, könne das in ein schlechtes Betriebsklima münden.

«Dort, wo es ein konstantes Kollegium gibt, gibt es in der Regel auch eine gute Schulleitung»,

erläutert LSO-Präsident Stricker.

Pädagogisches Wissen allein reicht nicht

Adrian van der Floe, Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter des Kantons Solothurn (VSL SO) und selbst als Schulleiter tätig, schätzt die Situation ganz ähnlich ein wie Stricker. «Der Beruf des Schulleiters ist eine hoch anspruchsvolle Angelegenheit», bemerkt van der Floe, der nach 25 Jahren in diesem Amt weiss, wovon er spricht.

Es sei grundsätzlich gut, wenn man als angehender Schulleiter aus dem pädagogischen Bereich käme, da man sich dann besser in die Lehrkräfte einfühlen könne. Dies alleine reiche jedoch nicht. «Wichtig ist, dass man Menschen führen kann.»

Auch die Kommunikationsfähigkeit spiele eine zentrale Rolle, da man nicht nur wissen müsse, wie mit dem Lehrerteam umzugehen ist, sondern auch mit den Behörden sowie mit Sozialarbeitern und Eltern. Dazu käme noch die Verantwortung für die Team- und Unterrichtsentwicklung und nicht zuletzt müsse man auch die Finanzen der Schule im Griff haben.

«Die Ansprüche an diese Berufsgruppe ist enorm hoch und nicht selten trifft man auf Widerstände.»

Dies macht nach van der Floes Ansicht das Schulleitungsamt nicht besonders attraktiv, was auch die relativ hohe Zahl an Abgängen erkläre. «Jedes Jahr müssen im Kanton rund zehn Prozent der Schulleitungspositionen neu besetzt werden. Das sei eine nicht zu unterschätzende Fluktuationsrate.»

Was das Finden von qualifiziertem Personal besonders erschwere, so van der Floe, sei die Tatsache, dass es für Schulleitungspersonen keinen wirklichen Markt gäbe. Zur Schulleiterin oder zum Schulleiter wird man via Zusatzausbildung und nicht durch eine Erstausbildung. Das bedeute, dass die meisten angehenden Schulleiter erst dann eine Ausbildung absolvieren, wenn sie bereits eine Stelle innehaben. Personen mit einer Schulleitungsausbildung, die in diesem Bereich auf Stellensuche sind, gäbe es folglich wenig.

Aus diesem Grund biete die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) seit jüngster Zeit attraktive CAS-Lehrgänge an, mittels deren man berufsbegleitend die Qualifikation zur Schulleitung erlangen kann. Van der Floe erachtet diese Entwicklung als durchaus positiv, da es so zum ersten Mal genügend qualifiziertes Schulleitungspersonal auf dem Markt geben könnte.

Die Coronakrise als Problemverschärfer

In der aktuellen Zeit, in der die Coronapandemie in praktisch alle schulischen Bereiche hineinspiele, sei Schulleitungsfunktion noch anspruchsvoller als sowieso schon, so van der Floe. Durch die ständig wechselnden Sicherheitsmassnahmen sei diese praktisch im Dauereinsatz, um die Mitarbeitenden sowie das schulische Umfeld zeitig und umfassend zu informieren.

Eine besonders belastende Situation sei rings um die Maskenpflicht der Fünft- und Sechstklässler entstanden, da einige Eltern deswegen auf die Barrikade gegangen seien. Eine Beruhigung habe es erst dadurch gegeben, dass die Kinder selbst bezeugt hätten, damit kein Problem zu haben.

Belastungsgrenze wird oft überschritten

Er wirkte als Lehrperson, Schulinspektor und Schulleiter im Kanton, dann machte sich Rolf Caccivio im Sommer 2020 selbstständig. Als Berater für Schulfragen und als «Schulleiter auf Zeit» erlebt er seither am eigenen Leib, wie dringend qualifiziertes Schulleitungspersonal gesucht ist. «Als ich begann, für meine neue Tätigkeit Werbung zu machen, vergingen gerade einmal zwei Tage, bis das Telefon klingelte und die erste Anfrage bei mir eintraf, ob ich als Schulleiter ad interim einspringen könne.»

Seither klingle das Telefon praktisch laufend. Für ihn sei dies natürlich eine schöne Situation, sagt Caccivio, er müsse sich definitiv keine Sorgen darüber machen, plötzlich ohne Arbeit dazustehen. Was ihn dabei allerdings tatsächlich erschrecke, sei die Tatsache, dass die meisten Anfragen deshalb kämen, weil die Schulleitung krankheitsbedingt ausfalle.

«In diesem Amt kommt man schlicht an seine Grenzen und darüber hinaus.»

Es sei darum nicht weiter verwunderlich, dass sich die Situation rund um dieses Berufsfeld nicht stabilisieren könne.



Wie es um die heilpädagogischen Fachkräfte steht Schulleiterin Ruth Bieri vom Schulkreis Kastels in Grenchen erachtet den Mangel an heilpädagogischen Fachkräften als Abbild des integrativen Schulmodells. Weil die Anstellung für eine ausgebildete heilpädagogische Fachperson an Sonderschulen viel attraktiver sei als an öffentlichen Schulen, sei es sehr schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Eine öffentliche Schule, die 50–60 Prozent der Stellen mit ausgebildetem Personal besetzen könne, sei bereits in einer guten Lage. Auch LSO-Präsident Mathias Stricker bezeichnet den Mangel als grosses Problem und weist darauf hin, dass das Zurückgreifen auf unqualifiziertes Personal zwar die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ermögliche, jedoch auf die Dauer aus Qualitätsgründen keine Option sei. Schulleiterin Bieri erachtet das Ausarbeiten neuer Ausbildungswege, die sich besser mit dem Berufsleben vereinbaren lassen, als notwendigen Schritt, um die Situation nachhaltig zu verbessern. Ebenfalls solle eine Lehrperson, die ein CAS für diesen Bereich mitbringt, finanziell davon profitieren. (ddo)