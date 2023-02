Mittwochmorgen Oberbuchsiten: Brand in leerstehendem Bauernhaus – verletzt wurde niemand An der Hauptstrasse in Oberbuchsiten kam es am Mittwochmorgen im Dachstock eines unbewohnten Bauernhauses zu einem Brand. Die Brandursache ist noch unbekannt. Es wurde niemand verletzt. Online-Redaktion 15.02.2023, 15.18 Uhr

Die Feuerwehr von Oensingen und Oberbuchsiten im Einsatz. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Das Bauernhaus an der Hauptstrasse in Oberbuchsiten brannte aus noch ungeklärten Gründen. Kurz vor 6 Uhr am Mittwochmorgen wurde eine entsprechende Meldung der Kantonalen Alarmzentrale gemeldet, berichtet die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung.