Kanton Solothurn: Vom Verbot betroffen sind auch Höhenfeuer

Kein Höhenfeuer Im Kanton Solothurn gilt am 1. August: Feiern ohne Feuer In Selzach haben junge Menschen eines der schönsten Höhenfeuer des Landes aufgebaut. Entzünden dürfen sie es vorerst nicht. Christof Ramser Jetzt kommentieren 27.07.2022, 17.09 Uhr

Fünf des guten Dutzend, die für den Feuerbau verantwortlich sind: Luca Favre, Ronny Zumstein, Simon Schreiber, Beniamin Dufing und Dominic Dufing (v.l.). Tom Ulrich

Heuer werden sie nicht die Nacht erhellen, die Höhenfeuer, die am Nationalfeiertag jeweils auf der Krete der ersten oder zweiten Jurakette lodern. Von weit her aus dem Tal zu sehen sind sie etwa auf dem Grenchenberg oder auf der Holzfluh in Balsthal. Als sogenannte Brauchtumsfeuer sind sie am 1. August gestattet und weder melde- noch bewilligungspflichtig.

Das ist dieses Jahr allerdings etwas anders. Wegen anhaltender Trockenheit untersagt es der Kanton Solothurn, im Wald und in Waldesnähe Feuer zu entfachen. Das gilt auch für den Nationalfeiertag.

Von diesem Verbot besonders betroffen sind die Organisatoren des Chapffestes in Selzach. Seit 17 Jahren bauen sie auf dem gleichnamigen, dem Berg etwas vorgelagerten Hügel jeweils ein imposantes Höhenfeuer auf, manche sprechen sogar von einem der schönsten der Schweiz.

Dabei schichten sie die Stämme nicht einfach beliebig auf, sondern schaffen eine In­stallation. Dieses Jahr ist es ein grosses Schweizer Kreuz, getragen von einer Art Pokal. Zehn Meter hoch türmen sich die Stämme, 50 Kubikmeter Holz haben sie verbaut. «Noch bevor das Verbot erlassen wurde, mussten wir aufgrund der Trockenheit davon ausgehen, dass wir das Feuer nicht anzünden dürfen», sagt Simon Schreiber, Präsident des Vereins Chapffest mit rund 40 Mitgliedern.

Das Höhenfeuer im Chapf ist von weit her zu sehen. Tom Ulrich

Bereits Ende Juni begann der Aufbau, an zwei Samstagmorgen und mehreren Abenden transportierten die jungen Selzacherinnen und Selzacher mit Traktor und Anhänger das Holz auf den Hügel und stapelten es mit einem Teleskoplader auf. Trotz ungünstiger Witterung machten sie weiter, denn: Etwas «Halbbatziges» komme für sie nicht infrage.

Die Mühen sollen nicht vergebens sein

Als 13-Jähriger bestaunte der heute 30-jährige Schreiber zum ersten Mal ein Höhenfeuer am Chapffest. Doch das Fest, für das einst der Turnverein verantwortlich zeichnete, verblasste allmählich, übrig blieb das Feuer.

2017 gründete die Dorfjugend dann den Chapffestverein, um die Tradition am Leben zu erhalten und um sich finanziell abzusichern. Die Aufbauten wurden grösser und ausgefeilter. «Vor allem aber wollen wir ein familienfreundliches Fest für unsere Dorfbevölkerung organisieren», sagt Schreiber.

Inzwischen ist das Chapffest in Selzach zu einer Art inoffizieller Bundesfeier geworden, die Gemeinde zahlt einen finanziellen Zustupf. «Reich werden wollen wir damit nicht», sagt der Vereinspräsident:

«Für uns ist das Ganze eine emotionale Geschichte, an der wir grosse Freude haben. Und wenn das Feuer dann von weit her zu sehen ist, macht uns das schon auch stolz.»

Aus all diesen Gründen sollen die Mühen für den Aufbau dieses Jahr nicht vergebens gewesen sein. Am Samstagabend des 29. Oktobers soll das Höhenfeuer im Chapf nämlich doch noch entflammt werden. Bis dann, so geben sich die Veranstalter zuversichtlich, ist die Trockenperiode vorüber. Gefeiert werden kann aber schon bald: Das Chapffest findet vom 30. Juli bis 1. August statt, Feuerverbot hin oder her.

