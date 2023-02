Subventionierung von Solothurner Kitaplätzen wird einfacher

«kiBon» Dank einer neuen Plattform soll es für Solothurner Gemeinden einfacher werden, Kitaplätze zu subventionieren «KiBon» nennt sich die Plattform, die die Solothurner Gemeinden neu nutzen können, um Kitaplätze zu subventionieren – wenn sie dies wünschen. Die Nachfrage lässt sich sehen: Bald wollen 40 Gemeinden mitmachen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eltern sollen dank Kibon flexibler wählen können, in welche Kita sie ihr Kind bringen möchten. Pius Amrein

Die familienexterne Kinderbetreuung im Kanton Solothurn ist noch ein Flickenteppich. Manche Gemeinden unterstützten Eltern finanziell, andere nicht. Und bei denjenigen, die helfen, gibt es ebenfalls Unterschiede. Manche setzen auf die Objektfinanzierung, das heisst, sie unterstützen Kitas direkt, wodurch diese ihre Tarife senken können. Andere setzen auf die Subjektfinanzierung, stellen den Eltern mit tieferen Einkommen Betreuungsgutscheine zur Verfügung, die sie bei der Kita einlösen können.

Dieser Flickenteppich kann zu erheblichen Unterschieden führen. Ein Beispiel: Familie A erhält von ihrer Wohngemeinde Betreuungsgutscheine. Sie bringt ihre Kinder aber in die Kita im nächsten Dorf, welches auf Objektfinanzierung setzt. Die Familie wird also gleich doppelt unterstützt: Durch die Gutscheine wie auch durch die tieferen Tarife.

Familie B hingegen wohnt in einem Dorf, welches gar keine Beiträge leistet. Sie muss also die vollen Kosten selbst bezahlen, wenn sie auf eine Kita angewiesen ist.

Für Familien geht es je nach Anzahl Kinder und benötigter Kitatage um mehrere hundert Franken im Monat. Ob sich eine Familie den Kitaplatz leisten kann, kann davon abhängig sein, in welchem Dorf sie wohnt.

Politische Lösungen lassen auf sich warten

Bemühungen, das Ganze zu vereinheitlichen, sind zwar im Gange. Lösungen lassen aber im Moment noch auf sich warten. Im Kanton wurde die Regierung damit beauftragt, ein Gesetz auszuarbeiten, welches die Gemeinden verpflichtet, einen Beitrag an die Kinderbetreuung zu leisten.

Seit einem halben Jahr müsste dieses Gesetz eigentlich vorliegen, tut es bisher aber nicht. Man wartet darauf, was der Bund tut und welche Folgen für den Kanton das hat. Denn auch dort ist man dabei, die Finanzierung der Kinderbetreuung zu überarbeiten. Konkret steht im Raum, dass der Bund künftig deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen soll.

Doch bis sich die Politik auf eine Lösung geeinigt hat und diese umgesetzt ist, kann es dauern. Eine erste Vereinheitlichung, zumindest in administrativer Hinsicht, hat nun der Verband der Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) selbst an die Hand genommen.

Und zwar stellt der VSEG den Solothurner Gemeinden seit diesem Schuljahr die Plattform «KiBon», die etwa schon im Kanton Bern im Einsatz ist, zur Verfügung. «KiBon» ist eine Plattform, die es Gemeinden aber auch Kitas vereinfachen soll, Betreuungsgutscheine abzuwickeln.

Eine zentrale Plattform für die Gemeinden

Gemeinden wie auch Kitas (aber auch Tagesfamilien oder -eltern) können sich registrieren. Erhält eine Familie von ihrer Gemeinde Gutscheine, kann sie diese bei sämtlichen Kitas, die bei «KiBon» angemeldet sind, einlösen. Da die Gutscheine online an einem einzigen Ort verwaltet werden (bei der VSEG-Geschäftsstelle), senkt sich zudem der administrative Aufwand für die Gemeinden wie auch die Kitas. Das Benutzen der Plattform ist für die Kitas gratis.

Ein besonderer Vorteil von «KiBon»: Die Betreuungsgutscheine einer Gemeinde können unkompliziert bei Kitas im ganzen Kanton, solange sie bei dem Programm mitmachen, eingelöst werden. «Diese gemeindeübergreifende Gültigkeit ermöglicht eine für die Eltern flexiblere Kinderbetreuung», schrieb der VSEG in einem Brief an die Betreuungsinstitutionen, in dem er das Programm vorstellte.

Wieso hat man sich für diesen Effort entschieden? Man sei sich bewusst, dass die Subventionierung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton an Bedeutung gewinne, begründete der VSEG in besagtem Brief. Darum habe man sich entschieden, den Gemeinden eine Unterstützung anzubieten. Explizit für den Ansatz der Subjektfinanzierung, also der Betreuungsgutscheine, habe man sich «im Sinne der transparenten und gerechten Beihilfe» entschieden.

Bald 40 Gemeinden mit an Bord?

Thomas Blum, Geschäftsführer der VSEG, an einer Medienkonferenz. Hanspeter Bärtschi

Bis jetzt machen 10 Gemeinden und 46 Institutionen im ganzen Kanton bei «KiBon» mit. Weitere 30 Gemeinden sind gemäss VSEG aktuell dabei, eine Teilnahme zu prüfen.

Trotz der beachtlichen Zahl: Der VSEG ist mit der Entwicklung noch nicht ganz zufrieden, wie Geschäftsführer Thomas Blum schreibt. Er ist jedoch überzeugt, dass dieses Jahr noch eine stattliche Anzahl Gemeinden die Subjektfinanzierung einführen werden. Generell hätten sich die Unterstützungsbeiträge in der Kinderbetreuung im Kanton sehr positiv entwickelt, schreibt Blum. Im Jahr 2022 waren es fast neun Millionen Franken. «Eine weitere Steigerung ist in den kommenden Jahren zu erwarten», so Blum.

Domenika Senti, Leiterin Soziale Dienste Solothurn Hanspeter Baertschi

Ein erstes Feedback zur Plattform «kiBon» fällt äusserst positiv aus. So sagt Domenika Senti, Leiterin soziale Dienste der Stadt Solothurn: «Es funktioniert alles, wir sind sehr zufrieden.» Vergangenen Sommer hat die Stadt Solothurn auf die Subjektfinanzierung umgestellt und nutzt seither «KiBon».

Und auch die Rückmeldungen der Kitas und des Vereins Tagesfamilien, mit denen man zusammenarbeite, seien durchwegs positiv ausgefallen. Zusammen mit dem VSEG sei man nun dabei, kleinere Anpassungen am System vorzunehmen. «Im Grossen und Ganzen funktioniert es aber bereits wunderbar.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen