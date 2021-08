Kindesschutz Konsequenzen nach Fall Nathalie? Abgänge bei der Sozialregion Dorneck häufen sich Personelle Wechsel bei der Sozialregion Dorneck geben intern zu reden. Und sorgen auch extern für Gesprächsstoff, weil wegen der Wechsel die Frage im Raum steht, ob diese Turbulenzen auch mit dem Kindesschutz-Fall Nathalie zusammenhängen. Noëlle Karpf 26.08.2021, 05.00 Uhr

Turbulenzen in der Sozialregion Dorneck: Diese hat ihren Sitz in Dornach, im Gebäude, in dem auch die Gemeindeverwaltung zu Hause ist. Kenneth Nars

Die Leitung der Sozialregion. Die Stelle als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin. Und die Leitung der Gemeindeverwaltung. Die drei Stelleninserate beziehen sich nicht nur alle auf die gleiche Region – aufs Solothurner Schwarzbubenland und dessen Zentrum Dornach – sondern mehr oder weniger direkt auch auf die Sozialregion Dorneck.

Für eben diese wird eine neue Leitung gesucht, zudem ein neues Team-Mitglied. Auch die Stelle in der Verwaltung Dornach hat mit der Behörde zu tun – gemäss Stelleninserat gehört zum Job auch die Abteilungsleitung der Sozialregion. Und: Auch die Bereichsleiterin Kindes- und Erwachsenenschutz geht. Insgesamt vier Stellen werden also frei.

Das ist einerseits schon einmal deshalb interessant, weil die Arbeit einer Sozialregion, zu der auch der Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz gehört, von grosser Bedeutung für Bürgerinnen und Bürger ist. Besonders brisant aktuell: Über die vier Abgänge wird auch im Zusammenhang mit dem Fall Nathalie geredet.

Dieser hatte auch für Kritik gegenüber eben dieser Sozialregion und des dazugehörigen Bereichs Kindes- und Erwachsenenschutz gesorgt. Stellt sich also die Frage, ob dieser Wirbel am Schluss zu den Abgängen geführt hat.

Fall Nathalie: Verfahren dauert an Der Fall Nathalie hat schweizweit für Aufsehen gesorgt. Es geht um schwerwiegende Vorwürfe im Bereich des sexuellen, rituellen Missbrauchs. Diese betreffen den Vater. Das Verfahren dauert an, heisst es auf Anfrage bei der Solothurner Staatsanwaltschaft, Prognosen zu dessen Ausgang könne man derzeit nicht machen. Im Zusammenhang mit dem Fall wurden auch Vorwürfe gegenüber den Behörden erhoben. Diese hätten Hinweise auf Übergriffe ignoriert, Aussagen des Mädchens, die schon vor über einem Jahr da gewesen seien, ignoriert, weshalb weitere Besuche beim Vater hätten stattfinden können. Von den Vorwürfen betroffen waren laut BaZ auch diejenigen Mitglieder der Sozialregion, die nun wechseln.

Gemeindepräsident: Kein Zusammenhang mit Fall Nathalie

Eine Frage, die Daniel Urech, Gemeindepräsident von Dornach, klar verneint. «Die Abgänge stehen in keinem Zusammenhang zum Fall Nathalie», so Urech. Die bisherige Leiterin der Sozialregion habe im Hinblick auf eine Neuorientierung und zum grossen Bedauern des Gemeinderats die Kündigung eingereicht. Die Bereichsleiterin Erwachsenen- und Kindesschutz habe ebenfalls aufgrund einer Neuorientierung gekündigt, auch diesen Abgang bedaure man. Die Stelle als Sozialarbeiter wiederum werde für den Bereich Asyl gesucht.

In einem Team von über 20 Personen, so der Gemeindepräsident weiter, gebe es immer mal wieder Vakanzen. Und: «Im Zusammenhang mit dem Legislaturwechsel und der Einführung des Ressortsystems, mit dem zurzeit auch die Verwaltungsleitung neu besetzt wird, befindet sich die Gemeinde ohnehin in einer Umbruchsituation.» Urech betont, dass Stabilität auch in einer solchen Situation wichtig sei – der Betrieb sei gut organisiert, die Dienstleistungen sichergestellt.

Dass der Abgang der bisherigen Leiterin der Sozialregion zu einer «gewissen Beruhigung» der Situation führen könne, darauf hofft die SVP Dornach. Auf ihrer Website führt sie aus, dass noch einiges faul sei im Bezirke Dorneck.

Erwähnt wird auch der frühere Gemeindepräsident von Dornach. Dieser trat dieses Jahr zurück, über Krach im Gemeinderat und Kritik am Führungsstil des Politikers hatte auch diese Zeitung mehrfach berichtet. Und eben dieser Gemeindepräsident und die bisherige Leiterin der Sozialregion scheinen sich «nahezustehen», heisst es von Seiten der lokalen SVP weiter, die auf ihrer Website auch die bisherige Leiterin kritisiert.

Aufsichtsbehörde: Kein Grund zur Sorge

Turbulenzen, systemische Fehler, eine Behörde mit viel Macht und ohne richtige Kontrolle – ungefähr so kritisiert Kantonsrätin Stephanie Ritschard (SVP, Riedholz) zusammengefasst die vier kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden – die Kesb – schon seit längerem.

Auch die Sozialregion und den dazugehörigen Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz beobachtet sie nun kritisch. Die Kantonsrätin plant einen Vorstoss, der mehr Kontrolle und mehr Transparenz fordert.

Für die Sozialregion und den Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz ist im Falle Dorneck die Gemeinde Dornach zuständig. Sandro Müller, Leiter Amt für Soziale Sicherheit, erklärt, der Kanton könne den Sozialregionen «keine Vorgaben machen, wie die Dienste zu organisieren sind. Auch ist es Sache der Sozialregionen für ausreichend personelle Ressourcen zu sorgen».

Die Aufsichtsbehörde des Kantons könne weiter zurzeit nicht beurteilen «inwiefern allfällige Wechsel der Mitarbeitenden der Sozialregion Dorneck die Qualität der Arbeit beeinflussen». Würden aber Mängel festgestellt, so werde das Amt – oder die kantonale Behörde Kesb – «gemeinsam mit der Sozialregion nach Lösungen suchen».