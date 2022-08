Einbürgerung: Zeit für Staatsbürgerkurs fehlt

Keine Zeit für Einbürgerung Robert Laski sagt: «Ich bin besser vernetzt als mancher Schweizer» Lange Arbeitszeiten, auch ausserhalb der Bürostunden, lassen ihm keine Zeit für den Staatsbürgerkurs, doch eigentlich wäre Robert Laski einer Einbürgerung nicht abgeneigt. Daniela Deck Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Gastronom Robert Laski vergisst manchmal, dass er nicht Schweizer ist. Denise Donatsch

1991 bin ich 18-jährig als Familiennachzug aus dem Kosovo zu den Eltern in die Schweiz gekommen, gleich in den Kanton Solothurn. Zu spät, um hier noch zur Schule gehen zu können. Ich denke, das hat den Ausschlag gegeben, mich nicht einbürgern zu lassen. Denn meine jüngeren Geschwister haben den Schweizer Pass.

Deutsch habe ich durch eine Gastronomieweiterbildung in Zürich gelernt. Dank meiner Tätigkeit als Gastronom und Restaurantinhaber bin ich heute besser vernetzt und in der Gesellschaft integriert als mancher Schweizer. Mehr als 25 Jahre habe ich im Wasseramt gewohnt, erst in Zuchwil, dann in Gerlafingen.

Vor wenigen Jahren bin ich nach Grenchen gezügelt. Für das Gemeindebürgerrecht bedeutet ein solcher Umzug, dass die Uhr wieder auf null gestellt wurde. Das finde ich eine überflüssige Schikane für Leute, die sich einbürgern lassen.

Doch hauptsächlich ist es meine Arbeit, die dafür sorgt, dass ich keine Zeit habe, um einen Staatsbürgerkurs zu besuchen. Ich kann mein Team nicht um 17 Uhr seinem Schicksal überlassen, um die Schulbank zu drücken. Und überhaupt, aus Gesprächen mit Schweizern weiss ich, dass nicht alle von ihnen so genau wissen, was nun was ist im politischen Prozess und dabei sind sie hier mindestens neun Jahre zur Schule gegangen.

Beruflich bedingt reise ich viel. Am Zoll am Flughafen habe ich es mir schon erlaubt, beim Schengen-Schalter anzustehen, auch wenn mein Pass die falsche Farbe hat. Wenn einzelne Zöllner damit nicht einverstanden waren, so haben sie mich nach kurzer Besprechung auf «Schwizerdütsch» jeweils doch durchgewunken.

Ich fühle mich so sehr als Schweizer, dass ich manchmal vergesse, dass der Ausweis C nicht dasselbe ist wie ein Solothurner Heimatschein. Eins ist für mich klar: An dem Tag, an dem ich mich einbürgern lasse, gebe ich den kosovarischen Pass ab. Doppelbürgerschaften finde ich eine schlechte Idee. Manche finden die Anerkennung von zwei Nationalitäten durch die Schweiz grosszügig oder sehen darin sogar einen Bonus im Vergleich mit anderen Staaten. Aber ich möchte nicht auf zwei Hochzeiten tanzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen