«Ja, der Kostenvoranschlag von 493,3 Millionen Franken – der keine Teuerung enthält – kann weiterhin eingehalten werden, die Projektreserve beträgt 8 Millionen Franken», versichert Kebag-Direktor Markus Juchli auf die entsprechende Frage. Allerdings wird die veränderte «Weltlage» – Folgen der Coronapandemie und des Ukraine-Krieges – in der Abschlussrechnung massiv zu Buche schlagen. «Die aktuelle Teuerung ist ein grosses Problem. Stand jetzt sind Teuerungskosten von 36 Millionen Franken aufgelaufen. Wir gehen davon aus, dass der Teuerungsbetrag sich im besten Fall auf 50 Millionen erhöhen wird – ein Szenario geht aber auch von bis zu 100 Millionen Franken aus», gibt Juchli zu bedenken.

Die finanziellen Auswirkungen würden aber durch zusätzliche Einnahmen aus dem derzeit sehr lukrativen Stromverkauf «zu einem grossen Teil kompensiert» und: «Die Projektfinanzierung ist weiterhin gesichert.» Die teils hochkomplexen Anlagenteile für das Enova-Innenleben müssen weltweit beschafft werden. Entsprechend wirken sich die Pandemie- und Kriegsfolgen in Form von Lieferverzögerungen und -engpässen massiv aus. Juchli: «Wir stehen mit den Lieferanten in engem Kontakt. Teilweise müssen Anpassungen vorgenommen werden, weil Bauteile nicht oder nur mit langen Lieferzeiten verfügbar sind. So ist zum Beispiel das gewünschte Fassadenblech nicht erhältlich, weshalb nun ein alternatives Produkt evaluiert werden muss.» Ein anderes Beispiel seien Kesselteile des Ofens, die in der Region Schanghai gefertigt werden – in diesem Fall gestalte sich die Transportlogistik in die Schweiz kritisch. «Bisher», so der Kebag-Direktor, «konnten aber immer Lösungen gefunden werden; teilweise jedoch auch mit Mehrkosten.» Stand Ende März wurden laut Juchli Verträge und Bestellungen im Umfang von 341 Millionen Franken vergeben, was rund 70 Prozent der Kostenvoranschlagssumme entspricht.