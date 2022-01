Klassenbesuch Kaum Diskussionen, das Unterrichten wird aber etwas komplizierter: So starteten Grenchner Erstklässler mit Masken Seit dieser Woche müssen auch Erst- und Zweitklässler Masken tragen. Negatives Feedback bekam eine Grenchner Lehrerin deswegen bisher noch nicht. Für den Unterricht sieht sie zwar gewisse Herausforderungen. Die würden sich aber meistern lassen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 17.01.2022, 16.25 Uhr

«Mir tun die Lehrerinnen und Lehrer leid.» Die Passantin, die das sagte, stand am Samstagnachmittag in der Solothurner Altstadt. Neben ihr zogen gerade 500 Personen vorbei, um gegen die Maskenpflicht an der Primarschule zu demonstrieren. Seit dieser Woche gilt diese auch für Erst- und Zweitklässler.

Masken: ein sehr emotionales Thema, selbst bei erwachsenen Menschen. Man braucht nur einmal Zug zu fahren, um das mitzubekommen. Sind Kinder im Spiel, gilt das umso mehr. Lehrerinnen und Lehrer müssen öfters Mal als Blitzableiter herhalten. Für den Frust und die Ängste der Eltern.

Momentan tragen auch Erstklässler Masken im Unterricht. Corinne Glanzmann

Gleich mehrere Schulen wollten im Moment lieber keinen Journalisten im Klassenzimmer empfangen, damit dieser über den Alltag an der Schule berichten könnte. Zu heikel sei das Ganze im Moment.

Bisher keine Rückmeldungen von Eltern

Von diesen ganzen Diskussionen ist in einem Grenchner Schulhaus am Montagmorgen, es ist halb acht, wenig zu spüren. Doch selbst hier drückt durch, dass das ganze Thema irgendwie halt doch heikel ist: ihren Namen, den möchte die Erstklasslehrerin nicht in der Zeitung stehen haben. Sie habe schon etwas Respekt.

Am Freitag hat sie die Eltern über die Maskenpflicht informiert. Rückmeldungen haben sie seither keine bekommen. Weder positive noch negative. Anders einige ihrer Berufskolleginnen und -kollegen. Aber auch ihnen seien weniger Fragen wegen der Masken gestellt worden. Sondern eher wegen der Testpflicht.

Schnell an die Masken gewöhnt

Um Viertel vor acht betreten die ersten Kinder das Schulzimmer. Viele tragen zu diesem Zeitpunkt schon eine Maske. Für die anderen liegen genug Kindermasken für eine Woche in einem Couvert auf dem Platz bereit. «Bitte Hände waschen», erinnert die Lehrerin die Kinder. Es dauert eine Weile, bis alle 22 Kinder beim Zweierbrünneli durch sind.

Zuerst ist Händewaschen angesagt. Corinne Glanzmann

Am Platz darf dann jedes Kind ein Couvert mit seinem Namen anschreiben. Jetzt wird noch kurz geübt: Wie verdreht man die Bändel, sodass die Maske besser sitzt? Wie drückt man den Draht oberhalb der Nase zurecht?

Die etwas kleinerer Kindermasken werden wöchentlich an die Kinder verteilt. Corinne Glanzmann

Es folgt eine kurze Fragerunde: «Wo soll ich die Maske später hintun?», fragt ein Bube. «Draussen in den Abfall.» Ob man die Maske vielleicht zwischendurch kurz vom Gesicht wegziehen dürfe, um etwas besser atmen zu können, will ein Mädchen wissen. Natürlich, das sei erlaubt.

Wenige Minuten dauert diese Einführung. Anschliessend ist wieder Alltag angesagt. Die Kinder dürfen in ihr Heft zeichnen und schreiben, was sie am Wochenende getan haben. Schlitten, Skis und Bowlingbälle füllen die Seiten. Vereinzelt wird noch an den Masken herumgezupft. Einmal nimmt ein Bube sie herunter, um in der Nase bohren zu können. Die Masken scheinen zu diesem Zeitpunkt für die Sechs- bis Siebenjährigen kaum mehr Thema zu sein.

Tipps und Tricks zum Maskentragen von der Lehrerin. Corinne Glanzmann

Laute Beibringen ist schwieriger mit Masken

Und was bedeuten die Masken für den Unterricht? Ganz einfach sei es nicht, sagt die Lehrerin. Etwa, wenn es ums Lesen gehe. «Es ist schwierig, den Kindern mit Maske Buchstaben oder Laute beizubringen.» Umso mehr, da sie jetzt die Gesichter der Kinder nicht mehr richtig sehe, um kontrollieren zu können, ob sie die Laute richtig formen würden.

Die Kommunikation ganz grundsätzlich werde auch schwieriger. Ein Kind redet vielleicht leise, ein anderes undeutlich. Die Masken verkomplizieren diese Probleme zusätzlich. «Ich hoffe, sie werden nicht allzu lange notwendig sein», sagt die Lehrerin.

«Alle geben ihr Bestes»

Die Masken und die Tests, die ab nächster Woche zweimal die Woche eingeplant sind, fordern die Lehrpersonen zusätzlich. Dabei sind sie sowieso schon im Sondermodus unterwegs. Kolleginnen und Kollegen fallen wegen Isolation oder Quarantäne aus, für die muss jemand einspringen.

Hilfe beim Anziehen der Masken am Montagmorgen. Corinne Glanzmann

Und noch etwas anderes verlängert die Tage der Lehrpersonen momentan: sich immer wieder ändernde Massnahmen, die zudem noch äusserst kurzfristig angekündigt werden. Die Lehrerin sagt: «Die vielen Infos und Änderungen sorgen manchmal für Verwirrung.» Die offenen Fragen würden dann den Lehrpersonen gestellt. Sie selber sei aber manchmal genauso ratlos oder überfordert wie die Eltern.

Meistens seien die Infos dann schon irgendwo vorhanden. Aber bis man über jede Änderung im Bild sei, das brauche Zeit. Etwas mehr Vorlaufzeit wäre deshalb wünschenswert, findet sie. Nicht nur für sich, sondern auch für die Eltern. Die hätten dann beispielsweise mehr Zeit, um solche Entscheide wie die Maskenpflicht zu verdauen.

Jemanden kritisieren, das will die Lehrerin aber nicht. Sie hat Verständnis, dass das mit mehr Vorlaufzeit im Moment schwierig ist. «Es ist halt vieles kurzfristig im Moment. Alle geben ihr Bestes, damit das Virus nicht weiterverbreitet wird.»

Diese Massnahmen gelten aktuell an Schulen Maskenpflicht ab der 1. Klasse. Testobligatorium, Eltern können ihre Kinder aber von den repetitiven Tests dispensieren lassen. Ab nächster Woche, so der Plan, sollen die Tests zweimal die Woche gemacht werden. Regelmässiges Lüften, Händewaschen und wann immer möglich Abstand halten.

