Arbeitsbedingungen für Solothurner Kesb-Beistände unter der Lupe

Kesb Noch immer springen Fachkräfte rasch ab: Nun sollen die Arbeitsbedingungen für Kesb-Beistände verbessert und Schutzbedürftige stärker unterstützt werden Nach zehn Jahren mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht fordert eine Solothurner Kantonsrätin die Regierung zu einer kritischen Bilanz auf. Dabei zeigt sich: Die Kesb habe sich bewährt, doch häufige Wechsel von Beiständen seien belastend. Christof Ramser Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitte-Kantonsrätin Sarah Schreiber will unter anderem wissen, was die Kesb bei drohenden Entfremdungen des Kindes von einem Elternteil tut. Bruno Kissling

Vor zehn Jahren trat das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Es löste das alte Vormundschaftsrecht von 1907 ab. Anstelle von Dutzenden kommunalen Behörden gibt es seither im Kanton Solothurn drei Fachbehörden (Region Solothurn, Thal-Gäu/Dorneck-Thierstein, Olten-Gösgen) an vier Standorten. Die Idee dahinter: Nicht mehr Laien sollen sich um den Kindes- und Erwachsenenschutz kümmern, sondern persönlich und fachlich geeignete Profis.

Ein Jahrzehnt später fordert nun Mitte-Kantonsrätin Sarah Schreiber aus Lostorf den Regierungsrat in einer Kleinen Anfrage auf, Bilanz zu ziehen. «In der Vergangenheit wurde Kritik laut, die Kesb leide an strukturellen Problemen, Verfahren würden zu lange dauern, Beistände seien nicht erreichbar oder würden ständig wechseln», so Schreiber. Sie will unter anderem wissen, wie die Behörden die Ebenbürtigkeit der Eltern in Kindesschutzverfahren sicherstellen.

Diese sei durch die 2014 in Kraft getretene Reform der elterlichen Sorge geregelt, schreibt die Regierung. Für die Kesb sei es unerlässlich, beide Elternteile gleichberechtigt in die Entscheidungen einzubeziehen. Dabei werde von Amtes wegen die Unabhängigkeit der Mandatsperson überprüft.

Weiter will Schreiber wissen, wie die Kesb bei drohenden Entfremdungen des Kindes von einem Elternteil vorgeht. Ziel ist laut Regierung eine möglichst frühe Intervention, um Loyalitätskonflikte bei hochstrittigen Trennungen zu verhindern. Würden Kontaktrechte zum andern Elternteil verhindert, prüfe die Kesb Massnahmen zur Wahrung des Kindswohls, etwa eine Mediation. Eine Möglichkeit seien begleitete Besuchskontakte, mit denen das verunsicherte Kind seine Beziehung zum andern Elternteil wieder stabilisieren soll.

Aus Sicht der Regierung hat sich die Kesb nach «grossen Herausforderungen in den ersten Jahren» im Kanton bewährt. Zu Beginn seien weder die Strukturen ausgereift noch die Teams eingespielt gewesen. Das habe zu Problemen geführt: Verfahren dauerten zu lange, unter den Mitarbeitenden gab es häufige Wechsel. Inzwischen habe sich die Situation beruhigt. «Insgesamt wird die Zusammenarbeit zwischen den Kesb-Mitarbeitenden und den Beistandspersonen heute positiv beurteilt», bilanziert der Regierungsrat.

Doch noch immer seien häufige Wechsel der Beistandspersonen für Hilfsbedürftige belastend. Es sei für die Sozialregionen schwierig, Fachkräfte zu finden und diese langfristig zu binden. Und noch immer würden dadurch Massnahmen verzögert. Die kantonale Kesb-Begleitgruppe beschäftigt sich derzeit damit, die Arbeitsbedingungen für Beistände sowie die Unterstützung für Schutzbedürftige zu verbessern. Dazu hat der Einwohnergemeindeverband (VSEG) bei den Sozialregionen eine Umfrage durchgeführt. Die Resultate liegen laut VSEG-Geschäftsführer Thomas Blum vor, ein Fazit jedoch noch nicht.

Übrigens: Wer mit dem Tun oder Unterlassen der Kesb nicht einverstanden ist, kann diese aufsichtsrechtlich anzeigen lassen. Seit 2013 hat die Aufsichtsbehörde 113 Verfahren durchgeführt und in sechs davon Weisungen erlassen, etwa zur Verfahrensdauer oder zur Errichtung von Beistandschaften bei Handlungsunfähigkeit von Betroffenen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen