Knall im Vorstand Krankgeschriebene Direktorin kehrt nicht zurück: Solothurner Filmtage organisieren sich neu Die Filmtage organisieren sich neu: Die künstlerische und administrative Leitung werden personell getrennt. Die krankgeschriebene Direktorin Anita Hugi kehrt nicht zurück. 12.08.2021, 14.02 Uhr

Stelen für die Solothurner Filmtage auf dem Kreuzackerplatz. Hanspeter Bärtschi / SZ

Die Solothurner Filmtage organisieren sich neu. Der Vorstand unter der Leitung von Präsident Thomas Geiser hat die sofortige Einführung eines dualen Führungsmodells beschlossen. Im Zuge dessen soll die Stelle der Direktorin in eine künstlerische und administrative Leitung aufgeteilt werden. Diese neu geschaffenen Stellen werden öffentlich ausgeschrieben, schreiben die Filmtage am Mittwoch in einer Medienmitteilung.