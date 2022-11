Kaum Schweizer Arbeitskräfte Der Arbeitsmarkt in der Gastrobranche ist ausgetrocknet – Doch eine Solothurner Wirtin will sich die Suppe nicht versalzen lassen Eine Wirtin aus dem Kanton Solothurn setzt sich gegen das Migrationsamt durch: Sie darf einen Grenzgänger als Koch rekrutieren. Christof Ramser Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Um ein Gericht wie ein Palak Paneer Curry zu kochen muss in einer Solothurner Restaurantküche eine Fachkraft aus dem Badischen her. zvg

So mancher Wirt und so manche Wirtin kann davon ein Lied singen: Der Arbeitsmarkt in der Gastrobranche ist ausgetrocknet. Vor allem Köche werden händeringend gesucht. Wenn es dann noch um eine vielfältige Spezialitätenküche wie die indische mit all ihren Gewürzen geht, ist der Fachkräftemangel akut.

Das musste auch jene Beizerin aus dem Solothurnischen feststellen, die vergangenen Mai beim Migrationsamt vorstellig wurde: Sie wollte Arjun S. (Name erfunden) als Koch anstellen. Einfach zu finden war er nicht. Denn der Inder wohnt ennet der deutschen Grenze in Rheinfelden, mindestens seit März 2021. Und das Gesetz sieht vor, dass Ausländer und Ausländerinnen einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit nur nachgehen können, wenn diese dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht.

Sie dürfen nur angestellt werden, wenn keine inländischen Arbeitskräfte gefunden werden. Grenzgängerinnen und Grenzgänger benötigen in einem Nachbarland ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht und müssen seit mindestens einem halben Jahr in der benachbarten Grenzzone wohnen respektive im schweizerischen Grenzgebiet tätig sein – was für den Kanton Solothurn gemäss einem bilateralen Abkommen zutrifft.

Keine Arbeitskraft in der Schweiz gefunden

Der so genannte Inländervorrang ist sakrosankt, er gilt unabhängig von der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage. Wollen Arbeitgebende ihre Stellen mit Ausländern besetzen, müssen sie dies der Arbeitslosenvermittlung (RAV) melden. Mittels Stelleninseraten und privaten Kontakten soll der inländische Arbeitsmarkt abgeschöpft werden.

Daran hat sich die Wirtin gehalten. Ihre Stellenausschreibung sei auf dem RAV jedoch sechs Monate offen geblieben. Es hätten sich «keine beziehungsweise sehr wenige Leute beworben». Notabene habe sie keinen Koch für indische Spezialitäten gefunden. Auch Aushänge in anderen indischen Restaurants führten nicht zum Ziel.

Erst dann habe die Frau, nachdem das RAV grünes Licht gegeben habe, die Rekrutierung auf den europäischen Raum ausgedehnt. Auf einen Aushang des Stelleninserats in einer deutschen Kneipe hat sich schliesslich Arjun S. beworben – und den Job erhalten.

Umso unverständlicher war es für die Wirtin, dass das Migrationsamt ihr Beschäftigungsgesuch ablehnte. Grund: Sie habe nicht nachgewiesen, dass sie sich auf den inländischen Arbeitsmarkt umgesehen habe. Zudem habe sich Arjun S. nicht auf eine ausgeschriebene Stelle beworben, sondern eine so genannte Initiativbewerbung eingereicht.

Das wollte die Wirtin nicht akzeptieren und reichte Beschwerde am Verwaltungsgericht ein. Dort machte sie geltend, dass der indische Koch in Deutschland eine Niederlassungsbewilligung besitze und er somit kein Drittstaatenangehöriger sei. Die Behörden sollten die Bedürfnisse der Wirtschaft höher gewichten als bürokratische Hürden:

«Wenn das Migrationsamt einen indischen Spezialitätenkoch kennt, der die Anforderungen an die Stelle erfüllt, werden wir diesen sehr gerne anstellen.»

Das Gericht hat die Beschwerde nun gutgeheissen. Die Beizerin habe den Nachweis erbracht – «wenn auch knapp» –, dass sie weder einen Inländer finden konnte noch jemanden aus dem EU/EFTA-Raum, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen besteht. Zudem verwies die Frau darauf, dass der jetzige Koch und Restaurant-Gründer aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr Vollzeit arbeiten könne.

Jedoch habe die Wirtin nicht nachgewiesen, dass sie auf einschlägigen Portalen wie «jobs.ch» oder in Zeitungen explizit nach einem indischen Spezialitätenkoch gesucht habe.

Auch die Bestätigungen von indischen Restaurants, man habe der Beizerin bei der Suche geholfen, haben laut dem Gericht keinen grossen Beweiswert, sondern seien eher «Gefälligkeitsbescheinigungen»; drei davon wurden am gleichen Tag während des laufenden Beschwerdeverfahrens verfasst und hatten den identischen Wortlaut inklusive den gleichen Schreibfehlern.

Dennoch dürfte es gemäss Gericht zielführender sein, in der indischen Gemeinde zu rekrutieren statt etwa in einem Printmedium. Es handle sich um eine «sehr spezialisierte Stelle, welche fast nur mit einer indischstämmigen Person besetzt werden kann». Alle anderen Köche würden kaum je entsprechend ausgebildet, um authentische indische Gerichte zuzubereiten.

Bewilligungspraxis war zu restriktiv

Die Beizerin habe einzig um eine Grenzgängerbewilligung ersucht, nicht um eine Aufenthaltsbewilligung mit dem Risiko einer Fürsorgeabhängigkeit. Der Koch müsse hierzulande weder eine bedarfsgerechte Wohnung haben noch nachhaltig integriert werden. «Es besteht somit kein starkes Interesse an einer allzu restriktiven Bewilligungspraxis», urteilt das Gericht.

Ob der Inder seine Kochkünste im Solothurnischen bereits zum Besten gibt, ist nicht bekannt. Sicher ist: Dem Kanton wird eine gesalzene Rechnung mit den Verfahrenskosten serviert. Den Entscheid kann er vor Bundesgericht ziehen.

