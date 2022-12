Analyse zum Solothurner Polizeigesetz

Kein Überwachungsstaat Solothurner Polizeigesetz: Das Bundesgerichtsurteil müsste der Regierung zu denken geben Das Bundesgericht kritisiert Teile des Solothurner Polizeigesetzes. Die Regierung fühlt sich dennoch als Siegerin. Und einmal mehr wird versucht, ein Abstimmungsresultat über die juristische Hintertüre zu ändern. Ist das mehr als Zwängerei? Lucien Fluri Jetzt kommentieren 23.12.2022, 14.00 Uhr

Manche schimpfen es Zwängerei – oder nennen es gar demokratisches Foul: Deutlich haben die Solothurnerinnen und Solothurner Ende November 2020 Ja zum Polizeigesetz gesagt. Und dennoch sind die Gegner nach verlorener Schlacht vor Bundesgericht gezogen. Sie haben jetzt erreicht, dass Teile des vom Volk abgesegneten Gesetzes überarbeitet werden müssen. Dies wurde am Donnerstag bekannt.

Überaus deutlich war auch das Volks-Ja zur Umfahrung Klus im September 2021. Und dennoch gingen die Gegner vor das Solothurner Verwaltungsgericht. Dort haben sie - zumindest bis zu einem Bundesgerichtsentscheid - das Abstimmungsresultat gekippt. Ist es fair, Volksentscheide quasi durch die juristische Hintertüre zu hintertreiben? Zwängerei oder Foul?

Nun: Wer liest, was der Regierungsrat zum Bundesgerichtsentscheid in Sachen Polizeigesetz schreibt, der könnte fast meinen, es sei unnötig gewesen, überhaupt vor Gericht zu gehen. Zwar hat der Kanton in wesentlichen Punkten tatsächlich Recht erhalten. Einen Sieg zu suggerieren, wie man dies im Rathaus tut, grenzt dennoch an Schönfärberei. Denn das Bundesgericht hat einige nicht unwesentliche rechtsstaatliche Bedenken angebracht.

Wer fährt wann wohin? Die fast totale Überwachung ist technisch möglich

Oder wussten Sie, dass die Polizei mit Nummernschild-Scanner gemäss Gesetz nicht nur alle Autoschilder lesen und die Halterangaben in Echtzeit abfragen dürfte? Dass die Geräte ebenso fotografieren können, wer im Auto sitzt? Und dass im Gesetz nicht klar geregelt ist, mit welchen Datenbanken die Nummernschilder abgeglichen werden dürfen?

Zumindest theoretisch also könnte ziemlich genau überwacht werden, wer wann wohin fährt. Das Bundesgericht sagt nun klipp und klar: So geht das nicht. Es weist den Kanton ziemlich in die Schranken und fordert präzisere Bestimmungen sowie genaue Kontrollen zum Einsatz dieser Scanner.

Das Urteil zeigt: Zu leichtfertig wurden im Abstimmungskampf die rechtsstaatlichen Einwände der Gegner als schöngeistige Bedenken aus dem juristischen Elfenbeinturm abgetan. Tatsächlich aber könnten die Überwachungsmassnahmen, zumindest technisch, noch viel weiter gehen, als damals die Gegner zu befürchten wagten. Die Überprüfung durch die Lausanner Richter war also mehr als gerechtfertigt.

Abstimmungsvorlagen, die von den Gerichten massiv kritisiert – oder gar kassiert werden, nachdem sie das Volk angenommen hat. Das bringt Spannungen ins rechtsstaatliche Gebälk. Beim Bürger ist das Vertrauen ins System angekratzt: Warum soll er abstimmen gehen, wenn es nachher dann doch ganz anders kommt? Und schnell kann es heissen, einige wenige Richter würden gegen den Volkswillen entscheiden. Deshalb ist klar:

Zwei Vorlagen innert Kürze, die von Gerichten gestoppt oder verändert werden müssen, sind mindestens eine zu viel.

Beim Polizeigesetz hat die Regierung zwar eine Klatsche erhalten. Zu ihren Gunsten kann man hier aber anfügen: Die Scanner sind eher neu, die Rechtsprechung hinkt der Technik hinterher und muss sich erst noch festigen. Umso besser, dass die Gegner vor dem Bundesgericht – mit Bedeutung für die ganze Schweiz – für Klarheit gesorgt haben.

Gegen den Volkswillen entscheiden: Das ist mutig von den Richtern

Bei der Umfahrung Klus ist es dann schon schwerer nachvollziehbar, dass ein offenbar wesentlicher Gutachterentscheid nicht hinzugezogen worden war. Beide Fälle zeigen, dass bei der Ausarbeitung der Vorlagen offensichtlich die Position der Gegner – und damit die Minderheitsmeinung – zu wenig einbezogen worden ist.

Es geht also mitnichten um ein demokratisches Foul oder eine Zwängerei. Das Gegenteil ist der Fall. Letztlich ist das Vertrauen in die Gerichte gestärkt, weil sie sich als unabhängige und dritte Gewalt erweisen. Auch wenn man persönlich die Umfahrung Klus gerne hätte: Dass Richter den Mut haben, sich aus rechtsstaatlichen Gründen gegen den Volkswillen auszusprechen, ist ihnen hoch anzurechnen.

Am besten wäre es jedoch, wenn die Vorlagen, die vors Volk kommen, keine solchen juristischen Lücken aufweisen würden. Regierung, Verwaltung, aber vor allem der Kantonsrat, der die Gesetze verabschiedet, sind in der Pflicht. Wenn das Volk abstimmt, dann sollte es die Garantie haben, dass der vorgelegte Text «verhebt». Das ist doch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr.

