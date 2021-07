Hochwasser Verhedderte und vollgelaufene Boote: Auf Patrouille mit der Solothurner Wasserpolizei Auch wenn derzeit wegen des Hochwassers keine Boote, Schwimmer usw. auf und in der Aare unterwegs sind, hat die Schifffahrtabteilung der Kantonspolizei Solothurn zu tun. 22.07.2021, 19.17 Uhr

TeleM1

Es ist ein ungewohntes Bild an einem so schönen Sommertag: Kein fahrendes Boot bekommen die Wasserpolizisten zu sehen. Kein Schwimmer kühlt sich ab. Das hat einen guten Grund: Das Hochwasser. Denn die Aare führt derzeit immer noch weit über 700 Kubikmeter pro Sekunde. Und das wird auch noch so bleiben, bis Bieler- und Neuenburgersee wieder auf Normalstand sind.