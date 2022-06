Pumptrack im Kleinholz in Olten feierlich eröffnet

Kleinholz Olten wird zur Nummer drei in der Schweiz: neue Pumptrack-Anlage feierlich eröffnet Auf dem ehemaligen Minigolfareal im Kleinholz herrscht wieder Betrieb. Der Pumptrack wurde mit einem grossen Fest eröffnet. Jürg Salvisberg 12.06.2022, 12.43 Uhr

Gerade bei Bikern war die Strecke am Eröffnungstag beliebt. Bruno Kissling

Nach fast sechs Jahren Unterbruch herrscht auf dem ehemaligen Minigolfareal im Kleinholz wieder sportliches Treiben. Am Eröffnungstag des Pumptracks nahmen allen voran Bikerinnen und Biker die neuen Rollsportanlagen in Beschlag. Einen grossen Andrang erlebten sowohl die Startrampe zur Jump Linie, welche die grösste Challenge darstellt, als auch die beiden anderen Tracks.

Alle drei Trails mit Helmpflicht stehen der breiten Bevölkerung täglich unentgeltlich für die Benutzung offen. Mit der Grösse seiner Anlage steigt Olten nach Zürich und Grenchen zur Nummer 3 der Schweiz auf. «Vom Gesamtpaket her mit der Einbettung ins Sportareal, den Bäumen und Gebäulichkeiten ist es sogar die attraktivste Anlage», glaubt Giuseppe Rebuffoni vom Projektteam.

Mario Schmuziger, einer der Initianten.

Anlage 100 Tage nach Spatenstich eingeweiht

Mit einem grossen Schlussspurt brachte der Bike Club Olten seine über drei Jahre verfolgten Pläne am letzten Samstag zu einer Ziellandung. Damit rund 100 Tage nach dem Spatenstich gleich drei Parcours zur Einweihung bereit waren, brauchte es einen professionellen Bahnbauer. Severin Schindler von Vast Trails lobte an der offiziellen Eröffnung den zentralen Standort im Sportquartier, «auch wenn einige wegen der verloren gegangenen Minigolfanlage noch wehmütig sind.»

Daneben benötigte die Realisierung auch viele helfende Hände. Während zweier Wochen standen rund 50 Freiwillige im Einsatz, davon jeweils 20 gleichzeitig, um mit dem Eintrag von über 150 Tonnen Asphalt die Steilwandkurven und Bodenwellen im Gelände Form annehmen zu lassen.

Das Projektteam mit Giuseppe Rebuffoni, Florian Rickenbacher, Antonia Orlik, Dominik Hug und Mario Schmuziger (vl.) . Bruno Kissling

Mario Schmuziger drückte im Namen der Initianten seinen Stolz auf das Erreichte aus. Gleichzeitig zeigte er sich froh, dass nach einer Zeit vieler Emotionen nun der Alltagsbetrieb starten könne. Vor den geladenen Gästen dankte er allen, welche den 450'000 Franken teuren «Spielplatz von 5 bis 95» ermöglicht hatten.

Dazu zählten 400 Beiträge in einem Crowdfunding sowie viele Sponsoren aus Wirtschaft und Industrie. In der Umsetzungsphase hatte das Projektteam im Rahmen seines Budgets einen gewissen Spielraum. So konnte es notwendige Sanierungen am Restaurantgebäude vornehmen, dessen Dach arg gelitten hatte, und sich die 20'000 Franken teure Startrampe leisten.

Seitens der Initianten gab es nochmals lobende Worte für die offenen Ohren, auf die ihr Anliegen bei den Behörden gestossen war. «Es war ein Projekt, an dem alle Interessengruppen am selben Strick gezogen haben. Davon dürfte es in der Stadt Olten noch mehr geben», sagte Mario Schmuziger.

Herausforderungen im Betrieb

Mit einer Leistungsvereinbarung mit der Stadt ging der Bike Club Olten eine Verpflichtung für den Betrieb und die Instandhaltung der Sportanlage ein. Im Gegenzug erlässt die Einwohnergemeinde der Trägerschaft im Rahmen des auf zehn Jahre abgeschlossenen Baurechtsvertrags den jährlichen Pachtzins von rund 19'100 Franken.

Für die Demontage der Minigolfbahnen sowie die Rodung und Planierung des Geländes musste die Stadt rund 70'000 Franken ihres vom Parlament bewilligten Investitionskredits von 110'000 Franken verwenden.

Vor der Eröffnungszeremonie dankte Nils Loeffel im Namen des Stadtrats für den Einsatz des Projektteams, das eine perfekte Partnerschaft von öffentlicher Hand und Privaten ermöglicht habe. Der Bildungs- und Sportdirektor erwähnte auch seine Vorgängerin Iris Schelbert, die einmal mehr ein Vorhaben aufgegleist habe, das er nun einweihen dürfe.

Das ästhetisch schöne und barrierenlose Angebot stelle für das Kleinholzquartier eine Bereicherung da. «Als Pumptrack-Team wird es für euch nicht nur auf der Bahn, sondern auch im Betrieb ein Auf und Ab geben», tönte er gleichzeitig gewisse Herausforderungen an.