Vorhersage zum Rückfallrisiko von Gewaltverbrechern

«Kleine Verwahrung» «Mit dem Strafvollzug ist es wie mit dem Fussball»: Benjamin Brägger erklärt, warum das Thema niemanden kaltlässt Der Sekretär des Strafvollzugskonkordats Nordwest- und Innerschweiz plädiert für mehr Vertrauen in die forensische Psychiatrie. Bremsklotz ist auch hier der Fachkräftemangel. Daniela Deck Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benjamin Brägger zum Stellenwert der JVA Solothurn für den Strafvollzug der Schweiz. Jan Hellman/zvg

Welche Bedeutung hat die Justizvollzugsanstalt (JVA) Solothurn für das Strafvollzugskonkordat Nordwest- und Innerschweiz?

Die JVA Solothurn stellt für alle Deutschschweizer Kantone einen hochwertigen, geschlossenen Massnahmenvollzug für psychisch kranke und suchtabhängige erwachsene Straftäter zur Verfügung. Zudem stellt die JVA Solothurn bisher als einzige Anstalt einen hochgesicherten Wohngruppenvollzug für sechs verwahrte Straftäter zur Verfügung; eine bemerkenswerte Innovation im schweizerischen Justizvollzug.

Wie sieht die Öffentlichkeit den Straf- und Massnahmenvollzug?

Mit dem Strafvollzug ist es wie mit dem Fussball: Alle Bürgerinnen und Bürger sind hier Spezialisten. Sie glauben zu wissen, dass die Strafen und Massnahmen, die die Gerichte aussprechen, je nach Standpunkt oder eigener Betroffenheit Beleg sind für Kuscheljustiz oder für Unmenschlichkeit. Unser zweigleisiges System sieht als strafrechtliche Sanktionen Strafen und Massnahmen vor. Beides ist auf die Wiedereingliederung der Straftäter in die Gesellschaft ausgerichtet. Massnahmen sollen bei psychisch Kranken oder Suchtmittelabhängigen zur Besserung führen, sind also therapeutisch ausgerichtet und weniger auf Vergeltung, wie die Freiheitsstrafe. Die Dualität kann für Laien verwirrlich sein.

Polarisieren ist einfacher.

Ja, das ist leider richtig. Gewisse Politiker missbrauchen das Strafrecht und den Justizvollzug, um mittels gezielt geschürter Emotionen Wahlkampf zu betreiben.

Was die kantonalen Vollzugsbehörden vor allem zu spüren bekommen, ist den Druck in Richtung «null Risiko».

Aus diesem Grund schützen sich die Vollzugsbehörden, indem sie einen Sexual- und Gewaltstraftäter nur zurückhaltend in ein weniger stark gesichertes Setting versetzen oder entlassen. Dafür muss auch das kleinste Rückfallrisiko ausgeschlossen werden können.

Wo liegt das Problem?

Wir haben heute, anders als noch vor 30 Jahren, gute Instrumente, um vorherzusagen, wie gross die Rückfallgefahr eines Täters ist. Das gilt nicht nur bei Krankheiten aus dem schizophrenen Formenkreis und Persönlichkeitsstörungen, sondern auch für Störungen der Sexualpräferenz wie Pädophilie, die nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht heilbar sind. Überspitzt könnte man sagen, dass wir vor 30 Jahren zu vertrauensselig waren und heute zu vorsichtig. Da kommt es vor, dass Strassburg (Europäischer Menschenrechtsgerichtshof Anm. d. Red.) korrigiert.

Die Gesellschaft tendiert Richtung «null Risiko». Das bekommt auch der Strafvollzug zu spüren. Hanspeter Bärtschi

Aus der Perspektive der JVA Solothurn sind Gerichte zurückhaltender bei der Verlängerung stationärer Massnahmen als vor zehn Jahren. Schlägt sich das in den Zahlen nieder?

Bisher nur in Einzelfällen. Bis auf zwei Ausnahmen wurden landesweit seit der Revision des Strafrechts 2007 in jedem Jahr mehr Personen in den Massnahmenvollzug eingewiesen als daraus entlassen. Der Median der Haftdauer stieg von 455 Tage (2007) auf 2230 Tage (2020). Allerdings ist das System träge, sodass sich Praxisänderungen der Gerichte erst mit Verzögerung in der Statistik zeigen. Was sich in der Rechtsprechung des Bundesgerichts jüngst geändert hat, ist die Gewichtung des Verhältnismässigkeitsprinzips. Das besagt, dass eine Massnahme zu beenden ist, wenn diese viel länger dauerte, als die ursprünglich ausgesprochene Freiheitsstrafe, auch wenn die Therapie noch nicht die gewünschten Effekte erzielt hat.

Gemäss dem Direktor der JVA Solothurn kann es vorkommen, dass ein Platz kurzfristig leer steht. Vor 15 Jahren sahen sich die Gefängnisse beim Massnahmenvollzug mit langen Wartelisten konfrontiert.

Im Strafvollzugskonkordat Nordwest- und Innerschweiz haben wir, wie in der restlichen Deutschschweiz, massiv in den Ausbau des Massnahmenvollzugs und in auf die Straftäterbehandlung spezialisierten psychiatrischen Kliniken investiert. So hat der Druck auf die verfügbaren Plätze in den letzten drei Jahren nachgelassen. Inzwischen haben wir genügend Plätze. Wo es klemmt, ist beim Personal. Wie im restlichen Gesundheitswesen spüren wir beim Massnahmenvollzug den Fachkräftemangel. Ohne forensische Psychiater, forensische Psychologen aber auch psychiatrisches Pflegepersonal gibt es keine therapeutischen Fortschritte.

Früher war das Feindbild von Angeklagten die Freiheitsstrafe. Heute sind es stationäre Massnahmen. Welchen Einfluss hat das auf die Durchführung von Therapien?

Darunter leidet die Therapie stark. Während ein Straftäter seine Kraft in den Kampf gegen den Staat investiert, ist er kaum motiviert, an seiner Störung zu arbeiten. Zudem gilt bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Strafurteils, was mehrere Jahre dauern kann, die Unschuldsvermutung. Eine delikts- und risikoorientierte Therapie ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Im schlimmsten Fall entlässt das Bundesgericht eine solche Person wegen Unverhältnismässigkeit aus der Haft, untherapiert und unvorbereitet. Dann haben alle verloren, die Gesellschaft und der Straftäter, denn dieser wird mit grosser Wahrscheinlichkeit rückfällig.

Benjamin F. Brägger ist Sekretär des Strafvollzugskonkordats Nordwest- und Innerschweiz. Der promovierte Jurist arbeitet seit 30 Jahren im Bereich des Freiheitsentzugs. Er ist der Autor des Schweizerischen Vollzugslexikons.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen