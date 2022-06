Keine neue Lizenz Doch kein Casino in der Stadt Solothurn: Die Stadtcasino-Baden-Gruppe gibt ihre Pläne vorerst auf Weil der Bund für die Region Solothurn keine eigene Lizenz erteilt hat, reicht die Stadtcasino Baden AG nun doch kein Gesuch für ein Stadtsolothurner Casino ein. Das Casino-Projekt wäre aktuell nur möglich, wenn das Spielcasino in Bern schliessen würde. Online-Redaktion 28.06.2022, 09.00 Uhr

Vorerst ist der Traum von einem Casino in Solothurn geplatzt. Fabio Baranzini

Die Nachricht schlug im Februar grosse Wellen: Die Stadtcasino-Baden-Gruppe schmiedete Pläne für ein Casino in Solothurn. Wertschöpfung, Steuereinnahmen, neue Arbeitsstellen ... viele begannen bereits zu träumen, was das für die Ambassadorenstadt bedeuten könnte.

Im Gespräch mit dieser Zeitung sprach die Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold darüber, dass mit dem Casino Ziele der Stadtentwicklung aufgegriffen werden könnten – wie etwa der Bau eines Hotels. Auch finanziell würde sich ein Casino lohnen, hiess es: In Baden erzielt das Casino eine jährliche Wertschöpfung von 100 Millionen Franken. Doch nun scheint dieser Traum für Solothurn zu platzen.

Wie das «Regionaljournal Aargau Solothurn» von Radio SRF am Dienstagmorgen berichtete, gibt das Casino Baden die Expansionspläne nach Solothurn fürs Erste auf. Grund dafür ist die Verteilung der Konzessionen. So hat der Bund erst kürzlich entschieden, dass es für die Region Solothurn keine eigene Casino-Lizenz geben wird.

Gegenüber dem «Regionaljournal» erklärte Michael Böni, Geschäftsführer der Casino-Baden-Gruppe, was dies bedeutet:

«Solothurn ist in der Zone Bern eingeteilt – und für diese Zone ist nur eine A-Lizenz angedacht.»

Um ein neues Casino zu bauen, müsste man mit dem Casino in der Stadt Bern konkurrieren. Dies rechne sich einfach nicht – und so habe das Projekt wenig Chancen, sagte Böni weiter. Ein Casino in Solothurn wäre also aktuell nur ohne Casino in Bern möglich.

Aus diesem Grund reiche die Stadtcasino-Baden-Gruppe nun auch kein Gesuch für Solothurn ein. Ganz begraben wird das Projekt aber nicht, wie Böni im «Regionaljournal» betonte: «Wir glauben weiterhin an den Standort und werden das Projekt auch langfristig weiterverfolgen.» Bis zu einer tatsächlichen Realisierung des Projektes dürfte aber noch einiges an Zeit vergehen.

Die Stadt Solothurn zeigte sich in einer ersten Reaktion gegenüber Radio SRF vom Entscheid aus Baden enttäuscht. Nach dem Entscheid vom Bund habe man zwar damit rechnen müssen, aber trotzdem sei es schade, dass es in Solothurn nun vorerst kein Casino geben werde.

Update folgt ...