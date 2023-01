Kein Schnee Bäche und Flüsse: Schadet die warme Kinderstube den Fischen, die jetzt laichen? Weil es für Eis und Schnee zu warm ist, fliesst alles Wasser direkt in die Gewässer – und diese sind erst noch wärmer als üblich. Kein Grund zur Panik, heisst es bei der Fischereiabteilung im Kanton überraschend. Daniela Deck Jetzt kommentieren 13.01.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bäche und Flüsse, die Kinderstube der Bachforelle, sind wärmer als früher. Doch anders als bei sommerlichen Hitzeperioden stören sich die Fische im Winter bisher nicht am Klimawandel. Guillaumin

Der ausgiebige Niederschlag, der im Winter früher als Schnee gebunden liegen blieb, gelangt als Regen in die ungewohnt warmen Gewässer. Steigt damit der Druck auf die ohnehin bedrohten Forellen? Sie haben von November bis Dezember gelaicht, als erste der heimischen Fische.

«Ein starkes Winterhochwasser kann den Bruterfolg der Bachforelle lokal zunichtemachen. Doch dafür sehen wir aktuell keine Gefahr», sagt Gabriel van der Veer. Er ist im Amt für Wald, Jagd und Fischerei als wissenschaftlicher Mitarbeiter zuständig für die Fischerei.

Kritisch für den Nachwuchs der Bachforelle werde es, wenn im Winter bei Hochwasser starke Strömungen entstehen, sodass die Sedimente am Grund und damit der Laich mitgerissen werden. Bei den Flüssen sei die – nicht regulierte – Emme mit ihrem grösseren Gefälle gefährlicher für Fischbruten als die Aare. Van der Veer erklärt: «Vor dem Laichen wedelt die Forelle mit der Schwanzflosse eine Kuhle ins Kiesbett, die sie nach der Laichablage mit Kies wieder zuwedelt.»

Forellen kennen die Risiken beim Laichen

In diesem Winter sei es bisher weder in den Flüssen noch in den Bächen zu einer heiklen Situation gekommen, sagt van der Veer. Der Hydrometrietabelle des Kantons ist zu entnehmen, dass die Abflussmenge der Dünnern, einem wichtigen Forellenbach, aktuell sechs Kubikmeter pro Sekunde beträgt statt der üblichen ein bis zwei Kubikmeter.

Die Spitze lag am Tag vor Weihnachten bei 17 Kubikmetern (Olten). «Bei dieser Wassermenge sind die Fischeier nicht gefährdet. Forellen wissen genau, welche Plätze sich optimal zur Eiablage eignen», so der wissenschaftliche Mitarbeiter.

Anders als im Sommer sei nicht einmal die Wassertemperatur für die wärmeempfindlichen Forellen problematisch; die Aare ist mit derzeit 7,5 Grad (gemessen in Brügg) mehrere Grad zu warm für die Jahreszeit, ebenso die Dünnern (Balsthal). «Bei anhaltend 4 Grad Wassertemperatur schlüpfen die Forellen nach rund 100 Tagen, bei den herrschenden Bedingungen sind es einige Tage früher», sagt van der Veer.

Kaum noch Hoffnung für die Äsche

Die Tage der Äsche in der Aare scheinen gezählt. Samuel Thomi

Mehr Sorgen als die Bachforelle bereitet ihm die ebenfalls kälteliebende Äsche, die im März und April laicht – vorausgesetzt, es gibt bis dahin von dieser Art noch erwachsene Fische. «Der Äsche in der Aare – im Kanton kommt sie fast nur hier vor – können wir leider praktisch beim Aussterben zusehen», sagt van der Veer. Sie vertrage die sommerlichen Hochtemperaturen noch schlechter als die Forelle.

20 Jahre ist es her, als mit dem hitzebedingten Massenfischsterben 2003 der Klimawandel bei der Fachstelle Fischerei erstmals drastisch ins Bewusstsein rückte. Van der Veer erinnert sich: «Der Äschen- und Forellenbestand in der Aare hat sich im Kanton seither nie wieder richtig erholt.» Auch letztes Jahr seien wieder Tausende Forellen wegen der Trockenheit verendet, zum Beispiel in der Siggern in Hubersdorf und Riedholz.

Der Wels gehört zu den Gewinnern der Klimaerwärmung. zvg

Nicht alle Fische sind Verlierer der Klimaerwärmung. Egli und Wels sind die Gewinner. Prompt versetzte der verregnete Sommer 2021 dem Flussbarsch (Egli) einen Dämpfer: «Das war im Kanton das schlechteste Eglijahr seit Menschengedenken oder zumindest seit Beginn der Aufzeichnungen in den Siebzigerjahren», so van der Veer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen