Während der 500-Mio.-Franken-Neubau der Enova immer mehr Gestalt annimmt, läuft unmittelbar daneben der Betrieb der alten Kebag weiter. Rund 224’000 Tonnen Kehricht, angeliefert aus den 178 angeschlossenen solothurnischen und bernischen Gemeinden sowie von Gewerbe und Industrie, wurden im letzten Jahr verwertet.

In den beiden vorangegangenen Coronajahren, als viele Leute offensichtlich ihre Estriche entrümpelt hatten, waren es 237’000 Tonnen (2020) bzw. 232’000 Tonnen (2021) gewesen. Nach Einschätzung von Kebag-Direktor Markus Juchli rechnet man am Zuchwiler Emmenspitz so oder so weiterhin mit einem Kehrichtaufkommen, das «deutlich über der aktuell bewilligten Verwertungsmenge von 221’000 Tonnen pro Jahr liegt». Entsprechend laufe derzeit ein Verfahren zur Erhöhung dieser Menge auf 265’000 Jahrestonnen. Juchli: «Die notwendigen Unterlagen wurden den Behörden im Dezember 2022 eingereicht.»

Eine zusätzliche Menge von gesamthaft 50’000 Tonnen könnte (verteilt auf die Jahre 2023 bis 2027) aus der inzwischen angelaufenen Entsorgung des «Stadtmists», der Altlast im Westen der Stadt Solothurn anfallen. Ein entsprechendes Angebot sei beim ausführenden Unternehmen eingereicht worden, «der Entscheid ist noch offen», so der Kebag-Direktor. (ums.)