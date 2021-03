Kienberg/Wolfwil Zwei Mal werden Motorradfahrer von Auto erfasst und verletzt Bei zwei Verkehrsunfällen in Kienberg und Wolfwil wurden am Samstagnachmittag je ein Motorradlenker von einem Auto erfasst und verletzt. 28.03.2021, 12.53 Uhr

Der Fahrer des Lieferwagens übersah das Motorrad. Kapo SO

Am Samstag, gegen 14.15 Uhr, wollte der Lenker eines Lieferwagens von einem Grundstück in Kienberg in die Wittnauerstrasse einbiegen. Dabei übersah er einen vortrittsberechtigen Motoradfahrer, der von Frick herkam. Es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision, bei der sich der Motorradlenker verletzte. Eine Ambulanz des Rettungsdienstes brachte ihn in ein Spital.