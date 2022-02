Solothurner Hauseigentümer wehren sich gegen Mehrbelastung

KataSTERSCHÄTZUNG Solothurner Hauseigentümer laufen gegen die Pläne der Regierung Sturm Der Solothurner Hauseigentümerverband lässt keinen guten Faden am Entwurf zur Revision der Katasterschätzung. Der Grund liegt auf der Hand: Eine steuerliche Mehrbelastung ist für die Lobby der Grundbesitzer nicht verhandelbar. Urs Moser 23.02.2022, 16.20 Uhr

Höhere Grundstückwerte bedeuten höhere Vermögenssteuern - und das kommt für die Hauseigentümer natürlich nicht in Frage. Fotolia

Die Vernehmlassung läuft zwar noch bis Ende nächster Woche, aber eines steht schon jetzt fest: Der Hauseigentümerverband wehrt sich mit Händen und Füssen gegen die Pläne der Regierung für die Revision der Katasterschätzung zur Ermittlung der (Vermögens-)Steuerwerte von Liegenschaften und Grundstücken.

In der Tat sei das Bewertungsverfahren veraltet und kompliziert und eine Anpassung des Systems nicht «kategorisch» auszuschliessen, heisst es in der Vernehmlassungsantwort. Das ist aber auch schon alles. Am Vorschlag wie er jetzt auf dem Tisch liegt, lässt der Hauseigentümerverband keinen guten Faden.

Alles andere als steuerneutral kommt nicht in Frage

Der zentrale Kritikpunkt liegt auf der Hand: Für die Lobby der Eigenheimbesitzer kommt es nicht in Frage, dass die Revision der Katasterschätzung unter dem Strich zu einer steuerlichen Mehrbelastung der Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer führt.

Der Vorschlag, die Mehrbelastung im Umfang von total 40 Millionen über eine Reduktion des Staatssteuerfusses (von der alle Steuerpflichtigen profitieren würden) im Umfang von knapp 19 Millionen auf Kantonsseite zu kompensieren, ist für den Verband schlicht indiskutabel.

Eine neue Katasterschätzung müsse erstens komplett steuerneutral auf Gemeinde- und Kantonsebene ausgestaltet sein und zweitens müsse eine der Grundeigentümerschaft aufgebürdete Mehrbelastung auch komplett bei der Grundeigentümerschaft kompensiert werden. Das sei eine «unverhandelbare» Bedingung.

Abwarten, wie es mit dem Eigenmietwert weiter geht

Der Hauseigentümerverband verlangt allerdings, das ganze Vorhaben ohnehin aufzuschieben. Dies, weil auf eidgenössischer Ebene die Aufhebung der Eigenmietwertbesteuerung zur Diskussion steht. Die verlangte Steuerneutralität der Vorlage könne nur abschliessend beurteilt und garantiert werden, wenn auch das Schicksal der Besteuerung des Eigenmietwerts geklärt ist.