Oltner Kesb-Präsident wurde schon mit dem Tod bedroht

Kindes- und Erwachsenenschutz «Die Anspruchshaltung gegenüber dem Staat ist gestiegen»: Oltner Kesb-Präsident zieht nach zehn Jahren Bilanz Zehn Jahre präsidierte Jürg Vögtli die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Olten-Gösgen – und wurde dabei schon mal mit dem Tod bedroht. Im Interview dementiert er das Bild von der Kesb als «selbstherrlichem Laden» und sagt, warum ihm Fälle, in denen Kinder instrumentalisiert wurden, besonders nahegingen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

«Mit Bedrohungen von Betroffenen müssen wir ein Stück weit leben»: Jurist und Pfarrer in der Kesb Olten-Gösgen, der er zehn Jahre vorstand. Patrick Lüthy

Seit über zehn Jahren geht Jürg Vögtli im Amthaus in Olten ein und aus. Am 1. Januar 2013 übernahm er das Präsidium der damals neu gegründeten Kesb Olten-Gösgen. Diese ist zuständig für rund 75'000 Einwohnende in der gleichnamigen Amtei. Zahlreiche Gefährdungsmeldungen hat Vögtli in dieser Zeit geprüft und interveniert, auch selber Fälle geführt. Zuvor leitete er noch unter dem alten Vormundschaftsrecht die Amtsvormundschaft des Aargauer Bezirks Brugg.

Ende Januar feierte Vögtli, der auch als Gerichtsschreiber sowie als Pfarrer tätig war, seinen 66. Geburtstag. Bis Ende Februar arbeitet er die neue Präsidentin der Kesb Olten-Gösgen ein. «Danach bin ich endgültig pensioniert.»

Als Jurist und Theologe kennen Sie die sowohl rechtliche als auch die soziale Komponente in der Fürsorge. Braucht es beides?

Jürg Vögtli: Wir arbeiten in einem Bereich, in dem wir häufig in die individuellen Freiheitsrechte eingreifen. Die Menschen sind hilfsbedürftig. Es ist vergleichbar mit einem Spitalaufenthalt, wenn man auf Pflege angewiesen ist. Einerseits braucht man Hilfe, andererseits möchte man lieber allein auf die Toilette gehen oder seine Socken selbst anziehen können.

Es braucht also Empathie und Achtung vor dem Menschen. Gleichzeitig müssen wir Massnahmen anordnen, obwohl dies von manchen nicht verstanden wird und sie sich dagegen wehren. Dies ist nicht selten der Fall bei psychisch kranken, dementen oder süchtigen Menschen. Wenn jemand keine Einsicht hat in sein Krankheitsproblem, wird es auch für uns schwierig.

Welche Fälle sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

Es sind Fälle, in denen sich Eltern trennten und ihr Kind in massive Loyalitätskonflikte brachten. Da konnte ich jeweils kaum zuschauen, wie ein solches Kind zwischen den Eltern zerrieben wurde. Mit Kindesschutzmassnahmen im Bereich des Besuchsrechts und der Obhut versuchten wir, so gut es ging, zu helfen. Oft konnten wir höchstens dafür sorgen, dass die Situation nicht noch schlimmer wird. Nur in extremem Fällen mussten wir Kinder fremdplatzieren.

Hören Sie die Kinder an?

Die Kinder werden angehört und können ihre Meinung äussern, teilweise geben wir ihnen auch einen Verfahrensbeistand. Wenn Kinder von den Eltern instrumentalisiert werden, ist es oft schwierig, den Kindeswillen festzustellen. Auch für die Gerichte, die sich hin und wieder mit solchen Fällen auseinandersetzen müssen.

Welche Fälle sind sonst noch heikel?

Bei Erwachsenen mit psychischen Problemen wissen wir manchmal fast nicht mehr, wo wir diese noch unterbringen können, weil sie schon in verschiedenen Einrichtungen gewohnt haben und dort nicht mehr tragbar waren.

Die Betroffenen selber haben keine Krankheitseinsicht. Für ihr Umfeld und für ihre Angehörigen sind sie eine Belastung. Doch wir können sie nicht über Monate oder Jahre in psychiatrischen Einrichtungen internieren, obwohl dies manchmal verlangt wird. So wird es oft ein Hin und Her zwischen Klinik und betreuten Wohneinrichtungen.

Wurden Sie selber bedroht?

Ja, in meiner früheren Arbeit als Beistand sind schon Leute «explodiert». Als Kesb-Präsident wurde ich auch schon mit dem Tod bedroht. Diese Person wurde inzwischen aber zu einer stationären Massnahme verurteilt, im Moment bin ich also sicher (schmunzelt). Gegen Bedrohungen kann man sich zwar baulich schützen, etwa mit Gebäudeschleusen. Aber im Internetzeitalter findet man schnell heraus, wo ein Behördenmitglied wohnt. Absoluten Schutz gibt es nicht. Man muss ein Stück weit damit leben.

Betroffene fühlen sich teilweise gegenüber den Entscheiden der Kesb machtlos. Bemängelt wurde etwa eine fehlende unabhängige Aufsicht. Zu Recht?

Diese Kritik erstaunt mich. Die Kesb ist keine selbstherrliche Behörde. Jede Person, die von einem Entscheid betroffen ist, kann sich ans Verwaltungsgericht wenden, teilweise sogar bis vor Bundesgericht ziehen. Zusätzlich gibt es eine Aufsichtsbehörde. Diese ist für organisatorische Mängel zuständig, etwa wenn eine Kesb personell schlecht aufgestellt ist oder wenn es grosse Verfahrensausstände gibt.

Wie gross ist die Chance, dass das Gericht eine Beschwerde gutheisst?

In den Jahren 2020 und 2021 waren dies 6 beziehungsweise 6,1 Prozent. Erschreckend wäre es, wenn 20 bis 30 Prozent der Beschwerden gutgeheissen würden. Davon sind wir weit entfernt.

Kritisiert werden oft die Arbeitsbedingungen für Beistände, es komme bei Mandatspersonen zu häufigen Wechseln. Was ist da dran?

Es gibt tatsächlich relativ häufige Wechsel von Beiständen. Ich habe damals als Leiter der Amtsvormundschaft als Beistand auch Mandate geführt und weiss, wie belastend der Job sein kann. Es ist eine Realität, dass es zu wenige Beistände gibt. Wer kündigt, findet anderswo rasch wieder eine Stelle. Oft beklagen sich die Betroffenen über die grosse Belastung aufgrund hoher Fallzahlen. Zudem werden die Fälle tendenziell komplexer. Die Ansprüche sind gestiegen.

Woran liegt es?

Im Kindesschutz hängt dies vermehrt mit sprachlichen und kulturellen Hürden zusammen. Oft wird nicht verstanden, wie die Regeln und das gesellschaftliche Zusammenleben in der Schweiz funktionieren. Im Erwachsenenschutz hingegen werden wir vermehrt als Dienstleister verstanden.

Können Sie ein Beispiel machen?

Wenn ein Senior dement wird und ins Altersheim muss, haben Angehörige oft den Anspruch, dass der Staat zu diesen Personen zu schauen hat. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die Familie einen Heimplatz findet und die administrativen Aufgaben übernimmt, etwa für den Bezug von Ergänzungsleistungen.

Doch gerade wenn die Finanzen knapp werden, wird von uns gefordert, rasch einzuschreiten. Das ist die Schwierigkeit an unserem Job: Einerseits will man nicht, dass wir helfen, andererseits ist die Erwartungshaltung sehr gross. Mit dieser Ambivalenz müssen wir umgehen.

Während früher Gemeinderäte, also Laien, als Vormundschaftsbehörde fungierten, haben 2013 Profis übernommen. Hat sich die Professionalisierung gelohnt?

Der Wandel hat im Kanton Solothurn schon vorher stattgefunden: Bereits vor 2013 waren Sozialregionen gebildet worden mit professionellen Strukturen. Diese sind nicht nur für das Sozialwesen zuständig, sondern klären auch die Fälle im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich ab und führen die Mandate.

Früher, so hiess es, war man als Vormund näher bei den Leuten.

Sicherlich kannte man Menschen mit Schwierigkeiten teilweise besser. Gerade in kleinen Gemeinden konnte so unbürokratische Unterstützung geboten werden, etwa indem ein Gemeinderat jemandem auf die Schulter geklopft und einen Job vermittelt hat.

Das hatte aber den Nachteil, dass die gesamte Verwaltung wusste, wer ein Sozialfall ist. Heute ist die Anonymität gewahrt und wir können die einst starren Massnahmen flexibler auf die Person zuschneiden. Man kann dieser alten Zeit nachtrauern, aber sie ist, gerade angesichts der heutigen Anforderungen an den Datenschutz, definitiv vorbei.

