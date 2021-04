Kirchen Solothurn Mit einem «Klick» an der Kommunion dabei Wie schon im vergangenen Jahr dürfen auch an den diesjährigen Feierlichkeiten in den Kirchen in Solothurn weniger Angehörige dabei sein als vor der Pandemie. Die Katholischen Kirchen haben deshalb neue Wege entdeckt, die Erstkommunionen zu feiern. Christina Varveris 28.04.2021, 05.00 Uhr

Erstkommunion im Pastoralraum Olten im vergangenen Sommer. Zvg

Nach Ostern stehen überall die Erstkommunionsfeiern an. Wenn jedes Kind seine Familie und vielleicht noch die Grosseltern mitnimmt, bedeutet das eine volle Kirche. Normalerweise. Letztes Jahr mussten viele Feiern wegen des Lockdowns verschoben werden.

Dieses Jahr sind Gottesdienste erlaubt, aber nur mit bis zu 50 Personen. Und seit dem 19. April werden die Organisierenden dazugerechnet. Aktive wie Seelsorger, Organisten, Lektoren und auch die Ministranten selber werden nun mitgezählt und nehmen den Angehörigen quasi den Platz weg.

«Diese Zahl ist für uns nicht nachvollziehbar,», sagt Antonia Hasler, Pastoralraumleiterin der katholischen Kirche Olten.

«Manche Kirchen sind zu klein für 50 Leute, andere so geräumig, das locker mehr Menschen kommen könnten ohne das Schutzkonzept zu verletzen.»

Logischer sei die Regelung gewesen, die nach dem ersten Lockdown galt, als man die Leute in Abhängigkeit zum Kirchenraum einlassen konnte. Mit einem Abstand von 1.5 Metern passen so 145 Menschen in die Kirche St. Martin in Olten.

Mit Live-Übertragung

Aber da es so ist, wie es ist, haben sich die Kirchen angepasst. In vielen Gemeinden werden die Kinder auf mehrere Gottesdienste aufgeteilt. Die Oltner organisierten dieses Jahr sechs statt drei Erstkommunionen. So, dass jedes Kind vier Angehörige einladen kann. Die beiden Feiern in der Pfarrei St. Marien von diesem Wochenende werden sogar live übertragen.

«Bereits letztes Jahr hatten wir einen Live-Stream organisiert», sagt Antonia Hasler.

«Die Rückmeldungen waren positiv. Vor allem die Grosseltern waren froh, konnten sie virtuell dabei sein.»

Mittlerweile hat die Kirche ihr eigenes Equipment um Gottesdienste und andere Veranstaltungen ins Netz zu übertragen. Und obwohl es «personalintensiv und technisch herausfordernd ist», wie Hasler sagt, überwiegen die positiven Aspekte. «Wir erreichen die Menschen über die Pastoralgrenzen hinaus, man kann die Übertragung zeitversetzt anschauen und man sieht das Echo auf eine Veranstaltung und kann reagieren.»

Ruhig und familiär

Kein Live-Stream aber ebenfalls gute Erfahrungen, trotz oder gerade wegen der Krise, hat man in Grenchen gemacht. 30 Kinder waren es, die in einem normalen Jahr alle zusammen ihre Erstkommunion gefeiert hätten. Inklusive Angehörige und all jenen Kirchengängern, die Sonntags an den Gottesdienst gehen, wären um die 700 Personen in der Kirche gewesen.

Dieses Jahr hielt die Kirche statt einer, vier Erstkommunionfeiern ab. Plus nochmals drei vom letzten Jahr, die wegen des Lockdowns verschoben werden mussten. Also sieben Feiern an zwei Wochenenden. Alle im privaten Rahmen. «Es war die Idee der beiden Priester», sagt Daniela Varrin, die Verantwortliche Katechetin in Grenchen.

Der Mehraufwand habe sich gelohnt. «Wir haben viele Kompliment bekommen», sagt Varrin. Kein Gedränge in der Kirche, keine Unruhe, die Plätze reserviert und mit dem nötigen Abstand, alles fein säuberlich organisiert. «Es war so schön und feierlich, wir überlegen uns, es nächstes Jahr eventuell wieder so in kleinem Rahmen zu organisieren», sagt Varrin.

50 statt 1000 Leute

In Solothurn hingegen trauert man den grossen Gottesdiensten nach. Bis zu 1000 Menschen hätten in der St. Ursen Kathedrale Platz. Aber «wir passen uns an die Vorgaben an», sagt Cornelia Studer, Katechetin und Verantwortliche für die Erstkommunionsfeiern in Solothurn, denn «die Gesundheit geht vor».

Die beiden Erstkommunionen seien schön gewesen, einmal mit acht, einmal mit neun Kindern, jedes durfte vier Angehörige mitnehmen. «Alle waren dankbar und froh, wurden die Feiern nicht verschoben», sagt Studer.