Hägendorf feiert die höchste Solothurnerin Nadine Vögeli.

Kantonsratspräsidentin Hägendorf feiert die höchste Solothurnerin: «Diese Frau ist geschaffen für die Politik» Mit Verspätung konnte die Feier von Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli doch noch stattfinden. Am Mittwoch appellierte die SP-Frau an den Anstand in der Politik. Christof Ramser Jetzt kommentieren 11.05.2022, 22.55 Uhr

Ständerat Pirmin Bischof und Nadine Vögeli amüsierten sich prächtig. Im Hintergrund Dominik Vögeli, der durch den Abend führte, und Regierungsrat Remo Ankli. Bruno Kissling

Sie habe nicht so gerne halbe Sachen, sagte Nadine Vögeli am Mittwochabend und zeigte sich froh, dass die Feier zu Ehren ihres Kantonsratspräsidiums nach einer coronabedingten Absage doch noch stattfinden konnte. «Es wäre sonst nur ein halbes Präsidialjahr.»

In der Raiffeisen-Arena ihres Wohnorts Hägendorf war vertreten, was in Polit-Solothurn Rang und Namen hat. Gemeindepräsident Andreas Heller stellte fest, dass nun bereits vier Hägendörfer und eine Hägendörferin das Ratspräsidium bekleideten – und konnte sich einen Seitenhieb Richtung Kantonspolitik bezüglich Defiziten in der Umwelt- und Verkehrspolitik seines Dorfs nicht verkneifen.

Landammann Remo Ankli überbrachte regierungsrätliche Grüsse und wünschte der höchsten Solothurnerin ein gutes Händchen bei der Amtsführung, ohne ihr Motto «Alles was Spass macht» zu vernachlässigen.

Ein gutes Gespür dafür, was die Leute beschäftigt

Nicht fehlen durften die mit Scherzen gespickten Reden der Fraktionspräsidien inklusive Geschenken. Die SP wartete mit einem Krimi-Dinner auf, von der SVP gabs eine rosa Edelweissbluse, die Grünen griffen zu hausgemachter Glace aus verschiedenen Kantonsteilen und die Mitte-Fraktion offerierte, passend zum Liedzitat «Ha nes Härzeli wie ne Vögeli» auf der Einladungskarte, Herzen mit Flügel.

Bei der FDP wurde es gar eindeutig-zweideutig, indem der Fraktionspräsident Vögelis Instagram-Namen «Kussecht und Vogelfrei» aufnahm und aus Kantonsratsprotokollen zitierte. Dort habe die Vorsitzende auf einen SVP-Vorstoss wie folgt geantwortet: «Diese Interpellation ist eine Interpellation, zu der man sehr viel sagen könnte. Man wüsste gar nicht, wo anfangen und wo aufhören. Man kann aber auch einfach gar nichts dazu sagen.»

Am Ende heisse das, so Markus Spielmann, auch nichts anderes als «ach SVP, leck mich doch». Passenderweise servierte er einen Becher der Glace «Kalte Lust» aus Olten mit aufgedrucktem Konterfei der Kantonsratspräsidentin.

Kantonsratspräsidenten-Feier 2022 von Nadine Vögeli in Hägendorf. Bruno Kissling Lachen für die Kamera: Ständerat Pirmin Bischof, Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli, Regierungsrat Remo Ankli. Bruno Kissling Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli (stehend) am Tisch mit Solothurner Polit-Prominenz (v.l.): Staatsschreiber Andreas Eng, Regierungsrat Remo Ankli, Regierungsrätin Sandra Kolly, Regierungsrätin Brigit Wyss, Ständerat Pirmin Bischof, Regierungsrat Peter Hodel. Bruno Kissling Applaus an der Kantonsratspräsidentinnen-Feier 2022 in Hägendorf. Bruno Kissling Die Musikgesellschaft Hägendorf-Rickenbach spielte auf... Bruno Kissling ...zur Freude von Nadine Vögeli. Bruno Kissling Hägendorfs Gemeindepräsident Andreas Heller. Bruno Kissling Andreas Heller und die MG Hägendorf-Rickenbach. Bruno Kissling Regierungsrat Remo Ankli... Bruno Kissling ...spricht gut beschützt an der Feier in Hägendorf. Bruno Kissling Die MG Hägendorf-Rickenbach... Bruno Kissling ...spielte vor den Gästen in der festlichen Mehrzweckhalle. Bruno Kissling Stand-Up-Künstlerin, Bühnenpoetin, Satirikerin Lisa Christ. Bruno Kissling Lisa Christ auf der Bühne. Bruno Kissling Die erste Sitzung unter dem Präsidium von Nadine Vögeli (SP, Hägendorf) fand in der Januarsession im Velodrome Grenchen statt. Hanspeter Bärtschi / 25.1.2022

Nadine Vögeli schliesslich mahnte daran, «anständig miteinander umzugehen», wenn man im Kanton Solothurn auch künftig gemeinsame Lösungen erarbeiten wolle. Die Pflegefachfrau und Inhaberin einer Beratungsfirma im Gesundheitswesen sitzt seit 2017 im Kantonsrat und ist Co-Präsidentin der Solothurner SP.

Bodenhaftigkeit gepaart mit Beharrlichkeit und einem guten Gespür, was die Leute beschäftigt – das zeichne die derzeit wohl berühmteste Hägendörferin aus, war im Saal zu vernehmen. Und SP-Urgestein Urs Huber meinte einst, dass er bei Nadine Vögeli nur einen Blick brauchte, um festzustellen: «Diese Frau ist geschaffen für die Politik.»

