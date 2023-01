Bürgerspital Solothurn: Nun spricht Direktorin Karin Bögli

Karin Bögli Solothurner Bürgerspital-Direktorin muss Knall auf Fall gehen: «Die Gründe sind für mich nicht nachvollziehbar» Karin Bögli weiss nicht, warum ihr als Direktorin des Solothurner Bürgerspitals gekündigt wurde. Auch die Leitung der Spitäler AG lässt die Öffentlichkeit und die Angestellten vorläufig im Dunkeln tappen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 09.01.2023, 16.23 Uhr

Provisorischer Haupteingang des Bürgerspital Solothurn. Karin Bögli steht seit der Institution seit dem 19. Dezember nicht mehr vor. Hanspeter Bärtschi

Eine Woche vor Weihnachten wurde Karin Bögli vor Tatsachen gestellt. Als die Direktorin des Solothurner Bürgerspitals am 19. Dezember an ihrem Arbeitsplatz erschien, musste sie ihren Badge abgeben. Es war ihr vorläufig letzter Arbeitstag an der Wirkungsstätte, an der sie als Chefin von über 1000 Mitarbeitenden seit knapp drei Jahren tätig war.