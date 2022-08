Keine Krebspestfälle mehr: das Sperrgebiet Lüssel ist aufgehoben

Entwarnung Keine Krebspest-Fälle mehr entdeckt: das Sperrgebiet Lüssel ist aufgehoben Die Sperrmassnahmen infolge der Krebspest in der Lüssel sind aufgehoben. Die Seuchenlage hat sich beruhigt. Auch das Fischen ist an der Lüssel wieder gestattet. 02.08.2022, 14.11 Uhr

In der Lüssel hat sich die Seuchenlage beruhigt. (Archivbild) Bea Asper

Ab sofort darf an der Lüssel wieder gefischt werden. Die zuständigen Stellen der Kantone Solothurn und des Kantons Baselland haben per 2. August die Sperrmassnahmen, die aufgrund der Krebspest in der Lüssel angeordnet waren, wieder aufgehoben. Dies, weil keine weiteren Fälle der Krebspest nachgewiesen werden konnten. Das teilen der Veterinärdienst Solothurn sowie das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen des Kantons Baselland am Dienstag mit.