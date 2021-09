Kiesofenhalle Attisholz-Areal Live-Art-Performance in der Kiesofenhalle: Mussorgsky ganz neu interpretiert Die beiden Künstler Gen Atem und S213 visualisieren «Bilder einer Ausstellung» als Live Art Performance im Attisholz Areal. Silvia Rietz 02.09.2021, 05.00 Uhr

Mussorgsky Meisterwerk «Bilder einer Ausstellung» wird in der Kiesofenhalle auf dem Attisholz-Areal neu interpretiert. Zvg

Mit «Bilder einer Ausstellung» schuf Modest Mussorgsky (1839–1881) eine vertonte Vernissage. Programmmusik, mit der Mussorgsky die Gemälde seines verstorbenen Freundes Victor Hartmann bekannt machte. Hartmanns Bilder und Skizzen stimulierten ihn zum Komponieren eines genialen, sich steigernden Klavierzyklus, den Maurice Ravel 1922 nicht weniger grandios orchestrierte.

Diese Fassung wird das Theater Orchester Biel Solothurn Tobs am Donnerstagabend in der Kiesofenhalle Attisholz in Riedholz spielen. In einer Live-Performance kehren die Street Art Künstler S213 und Gen Atem Mussorgskys Schaffensprozess um, kreieren von der Musik inspirierte Bilder, lassen wiederum eine Vernissage mit Musik entstehen. Neue Ansätze, wie das Werk vermittelt wird «Unter dem Titel ‹Exhibitio› (Pictures at an Exhibition) entwickelt sich während des Konzertes eine Selbst-Schau, die repräsentative, subjektive und intime Einblicke in unser Schaffen, unsere Archive und Gedanken gibt», sinniert Gen Atem. «Diese Retrospektive wird grossformatig mit der Musik vernetzt. Dabei wachsen neue Ansätze, wie wir das eigene Werk betrachten und vermitteln», ergänzt S213.

S213 alias Werne Feller und Gen Atem bereiten sich auf das Konzert vor. Zvg

Hinter dem Pseudonym S213 verbirgt sich Werne Feller aus Biberist, ein subkultureller, künstlerischer Aktionist, der als Initiant und künstlicher Leiter der urbanen Gegenwartskunst «Kettenreaktion» von 2016–2019 auf dem Attisholz-Areal ein Gesamtkunstwerk realisierte. «Eine Spielwiese für die Kunst, mit der ich als Kurator unterschiedlichen Kunstschaffenden ein Podium bot.» Kunst-Partner Gen Atem aus Zürich, hat als visueller Künstler, Musiker, Schriftsteller und Kunstfilm-Regisseur mit politischem Graffiti, Farbattacken im öffentlichen Raum sowie Kunstperformances, einen internationalen Namen gemacht. Gemeinsam verwandelten die Urban Art Pioniere das ehemalige Industriegelände in einen von Gegenwartskunst atmenden Kosmos urbanen Lebens.

Unübersehbar ist dort das mit einem Farbanschlag attackierte Porträt von Christoph Blocher, ein 1000 Quadratmeter hohes Wandbild und damit das grösste seiner Art der Schweiz. Ein Coup, den das Duo dem Betroffenen mit einer E-Mail vorstellte und Fotos schickte. «Natürlich provozierte der Farbanschlag Reaktionen von Links bis Rechts, von begeisterten Kommentaren bis zu Hasstiraden. Erstaunlicherweise reagierte selbst Christoph Blocher absolut cool, schickte uns einen freundlichen Brief und eine Monografie. Er verstand, dass die Aktion keineswegs persönlich gemeint war», erklärt Gen Atem. Während S213, alias Werne Feller, schmunzelt und berichtet, sie hätten sich über die Weihnachtsgrüsse des Politstars gefreut.

Doch nicht ein Politiker, sondern der Schweizer Künstler Dieter Roth war ihre erste gemeinsame Aktion. Am Festival «Nomen est Omen – roth(en)» kreierten sie zusammen mit Yves Lavoyer in Wangen a. d. Aare eine komplexe «Hommage an Dieter Roth». Durch die Arbeit lernten sie den in Solothurn lebenden Bruder Hartwig Roth kennen.

«Bilder einer Ausstellung» – umgekehrt

Der Bogen von Aktions- und Objektkünstler Roth zum Komponisten Mussorgsky und damit zum jüngsten Crossover-Projekt des Duos, ist schnell gespannt. Ein Projekt, an dem neben den beiden Kreativköpfen, Dirigent Kaspar Zehnder und den Musikerinnen und Musikern des Theater Orchesters Biel Solothurn, viele Helferinnen und Helfer beteiligt sind. «Ein spartenübergreifendes, interaktives Event, welches den Rahmen für zwei Personen sprengt», sind sich Gen Atem und S213 einig.

Beim Umsetzen der eigenen Werkschau haben die Partner ihre Werke in Resonanz zur Musik gebracht. «Wir lauschen auf das Gefühl, finden einen emotionalen und realen Zugang zur Musik. Dabei wollen wir frei sein, um neue Bilder zu kreieren, und den Entstehungsprozess von ‹Bilder einer Ausstellung› umkehren: Waren bei Mussorgsky zuerst die Bilder da, die den Komponisten zur Komposition anregten, so lassen wir uns von der Musik zu neuen Bildern und Sichtweisen anspornen», sinnieren sie im Einklang, wie ein harmonisches Orchester.

Hinweis: Donnerstag, 2.9., 20 Uhr, Konzert und Kunst, Kiesofenhalle Arena Attisholz, Riedholz (3-G-Veranstaltung, Covid-Zertifikat).