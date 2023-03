"Chalibria": Gerlafingen setzt auf "grünen" Stahl, CO2-neutral

Klimaschutz Gerlafingen mischt beim «grünen» Stahl ganz vorne mit, «Chalibria» heisst das Zauberwort Die Beltrame Gruppe setzt die Reduktion des CO 2 -Ausstosses ganz oben auf die Prioritätenliste. Aus Gerlafingen kommt kohlenstoffneutraler Stahl. Die Frage ist nur: Ist der Markt auch bereit, den Aufpreis zu bezahlen? Urs Moser Jetzt kommentieren 19.03.2023, 12.00 Uhr

Begriffe wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz bringt der Laie nun nicht unbedingt spontan mit der Stahlindustrie in Verbindung. Die Beltrame Gruppe und namentlich das Stahlwerk Gerlafingen haben sich aber genau dem verschrieben: Die Dekarbonisierung des Produktionsprozesses steht ganz oben auf der Prioritätenliste, man will den CO 2 -Ausstoss bis 2030 um 40 Prozent reduzieren.

Seine Pläne präsentierte das Unternehmen im Rahmen eines «Roundtable»-Anlasses mit illustrer Beteiligung, für den man in den Kursaal nach Bern geladen hatte. Unter anderen diskutierten Stahlwerk-Chef Alain Creteur und Volkswirtschaftsdirektorin und diesjährige Solothurner Frau Landammann Brigit Wyss mit. Im Zentrum: «Chalibria», der neue CO 2 -neutrale Stahl aus Gerlafingen.

In Gerlafingen wird Schrott rezykliert. Man ist also per se in der Kreislaufwirtschaft tätig, was vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird, aber an sich ja eigentlich aus Nachhaltigkeitssicht schon positiv sein müsste. Allerdings ist die Stahlproduktion auch extrem energieintensiv. Das Stahlwerk Gerlafingen darf sich aber rühmen, zu den energieeffizientesten weltweit zu gehören. Die traditionelle Stahlproduktion im Hochofen verursacht pro Tonne Stahl ungefähr 2,1 Tonnen CO 2 . Mit der Lichtbogenofentechnologie, bei der Schrott mit Strom eingeschmolzen und aufbereitet wird, schafft es Gerlafingen, auf nur 380 Kilogramm CO 2 zu kommen.

Besser ist in Gerlafingen nicht gut genug

Seit kurzem bietet das Werk nun auch komplett CO 2 -neutralen Stahl an, was über CO 2 -Zertifikate erreicht wird. Chalibria eben, der Name setzt sich aus den Begriffen Chalybs für Stahl und Equilibrium für Gleichgewicht zusammen.

Die Beltrame Gruppe investiert dafür in Wasserkraft- und Photovoltaik-Projekte. Das und die Modernisierung der Produktion kosten Geld, eine grosse Menge Geld. Aber das ist es dem Unternehmen offensichtlich wert. Stahlwerk-Chef Creteur: «Es geht um das Klima auf unserem Planeten. Die Dekarbonisierung steht ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Wir liegen beim CO 2 -Ausstoss schon heute deutlich unter dem europäischen Durchschnitt, aber das ist uns nicht genug.»

Hehre Worte, aber selbstverständlich muss auch das Stahlwerk Gerlafingen rentieren, wenn es bestehen will. Der «grüne» Chalibria-Stahl ist teurer als der herkömmliche, etwa 50 Franken pro Tonne, so um die 6 Prozent. Die Frage also: Ist überhaupt ein Markt für das Produkt vorhanden, sind Bauherrschaften bereit, einen Aufpreis für CO 2 -neutrale Armierungseisen im Beton ihres Projekts zu bezahlen?

Wer ist bereit, den Aufpreis zu bezahlen?

Die Diskussion im Rundtischgespräch im Kursaal drehte sich um viele grundsätzliche Fragen zur Klimapolitik und die Erreichung der Ziele – und um diese ganz konkrete etwas herum. Carlo Beltrame, Chef Unternehmensentwicklung in der Konzernleitung der Beltrame Gruppe, stand auf und warf sie dem Publikum mit südländischem Temperament direkt an den Kopf: «Wer von euch bezahlt den Euro mehr?» Er erntete helvetisch zurückhaltendes Schweigen.

Regierungsrätin Brigit Wyss sieht Kantone und Gemeinden durchaus in der Pflicht, eine Vorbildfunktion wahrzunehmen. Sie wies auf die revidierte interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen hin. Sie sieht vor, bei Ausschreibungen der öffentlichen Hand auch die Nachhaltigkeit als Kriterium vorzugeben. «Chalibria kommt da in einem guten Moment», so Wyss.

Generell sei beim Thema Klimaschutz und Dekarbonisierung aber auch die Hebelkraft der Finanzwirtschaft nicht zu unterschätzen. Im Grossen wie im Kleinen: Wyss erinnerte daran, dass seinerzeit ein Argument gegen das gescheiterte kantonale Energiegesetz lautete, ältere Hausbesitzer würden gar keine Kredite mehr für energetische Sanierungen bekommen.