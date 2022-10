Zuchwil: Kindertheaterwoche schliesst mit Aufführung ab

Kindertheaterwoche Ferienangebot in Zuchwil: Bis zu 36 junge Theaterbegeisterte krönen das Herbstferienende mit einer Aufführung Bereits zum zehnten Mal findet die Kindertheaterwoche statt. Zum Abschluss krönen die kleinen Darsteller das Herbstferienende mit einem gemeinsam einstudierten Theaterstück im Schulhaus Unterfeld in Zuchwil. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beweisen ihre Kreativität und Spontanität – Perfektionismus muss nicht sein. Tom Ulrich

«Wie schlimm ist es eigentlich, wenn alle wissen, in wen ich verliebt bin? Eigentlich ist es ja ein schönes Geheimnis» oder «Wie fühle ich mich, wenn jemand gehänselt wird?»: Fragen wie diese beschäftigen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Kindertheaterwoche im Schulhaus Unterfeld in Zuchwil.

Der Tag beginnt mit tänzerischen Aufwärmübungen. Die einen steppen, andere hüpfen, Räder werden geschlagen und eine der kleinen Darstellerinnen wagt, ihren spontanen Tanz sogar mit einem Spagat auszuschmücken.

Die Kindertheaterwoche gehört zum Konzept der Theaterpädagogik und wurde vor neun Jahren ins Leben gerufen. Seiher sei sie ein fester Bestandteil der Schulen in Zuchwil, sagt Theaterpädagogin und Organisatorin Manuela Glanzmann.

Vertrauen, Verlieben, Geheimnisse bewahren

Nach den Aufwärmübungen verteilen sich die Kinder in drei Altersgruppen in getrennte Räume. Sie alle setzen sich seit Beginn der Woche mit dem diesjährigen Thema Freundschaft auseinander. Dabei lassen sich Glanzmann, Tanzpädagogin Sabine Pfluger und Schauspielerin Sina Wilhelm vom Alltag der Kinder inspirieren.

Die grössten aller Mitwirkenden dürfen ihre Szenen schon auf der richtigen Bühne in der Aula üben. Bild: Tom Ulrich

Die Kinder haben die Möglichkeit, eigenen Ideen einfliessen zu lassen. Die Schwierigkeit dabei ist, mit den anderen der jeweiligen Gruppe einzelne Theaterszenen zusammenzubringen und am Ende eine verknüpfte Werkstattaufführung zu präsentieren.

Zu Beginn der Intensivwoche einigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in jeder der drei Gruppen jeweils auf etwas Bestimmtes, was ihnen zum Thema Freundschaft in den Sinn kam. «Vertrauen, Verliebtsein und Geheimnisse» sind es, was die Gruppe der ältesten Teilnehmer beschäftigt. Sie sitzen allesamt aneinandergereiht auf der Bühne. Jedes in seiner eigenen Rolle wiederholt es für sich seinen einstudierten Text immer und immer wieder. Und Glanzmann dreht die Musik im Hintergrund lauter.

Die Stimmen passen sich der Lautstärke an, und wild durcheinander hallen Sätze aus einer vorherigen Szenenübung durch den Raum: «Hast du das gehört? Marco ist verliebt!», «Was erzählt ihr für einen Blödsinn?! Das ist nicht wahr!», «Bist du sicher? Hä, aber das passt doch gar nicht ...».

Feedback geben ist wichtig

Mit gestärkten Stimmen macht die sechsköpfige Schauspielergruppe weiter: «Gut! Und jetzt spielen wir nochmals Stück für Stück unser Stück durch», sagt Glanzmann lachend.

Die Kinder hören ihrer Gruppenleiterin, Sina Wilhelm, aufmerksam zu. Bild: Tom Ulrich

Während die älteren Kinder üben, sich auf der Bühne ohne laute Geräusche zu bewegen und passende Gefühle beim Sprechen, in der Körpersprache und im Gesichtsausdruck zu festigen, gibt Glanzmann individuell Feedback. Das geben sich auch die Kinder untereinander.

Die Runde der «Mittelgrossen» kommt auf ganz andere Gedanken, die mit Freundschaft zusammenhängen. Sie gehen dem Thema Mobbing nach und fragen sich, wie sie sich wohlfühlen würden, wenn sie selbst von Hänseleien geplagt werden.

Die Kinder versetzen sich in viele möglichen Sichtweisen, um mehr Empathie und Einfühlungsvermögen gegenüber ihren Freunden und Mitmenschen zu schaffen. Schauspielerin Sina Wilhelm hat Theaterpädagogik-Erfahrungen und hilft dieser Gruppe bewusst zu machen, wie sich eigene Handlungen, ob positiv oder negativ, gegenüber anderen auswirken können.

Verarbeiten von Lebenserfahrungen

Sie gibt den Jungen Denkanstösse, wie sie Augen und Ohren offen behalten und sich für Freunde einsetzen können, die gepiesackt werden – sodass sich daraus zusammenhängende Szenen entwickeln, welche die Kinder auch in dieser Gruppe aus ihren Lebenserfahrungen mitbringen. Wilhelm ergänzt:

«Sie haben die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, ohne einen fixfertigen Text auswendig zu lernen, um ihn dann vor Publikum runter zu rattern. Das soll von alleine passieren.»

Die Kinder finden also durch das Interesse, eine Geschichte zu erzählen, von alleine ihre Texte, ohne sie sich zwingend im Vorfeld gemerkt zu haben.

Nach der Znünipause erklärt Manuela Glanzmann allen jungen Künstlern den weiteren Ablauf. Bild: Tom Ulrich

Während noch die letzten Apfelschnitze verschlungen werden, macht sich schon der Gemüselasagne-Duft bemerkbar. Mittagsverpflegungen wie diese werden schon seit einigen Jahren von der Firma Regiomech geliefert und von Claudia Soltermann bereitgestellt. Sie ist schon seit der ersten Theaterwoche für die Znüni- und Mittagsbetreuung zuständig. Dabei helfen ihr Jugendliche.

In diesem Jahr unterstützen Silas, Elija, Michelle und Sophie die Leitung des Theaterprojekts. Dabei dürfen die Jugendlichen nebst der Pausen- und Mittagsbetreuung mit Soltermann auch an einem Tag in einer Theatergruppe bei einer der Pädagoginnen assistieren.

Zusammen mit Tanzpädagogin Sabine Pfluger hilft Elija den Kleinsten, die gemeinsam ausgedachte Choreografie zu üben. Bild: Tom Ulrich

Bei den Jüngsten handelt sich alles darum, eine Geschichte in Form von Gesten und Tanz vorzustellen. In ihrer Choreografie teilt sich die Bande in zwei «Freundschaftsgangs». Die eine mag Sport und in der anderen teilen alle Mitglieder die Leidenschaft für Süssigkeiten. Der Tanz soll zeigen, dass man auch Freunde bleiben kann, wenn man nicht alles gemeinsam hat.

«Dieses Jahr sind wirklich alle Kinder aus reinem Eigeninteresse dabei und wollen von sich aus das Theaterspiel kennen lernen und ihren Teil am Theaterstück beitragen.»

Sie sollen Kontakte knüpfen, auf neue Freunde stossen und mit ihren Interessen aufblühen können. Und noch ein wichtiger Grundsatz, so Glanzmann: «Am Freitagabend haben wir das, was wir haben – also kein Druck.»