Klärungsbedarf an GV Die Solothurner Filmtage zwischen Selbstzerfleischung und Neustart Die Gesellschaft Solothurner Filmtage hielt eine unvergesslich ausserordentliche GV ab – eigentlich bloss zur Statutenänderung, doch zum Vorschein kam viel mehr. Fränzi Zwahlen 30.03.2022, 05.00 Uhr

So friedlich wie bei dieser Filmvorführung in der Reithalle ging es gestern an der ausserordentlichen GV der Gesellschaft Solothurner Filmtage leider nicht zu. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Schon mal eine Generalversammlung erlebt, die so richtig unterhaltend war? Eher im negativen statt im positiven Sinn? Am Dienstagabend hatten 68 stimmberechtigte Mitglieder der Gesellschaft Solothurner Filmtage im Landhaus die Möglichkeit, solches mitzuerleben – und sie werden diesen Abend sicher nicht so schnell vergessen.

Eigentlich ging es lediglich um eine Statutenänderung, wie sie ein Verein, der seit 58 Jahren am Wirken ist, halt immer wieder mal in Angriff nehmen muss. Doch Vorzeichen, dass es um mehr gehen könnte, gab es genügend. Mehrere Anträge gegen diverse Statutenänderungen wurden den Besuchern beim Eingang bereitgelegt. Diese gingen von «Nichteintreten» bis zur Rücktrittsforderung des gesamten Vorstandes.

Präsident und Vize-Präsidentin zunächst noch guten Mutes

Thomas Geiser, Präsident Gesellschaft Solothurner Filmtage. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Zunächst noch schienen Thomas Geiser und Anita Panzer, Präsident und Vize-Präsidentin der Gesellschaft Solothurner Filmtage, noch guten Mutes. Sie erklärten die Statutenänderung.

Das Bundesamt für Kultur habe fast alle Schweizer Filmfestivals aufgefordert, ihre Statuten gemäss Good Governance-Aspekten anzupassen, ansonsten wurde mit Subventionsverweigerung gedroht.

Und dann kam die Affäre um die letzte Direktorin Anita Hugi, die 2021 einen unschönen Abgang hatte. Dies wiederum führte zum Entscheid des Vorstandes, künftig die Leitung des Festivals in Hände einer künstlerischen und einer administrativen Leitung zu übergeben. So lag neben einer blossen Statutenrevision Klärungsbedarf in der Luft.

Anita Panzer, Vize-Präsidentin Gesellschaft Solothurner Filmtage. Michelluethi.ch

Die Versammlung startete mit der Kritik einiger Filmtage-Mitglieder, die sich immer noch fragten, warum die vergangene Ausgabe nicht in einer hybriden Form durchgeführt wurde.

Und dann ging es in die Revision von 20 Statuten, die nun alle von vorne bis hinten, nach Begrifflichkeiten und nach Sinn und Zweck hinterfragt wurden.

Einzelne Paragraphen wurden arg zerpflückt

Zunächst versuchte noch Marco Buser, Vertreter des Beratungsunternehmens B’VM, welches Nonprofit-Organisationen in solchen Fragen unterstützt, die grundlegenden Aspekte der Statutenrevision näher zu bringen. Dann wurden die einzelnen Paragraphen durchgenommen und von einigen Antragsstellern wie eingangs erwähnt arg zerpflückt.

Schlussendlich blieb es aber bei Korrekturen; die grösseren vom Vorstand und auch schon vom BAK abgesegneten Änderungen konnten trotz allem abgesegnet werden.

Res Strehle, Vorstandsmitglied Solothurner Filmtage. Hanspeter Bärtschi

Res Strehle, Vorstandsmitglied, meinte gegen den Schluss der Versammlung, er spüre ein grundsätzliches Misstrauen gegen die Arbeit des Vorstandes. Dies zerstöre die Motivation und das Vertrauen in die Arbeit der Crew.

Viel Neues gab es ansonsten noch nicht zu berichten. Die administrative Leitung übernimmt – wie bereits gemeldet – Monika Rosenberg von Veronika Roos. Die künstlerische Leitung ist noch nicht bestimmt worden. obwohl es gute Kandidaten gebe, so Geiser.

Ein Artikel zu den eigentlichen Statutenänderungen folgt.

