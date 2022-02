Kirchenaustritte Gotteshäuser leeren sich: Besonders Solothurner kehren der katholischen Kirche den Rücken Im Kanton Solothurn ist die Quote der Menschen, die sich jährlich von der katholischen Kirche abwenden, fast doppelt so hoch wie im Schweizer Durchschnitt. Der Synodalpräsident Kurt von Arx überzeugt, dass die Austrittszahlen nochmals steigen werden. Herbert Lanz Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Solothurn wenden sich jährlich fast doppelt so viele Menschen von der katholischen Kirche ab wie im Landesdurchschnitt. Bruno Kissling

Die Katholikinnen und Katholiken zählen im Kanton Solothurn nach wie vor zur grössten Religionsgemeinschaft. Rund 70'000 Menschen sind Mitglieder der katholischen Kirche. Das entspricht 30 Prozent. 44'000 Menschen (18,7 Prozent) sind reformiert, 17'700 (7,6 Prozent) sind muslimischen Glaubens, 12'200 (5,2 Prozent) sind Mitglied einer anderen christlichen Glaubensgemeinschaft.

Die eigentliche Nummer Eins ins Sachen Glaubenszugehörigkeit sind aber die 84'500 Konfessionslosen. Sie machen heute 36 Prozent der über 15-jährigen Solothurner Bevölkerung aus. Das ist deutlich mehr als die 31 Prozent im gesamtschweizerischen Durchschnitt. Dies zeigen die aktuellen Daten des Bundesamts für Statistik.

Kantonale Spitzenposition bei den Austritten

Und die Erosion bei den verbliebenen Mitgliedern der Landeskirchen geht weiter – im Kanton Solothurn massiver als anderswo. 2020 kehrten 1686 Menschen der katholischen Kirche den Rücken. Im Rekordjahr 2019 waren es sogar 1847. Zum Vergleich: 2012 traten «nur» 1283 Menschen aus der katholischen Kirche aus. Das zeigt die Statistik der römisch-katholischen Synode des Kantons Solothurn.

Die Austrittsquote 2020 betrug zwei Prozent. Das ist fast doppelt so viel im gesamtschweizerischen Durchschnitt, wie die Kirchenstatistik des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts (SPI) in St. Gallen zeigt. Nur Basel-Stadt (4,7 Prozent Austritte im Jahr 2020) und der Kanton Aargau (2,3 Prozent) verzeichneten einen noch höheren Wert.

Gesamtschweizerisch traten 2019 und 2020 rund 63'000 Menschen aus der katholischen Kirche aus. Dass der Gesamtbestand der drei Millionen Katholiken im Land nicht dramatischer zurückging, ist der Migration von katholischen Gläubigen vor allem aus Südeuropa in die Schweiz zu verdanken.

Bei den Protestanten im Kanton sieht das Bild prozentual betrachtet noch etwas schlechter aus: Gemäss SPI traten 2020 2,6 Prozent oder rund 650 Menschen aus der Kirche aus. Das ist Rang Zwei im interkantonalen Vergleich. Spitzenplatz nimmt wiederum Basel-Stadt mit 3,8 Prozent Kirchenaustritten ein.

Zum Vergleich: Vor 50 Jahren waren die Solothurner entweder katholisch oder protestantisch. 1970 waren laut derselben Statistik 48 Prozent der Bevölkerung katholisch, 47 Prozent evangelisch-reformiert und nur gerade 1,2 Prozent konfessionslos. Folglich sind heute über 30 Mal mehr Menschen ohne Religionszugehörigkeit, das Bevölkerungswachstum ausgeklammert.

«Missbrauchsfälle sind eine Katastrophe für die Kirche»

Warum dieser stete Aderlass? «Wir finden leider keine ganz klare Begründung für diese grosse Zahl an Austritten», schreibt der kantonale römisch-katholische Synodalratspräsident Kurt von Arx auf Anfrage. Als Motive für einen Austritt erwähnt er «ungute Begegnungen mit Kirchenvertretern», dass «der Glaube seit Jahren an Bedeutung verliert», dass «die Menschen sich anderweitig orientieren» und dass wir gut lebten. «In solchen Zeiten kommt der Herrgott zuletzt», so von Arx.

Synodepräsident Kurt von Arx in der Egerkinger St. Martinskirche. Bruno Kissling

Für den Synodepräsidenten ist zudem ganz klar: «Die Missbrauchsfälle sind eine Katastrophe für die Kirche.» Darunter leide die Glaubwürdigkeit sehr. «Ich bin sicher, dass die Austrittszahlen wegen der bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in Deutschland nochmals steigen werden», schreibt Kurt von Arx.

Allein die nachträglichen Äusserungen von Papst Benedikt zu seiner früheren Tätigkeit in München «fallen schon jetzt auf keinen guten Boden». Ein Blick ins Jahr 2010 dürfte seine Aussage stützen: Als damals entsetzliche Kindsmissbräuche durch Kirchenvertreter publik wurden, schnellten die Austrittszahlen bei den Solothurner Katholiken in die Höhe.

Katholische Frauen dürften sich besonders mit den Missbrauchsopfern identifizieren, so von Arx. Dass vermehrt Frauen austreten, könnte mit den aktuellen Skandalen in der Kirche zusammenhängen, schreibt auch Arnd Bünker, Leiter des SPI. «Viele Frauen dürften sich noch mehr als Männer mit den Opfern der in der jüngsten Zeit bekannt gewordenen Missbrauchstaten identifizieren und deswegen austreten.»

Dazu komme ein «zunehmendes Unverständnis über die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche und das Ende der Bereitschaft zur Toleranz dieser Ungleichbehandlung der Geschlechter».

Das Bild der Austretenden habe sich zudem in letzter Zeit verändert, schreibt Arnd Bünker, Titularprofessor an der theologischen Fakultät der Universität Fribourg. Die grösste Einzelgruppe blieben zwar Männer zwischen 30 und 39 Jahren, «Frauen holen allerdings in dieser Altersgruppe wie auch insgesamt auf.»

Der Vorsprung der Männer bei den Austretenden nehme ab. Neben dieser Geschlechterannäherung bei den Kirchenaustritten gebe es eine zweite Tendenz: «Vermehrt treten auch ältere Personen aus der Kirche aus», so Bünker.

Austritt aufgrund der Kirchensteuer?

Spielt nicht auch die Kirchensteuer eine gewichtige Rolle, um aus der Kirche auszutreten? «Diese spielt keine grosse Rolle», ist Bünker überzeugt. Das würden Studien sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland zeigen. «Nur um die zehn Prozent der Austretenden geben an, wegen der Kirchensteuer auszutreten.»

Am häufigsten würden mit etwa 30 Prozent Glaubensgründe – ich glaube nicht mehr, ich habe nie geglaubt, ich bin gegen Religion – genannt, dann mit knapp 25 Prozent die Ablehnung kirchlicher Positionen und öffentlicher Stellungnahmen zu Frauen, Gleichstellung, Sexualität sowie politische Fragen.

Synodalratspräsident Kurt von Arx teilt die Einschätzung, dass die Kirchensteuer keine grosse Rolle spielt, «nicht unbedingt». «Man spart beim Austritt mit nur einem Satz Geld.» Mit Sorge blickt Kurt von Arx auf die derzeit laufende Untersuchung der Missbrauchsfälle in den Jahren 1950 bis 2018 im Bistum Basel, zu dem auch der Kanton Solothurn gehört: «Man kann nur hoffen, dass dabei nicht weiss was noch auftaucht. Sonst gute Nacht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen