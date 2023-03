Märzession des Solothhurner Kantonsrats: Die wichtigsten Themen

Kantonsratssession Buntes Programm: Hochwasserschutz, ein Moratorium für höhere Katasterwerte und ein Veto gegen die Solarverordnung Der Solothurner Kantonsrat trifft sich am Dienstag ab 8.30 Uhr zur Märzsession. Unter anderem geht es um Steuerfragen, etwa um die sogenannten Zwillingsinitiativen und einen höheren Abzug für Krankenkassenprämien. Urs Moser Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Blick in den Solothurner Kantonsratssaal. Hanspeter Bärtschi

EinleitIn der heute beginnenden Märzsession des Kantonsrats dürfte es wohl zu einem «Kompromiss des Kompromisses» in Sachen Hochwasserschutz entlang der Dünnern kommen, wie aus den Positionsbezügen der Fraktionen zu schliessen ist.

Ein Auftrag verlangt eine Minimalvariante, die vollständig auf Renaturierungsmassnahmen verzichtet, die über bundesrechtliche Vorgaben hinausgehen. Der Regierungsrat schlägt einen geänderten Wortlaut vor: Die sogenannten Hotspots mit zusätzlichen Naherholungs- sowie Lebensräumen für Pflanzen und Tiere sollen angepasst werden und mit weniger Kulturlandverlust auskommen als ursprünglich vorgesehen.

Zu Diskussionen Anlass geben dürften die sogenannten Zwillingsinitiativen des «Jetz si mir draa»-Komitees, insbesondere jene für ein Moratorium für die Revision der Katasterschätzung. Wie sie schreibt, schlägt sich die FDP-Fraktion auf die Seite der Initianten, während die Grünen die Initiative gar nicht zur Abstimmung bringen, sondern ungültig erklären wollen. Dies weil die aktuellen Katasterwerte im Kanton Solothurn unbestrittenermassen zu tief seien und die Initiative deshalb dem Bundesrecht widerspreche.

In der Session stehen weitere Steuerfragen zur Diskussion, etwa ein Auftrag zur Erhöhung des Steuerabzugs für Krankenkassenprämien und Zinsen für Sparkapitalien und einer zum jährlichen Ausgleich der kalten Progression ohne die heutige Schwelle von fünf Prozent Teuerung.

Nachfolgend nehmen die Fraktionen zu drei ausgesuchten Geschäften Stellung.

Ein Auftrag verlangt, sich beim Hochwasserschutz entlang der Dünnern wirklich auf den Hochwasserschutz zu konzentrieren und Abstriche bei Renaturierungsmassnahmen zu machen. Finden Sie das richtig?

Die Dünnern zwischen Oensingen und Oberbuchsiten. Fabio Baranzini

Das sagt die FDP: Ja. Wir haben eine redimensionierte Variante des Dünnern-Projektes eingefordert und unterstützen diese nun. Die reduzierte Variante ist im Sinne des haushälterischen Umgangs mit Landwirtschaftsland. Der Hochwasserschutz bleibt gewährleistet. Zudem sind in der angepassten Variante auch die Kosten etwas tiefer. Zu beachten ist, dass auch mit der redimensionierten Variante rund 20 Hektaren Land für das Dünnern-Projekt gebraucht werden. Das Projekt bleibt sehr gross.

Das sagt die Mitte: Das Gäu ist ein Hotspot vieler flächenwirksamer Bauprojekte. Umso wichtiger ist die Abstimmung der vielen verschiedenen Interessen. Das Dünnernprojekt beansprucht viel wertvollen und fruchtbaren Ackerboden. Es ist richtig, die Vorprojekte zu optimieren und im Sinne des vorliegenden Kompromisses anzupassen. Die Abstriche bei den Renaturierungsmassnahmen sind vertretbar. Die umfangreiche Ausweitung des Gerinnes wird nach wie vor zu viel Zusatzfläche für Fauna und Flora führen. Der Landverschleiss kann durch den Auftrag reduziert werden.

Das sagt die GLP: Die GLP-Fraktion steht geschlossen hinter dem Hochwasserschutzprojekt Dünnern. Ein unverzichtbarer Bestandteil davon sind die vier Hotspots für mehr Biodiversität und Naherholungsraum für die Bevölkerung. Der geänderte Wortlaut der Regierung stellt einen breit abgestützten Kompromiss dar, den auch die GLP-Fraktion mitträgt. Wir erwarten nun eine zügige Weiterbearbeitung und Umsetzung des Projektes und zählen auf das Versprechen der Gegner, das Projekt nicht weiter zu behindern.

Das sagt die SP: Das Dünnernprojekt ist ein Generationenprojekt in einem grossen Spannungsfeld zwischen Hochwasserschutz, Landwirtschaft, Renaturierung und Aufenthaltsqualität. Die Lösung mit dem geänderten Wortlaut der Regierung stellt einen Kompromiss des Kompromisses dar, mit dem nun alle Beteiligten leben können. Die SP/Junge SP unterstützt diesen auch.

Das sagen die Grünen: Reinen Hochwasserschutz sehen wir als nicht richtig an. Erstens besagen die gesetzlichen Vorgaben deutlich, dass bei Eingriffen am Gewässer ein möglichst natürlicher Zustand wiederherzustellen ist. Zweitens sind Revitalisierungen für Förderung und Erhalt der Biodiversität und Landschaftsqualität dringend notwendig. Nur ein natürlicher Verlauf schafft Lebensraum für Fische, Vögel, weitere Tiere und Pflanzen. Neben der Natur profitiert auch die Bevölkerung von ei

Das sagt die SVP: Die SVP unterstützt den Auftrag widerwillig. Es ist zwar ein Kompromiss, welcher einige Verbesserungen bringt. Insgesamt ist das Projekt aber immer noch überdimensioniert. Es geht immer noch weit über die Bundesvorgaben hinaus. Die SVP hätte sich eine Variante gewünscht, die nur auf den Hochwasserschutz fokussiert. Alle anderen teuren Bauten und Projekte im Zusammenhang mit der Aufwertung, welche zu weiterem, riesigem Landverschleiss führen, sind zu streichen. Die SVP behält sich vor, den Kredit für das Gesamtprojekt abzulehnen.

Eine Volksinitiative verlangt ein Moratorium für die geplante Revision der Katasterschätzung. Unterstützen Sie das Anliegen oder soll die Initiative zur Ablehnung empfohlen oder gar ungültig erklärt werden?

Die Vermögenssteuer-Werte von Immobilien sind im Kanton Solothurn zu tief angesetzt. Manuel Geisser

Das sagt die FDP: Die Volksinitiative will, dass eine Totalrevision der Katasterschätzung frühestens auf Beginn der Steuerperiode 2032 in Kraft treten darf. Damit soll in den nächsten zehn Jahren eine Steuererhöhung für die Hauseigentümer verhindert werden. Das Moratorium ist notwendig, da die Regierung in der Vernehmlassungsvorlage die Grundeigentümer mit 40 Millionen Franken zusätzlich belasten wollte. Ein Ja zur Initiative ist ein Ja für die Hauseigentümer und ein erster Schritt für eine steuerneutrale Umsetzung der Totalrevision der Katasterschätzung.

Das sagt die Mitte: Wir sind gegen die Initiative, weil wir eine bessere Lösung bereit haben als die darin enthaltene Zementierung einer rechtswidrigen und ungerechten Situation. Unser Lösungsansatz will die Vermögensabzüge erhöhen, denn davon profitieren alle Solothurnerinnen und Solothurner ohne hohe Mehrbelastung der Wohneigentümer. Wir wollen nicht riskieren, von Gerichten eine unvorteilhafte Revision aufgezwungen zu bekommen, denn wir stehen für eine vernünftige bürgerliche Politik und eine bürgerlich geprägte Revision der Katasterschätzung.

Das sagt die GLP: Die Katasterschätzung zur Bestimmung der Vermögenssteuer von Liegenschaften basiert im Kanton Solothurn auf den Immobilienpreisen von 1970. Damit ist es Fakt, dass der heutige Katasterwert in keinem Verhältnis zum Verkehrswert steht. Das Vermögen von Liegenschaftseigentümern wird unterbewertet und führt zu einer Ungleichbehandlung. Ein Moratorium wie es die Initiative fordert, ist für die GLP-Fraktion kein gangbarer Weg. Das Thema soll in einem partizipativen Prozess angegangen werden und eine für die Hauseigentümer tragbare ­Lösung resultieren.

Das sagt die SP: Nein, wir lehnen ein Moratorium der Totalrevision der Katasterschätzung klar ab. Diese Initiative verhindert die dringend benötigte Modernisierung des veralteten Systems für die Bewertung der Liegenschaften. Vermögende ohne Hausbesitz wären weiterhin steuerlich benachteiligt. Und die aktuelle, äusserst stossende Rechtsungleichheit unter Hausbesitzenden aus verschiedenen Regionen im Kanton Solothurn wäre für ein weiteres Jahrzehnt zementiert.

Das sagen die Grünen: Die aktuelle Besteuerung der Liegenschaften widerspricht klar dem Bundesgesetz zur Steuerharmonisierung. Das ist der primäre Grund für die nötige Revision. Vermögenswerte, also auch Liegenschaften, müssen zum Verkehrswert besteuert werden. Aktuell betragen die Steuerwerte aber nur 22 bis 30 Prozent des Verkehrswertes. Eine Initiative, die einen bereits bestehenden Verstoss gegen das Bundesgesetz zementiert, darf deshalb gar nicht zur Abstimmung gebracht werden. Deshalb beantragen die ­Grünen die Ungültigerklärung dieser Initiative.

Das sagt die SVP: Die Ungültigerklärung ist ein politisches Manöver derjenigen, die Angst vor der Initiative und damit Angst vor dem Volk haben. Die SVP ist der Demokratie verpflichtet. Wir lehnen daher ein Verbot der Abstimmung ab. Unsere Haltung zur Initiative selber: Annehmen! Sonst kommt die Katasterrevision. Was will der Steuervogt? Mehreinnahmen für Kanton und Gemeinden! Damit besteht die Gefahr, dass einfache Bürgerinnen und Bürger aus ihren eigenen vier Wänden vertrieben werden – einzig und allein deshalb, weil die Bürokratie ihren Wert höher veranlagt.

Das geltende Steuergesetz sieht einen Ausgleich der kalten Progression erst vor, wenn die Teuerung seit der letzten Anpassung 5 Prozent erreicht hat. Der Regierungsrat will die in einem Auftrag geforderte jährliche Anpassung von Tarifstufen und Abzügen an die Teuerung ohne bestimmte Schwelle zumindest prüfen. Ihre Haltung?

Es soll ein höherer Abzug für Krankenkassenprämien zugelassen werden. Oliver Menge

Das sagt die FDP: Judex non calculat! Wann immer Vertreter der juristischen Zunft durch mangelnde mathematische Fähigkeiten auffallen, ist das Sprichwort passend. Lieber Rémy, bitte sei uns nicht böse, aber per Ende November lag der Landesindex bei 107 Punkten, was einer Teuerung von 3,5 Prozent seit 2008 entspricht. Ergo liegt keine Grundlage für einen Ausgleich vor, da dieser erst ab 5 Prozent gegeben ist. Jedoch erachten wir den Ansatz einer automatischen Indexierung als prüfenswert, solange es nicht zusätzliche Stellen im Finanzdepartement auslöst

Das sagt die Mitte: Wir unterstützen den geänderten Wortlaut des Regierungsrates. Das geltende Recht mit der 5-Prozent-Hürde und den terminlichen Vorgaben wirkt schwerfällig. Eine Überprüfung macht Sinn. Dabei sollen auch offene Fragen geklärt werden, wie zum Beispiel welche Auswirkungen eine allfällige Negativ-Teuerung hätte. Weiter gilt zu prüfen, ob es sinnvoller ist, die Tarife und Abzüge jährlich anzupassen oder weiterhin eine Schwelle zu definieren – wenn auch deutlich tiefere gegenüber heute –, um den bürokratischen Aufwand nicht unnötig zu erhöhen.

Das sagt die GLP: Wir unterstützen die Haltung der Regierung, welche feststellt, dass per 1. Januar 2023 sowieso neue Tarife in Kraft getreten sind und somit eine neuerliche Anpassung nicht möglich ist. Die Prüfung der automatischen Indexierung halten wir ebenso für sinnvoll, wir sind gespannt auf die Ergebnisse dieses Prüfauftrages.

Das sagt die SP: Am stärksten unter der Teuerung ­leiden Personen mit kleinen bis mittleren Einkommen sowie Familien mit Kindern. Dank der Annahme des Gegenvorschlages zur Initiative «Jetz si mir draa» konnte der Steuertarif für diese Steuerzahlenden ab dem Jahr 2023 gesenkt werden. Die SP/Junge SP setzt sich grundsätzlich für eine weitere Entlastung der tiefen und mittleren Einkommen ein und begrüsst die Prüfung eines Wechsels zu einer automatischen Indexierung, welche möglicherweise die kalte Progression besser ausgleicht.

Das sagen die Grünen: Die Grüne Fraktion ist gegen einen überhasteten und derzeit gesetzlich nicht vorgesehenen Ausgleich der kalten Progression. Die Prüfung eines neuen Mechanismus mit einem Automatismus erachten wir aber als richtig und stimmen daher dem Vorschlag der Regierung zu.

Das sagt die SVP: Das hätte man schon lange tun können. In den letzten 25 Jahren wurde im Kanton Solothurn die kalte Progression gerade ein einziges Mal ausgeglichen. Nicht ausgeglichene Teuerung: mehr als 10 Prozent. Das ist eine Steuererhöhung von über 10 Prozent in den letzten 25 Jahren! Der jährliche Ausgleich der kalten Progression war auch Teil der «Jetz si mir draa»-Initiative. Warum etwas prüfen, das andere Kantone längst schon erfolgreich praktizieren? Den Auftrag muss man nicht prüfen, sondern sofort umsetzen. Alles andere ist ein bürokratischer Leerlauf.