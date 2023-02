Wassermangel: Wie sollen Solothurner Bauern reagieren?

Klimawandel Umfrage des Kantons zum drohenden Wassermangel: Das sagen Solothurner Bauern Heisse und trockene Sommer: Was soll da noch auf unseren Feldern gedeihen? Eine Umfrage bei Solothurner Landwirtschaftsbetrieben zeigt vor allem eines: Es herrscht Informationsbedarf. Urs Moser Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Bewässerung von Gemüsefeldern im Gäu letzten Sommer. Woher soll das Wasser dafür in Zukunft kommen? Patrick Lüthy

Die Fasnacht ist vorbei und damit sollte auch der Winter ausgetrieben sein. Ob uns ein langer, heisser und trockener Sommer bevorsteht? Man wird sehen. Auf jeden Fall ist der Klimawandel Tatsache und solche heisse und trockene Sommer sind immer häufiger zu erwarten. Und das bedeutet drohende Wasserknappheit, die insbesondere auch die Landwirtschaft betrifft. Eine Umfrage unter Solothurner Landwirten zum Thema Bewässerung zeigt vor allem eines: Es herrscht grosser Informationsbedarf, wie mit der Situation umzugehen ist.

Ein Grundlagenbericht des Amts für Landwirtschaft und des Amts für Umweltschutz wurde schon 2020 präsentiert. Fazit: An der über den ganzen Kanton gesehen positiven Wasserbilanz wird sich so schnell nichts ändern. Will heissen, es fällt weit mehr Niederschlag als Wasser verdunstet. Im Sommerhalbjahr allerdings dürfte die Wasserbilanz künftig öfters negativ ausfallen.

Was die Landwirtschaft betrifft, werden damit voraussichtlich Betriebe im Schwarzbubenland und im Thal etwas weniger, jene südlich des Jura schon mehr mit der Trockenheit zu kämpfen haben.

Besonders im Bucheggberg, Leberberg und im Wasseramt müsse man mit hohen Wasserdefiziten rechnen, dort werde die «Bewässerungsbedürftigkeit» voraussichtlich am stärksten ansteigen, so der Bericht.

Wasser hat seinen Preis, aber der hat Grenzen

Letzten Herbst startete das Amt für Landwirtschaft dann eine Umfrage bei den Solothurner Landwirtschaftsbetrieben, wie sie es denn mit der Bewässerungsthematik sehen. Die Ergebnisse sind inzwischen publiziert und bestätigen zunächst einmal, dass der Handlungsbedarf bezüglich Trockenheit und Bewässerung in den Regionen südlich des Juras am grössten ist. Hier liegt auch ein Grossteil der Ackerflächen, wo die meisten «bewässerungswürdigen» Kulturen angebaut werden.

Bewässerungswürdig heisst, mit einer anständigen Wertschöpfung, für die sich die künstliche Bewässerung überhaupt lohnt. Das sind vor allem Kartoffeln und Spezialkulturen wie Gemüse, Obst und Beeren. Denn auch Wasser ist nicht gratis. Fast 70 Prozent der antwortenden Bauernbetriebe gaben an, sie wären nicht bereit, eine Gebühr für die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Bächen für die Bewässerung ihrer Felder zu entrichten. Stellt sich also die Frage: Wenn bewässern, dann was?

Mehr als die Hälfte der Betriebe, die heute schon bewässern müssen, bezieht das Wasser aus Oberflächengewässern, Quell- oder Grundwasser, nur knapp 30 Prozent benutzen Trinkwasser ab Hydrant.

Was die Betriebe betrifft, die heute noch nicht auf eine Bewässerung ihrer Kulturen angewiesen sind: Knapp die Hälfte zieht in Betracht, in Infrastrukturen zur Bewässerung zu investieren. Über 70 Prozent wären aber nicht bereit, einen Kubikmeterpreis von mehr als 50 Rappen für Wasser ab einem Hydranten oder einer anderen Bezugsquelle zu bezahlen. Für immerhin 18 Prozent liegt die Schmerzgrenze bei einem Franken, darüber nur bei 8 Prozent.

Bewusstsein ist da, an Information mangelt es

Was sich in der Umfrage weiter gezeigt hat: Einer Mehrheit der Antwortenden (57 Prozent) sind die bestehenden Informationskanäle zur landwirtschaftlichen Bewässerung gar nicht bekannt, ebenso viele Betriebe würden sich aber sehr wohl mehr Fachinformationen dazu wünschen.

Ein Fazit liegt somit auf der Hand: Auf staatlicher Seite besteht der Handlungsbedarf in erster Linie einmal darin, unter den Landwirten für eine bessere Information über die Grundlagen der Wasserversorgung einerseits und die Möglichkeiten bei drohender Wasserknappheit anderseits zu sorgen.

Zum Beispiel gibt es im Kanton bereits ein Doodle-System, in dem die Mengen und Zeiten der Wasserentnahme aus einem Bach unter den Solothurner Landwirten koordiniert werden können. Auch lassen sich Daten zur sogenannten Saugspannung, der Wasserspeicherfähigkeit von Böden, online abrufen. Und es gibt eine App, die Bewässerungsempfehlungen für bestimmte Böden und Kulturen aufgrund von Wetterdaten abgibt. Offenbar waren diese Kanäle bis anhin 40 Prozent der Solothurner Landwirte nicht bekannt.

Aber wenn das Wasser nun wirklich richtig knapp wird? «Es ist unsere Aufgabe, das Bewusstsein für eine solche Situation zu schärfen», sagt Felix Schibli, Chef des Amts für Landwirtschaft. Er meint damit die ganze Gesellschaft, nicht nur die Bauern. Es könnte zum Beispiel den Verzicht auf den Anbau intensiver Kulturen wie einheimischem Gemüse bedeuten.