Die kickboxende Weltmeisterin vom Solothurner Bauernverband

Kickboxerin Sie berät die Solothurner Bauern – und hat schlagende Argumente Marian Scheidegger arbeitet für den Solothurner Bauernverband und wurde jüngst in der Türkei Kickbox-Weltmeisterin. Sprüche muss sie sich wegen ihrer ungewöhnlichen Sportart kaum anhören. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Marian Scheidegger ist Kickboxerin aus Leidenschaft. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Eine Weltmeisterin arbeitet bei der SOBV Dienstleistungen AG», verkündete kürzlich der Solothurner Bauernverband, wo die 25-jährige Marian Scheidegger seit zwei Jahren arbeitet.

Schubladendenken führt dazu, dass man ihr aufgrund ihres Berufes als Agronomin einen Titel im Bereich eines eher traditionellen Sportes wie zum Beispiel dem Schiesssport oder im Skifahren zuschreiben würde. Dem ist aber nicht so. Wenig einem Klischee entsprechend, hat die gebürtige Attiswilerin im vergangenen Monat in der Türkei zwei Weltmeistertitel im Kickbox-Sport geholt.

Die frischgebackene Weltmeisterin ist stolz auf ihre Titel, weiss aber, dass sie dies noch steigern möchte – und kann. Irgendwann, in den nächsten Jahren. Die junge Frau lacht, als sie nach dem Grund gefragt wird, warum gerade Kickboxen ihre Leidenschaft sei:

«Wenn man einen grossen Bruder hat, lernt man sich zu wehren. Nein im Ernst, mich reizte schon als Teenager die Welt des Kampfsportes.»

Das sei aber damals für sie noch nicht realisierbar gewesen: «Ich bin auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Attiswil aufgewachsen. Meine Eltern hatten schlicht und einfach nicht die Möglichkeit, uns Kinder der Hobbys wegen herumzukutschieren – und in der Nähe gab es damals noch kein passendes Angebot.»

Dies änderte sich, als sie 2014 nach Langenthal ins Gymnasium ging. Von diesem Augenblick an war sie selbstständiger unterwegs – und begann so mit Kickbox-Trainings. Schon kurz später wechselte sie in das «Raion Dojo» in Wangen an der Aare, wo sie auch heute noch trainiert.

Schneller Weg nach oben

Marian Scheidegger ist eine ehrgeizige Sportlerin. Von Anfang an übte sie den Sport nicht nur zum Spass aus, sondern sie wollte sich messen. Schon nach einem Jahr nahm sie an Amateur-Wettkämpfen teil – und im zweiten Jahr, also 2016, holte sie ihren ersten Schweizer-Meister-Titel, welchen sie in den beiden folgenden Jahren bestätigte.

Zudem nahm sie bereits 2017 in einem weiteren Verband – «das Kickboxen ist etwas kompliziert in diversen Verbänden organisiert» – an einer Weltmeisterschaft teil. Da noch ohne Sieg, aber ein Jahr später stand sie an der WM in der Ukraine bereits zuoberst auf dem Podest.

Und so ging es weiter. Es folgten Titel um Titel – und die Krönung dann in diesem Jahr, wo sie in der Kategorie K1 alle Kämpfe gewonnen hat und somit den Weltmeistertitel für sich beanspruchen konnte. Auch im Thai-Boxen holte sie den Titel, aber dieser hat einen etwas schalen Beigeschmack: «Da meine beiden Gegnerinnen nicht aufgetaucht sind, habe ich die Kämpfe Forfait gewonnen. Also ein Weltmeistertitel ohne wirklichen Sieg.» Sie mag das Wettkampf-Feeling:

«Ein Kampf geht im Amateur-Bereich dreimal zwei Minuten. Klingt nach wenig, aber ich vergleiche es immer so: Es ist, als ob man einen Berg hochrennen würde. Also kurz, aber heftig.»

Darum hofft sie, im kommenden Jahr faire Kämpfe austragen zu können, denn: «Es geht nicht nur ums Siegen, sondern um Erfahrung und um Leidenschaft. Das Schönste ist, wenn man sein Können auch demonstrieren kann.»

Sie hat klare Vorstellungen, wie es weitergehen soll: «Klar bin ich stolz auf das Erreichte, aber das sind erst Amateurkämpfe. Ich will weiter hart üben und ich hoffe, dass ich bald auch bei den Profis vorne mitmischen kann.» Darum trainiert sie viel: «Mein Arbeitgeber ist da unglaublich verständnisvoll und flexibel.»

Es sei auch überhaupt nicht so, dass sie sich in ihrem beruflichen Umfeld viele Sprüche betreffend ihres sportlichen Engagements anhören müsse: «Man ist als Agronomin eh schon etwas exotisch in dieser doch noch von Männern dominierten Branche. Mein Team findet es cool, dass ich kickboxe – und auch die Kunden freuen sich, wenn ich wieder einen Erfolg erziele.» Nur ganz selten komme es vor, dass jemand fragt «Muss man Angst vor dir haben?»

Einen Plan B hat sie nicht

Nebst Beruf und Sport bleibt nicht mehr viel Zeit für Hobbys. Marian Scheidegger trainiert nicht nur selber viel, sondern sie trainiert auch vier Mal pro Woche Kinder und Erwachsene. Ansonsten sucht sie Kraft in der Natur, sei es auf dem elterlichen Hof oder auf einer Wanderung.

«Die Arbeit und das Kickboxen füllen meine Tage komplett aus. Ich vermisse nichts. Denn das, was ich mache, ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe.»

Und das werde sie noch ein paar Jahre machen – sofern der Körper das aushalte. «Verletzungen gehören dazu. Allgemein ist die Belastung gross –was das Thema Ernährung, Erholung und auch die Finanzen betrifft. Es wird nie einen Plan B geben, kickboxen wird Plan A bleiben.» Sollte sie mal keine Kämpfe mehr austragen können, will sie weiter als Trainerin arbeiten oder ihr Wissen in Selbstverteidigungskursen weitergeben: «Kickboxen ist ein Teil von mir – und wird immer ein Teil bleiben.»

