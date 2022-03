Solothurner Kantonsrat hält nichts von gesetzlichem Mindestlohn

Kantonsrat Volksauftrag für gesetzlichen Solothurner Mindestlohn hat keine Chance Der Kantonsrat will keinen gesetzlich garantierten Mindestlohn. Die bürgerliche Mehrheit befürchtet eine Abwanderung von Arbeitsplätzen. Urs Moser 30.03.2022, 17.27 Uhr

Der Volksauftrag für einen kantonalen Mindestlohn hätte 4200 Franken garantieren sollen. KEYSTONE

Der Kantonsrat erteilt dem Volksauftrag, der die Einführung eines kantonalen gesetzlichen Mindestlohns verlangte, eine klare Absage: mit 66:27 Stimmen abgelehnt. Der Tenor im bürgerlichen Lager lautete dabei, mit einem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn würde man sich vom bewährten sozialpartnerschaftlichen Modell verabschieden.

Man teile zwar die Zielsetzung, dass der Lohn bei einer Vollzeitanstellung existenzsichernd sein soll, ein gesetzlicher Mindestlohn sei aber das «komplett falsche Instrument» dafür, meinte etwa FDP-Sprecher Martin Rufer (Lüsslingen).

Zu den grundsätzlichen Bedenken kam: Mit den im Volksauftrag geforderten 25 Franken pro Stunde hätte der Mindestlohn höher als in allen Kantonen angesetzt werden müssen, die das Instrument kennen. Dadurch würden Arbeitsplätze in Tieflohnbranchen verloren gehen, so das Argument.

Deutschen Arbeitnehmern geht es nicht besser

Schädlich für den Kanton wäre das, höhere Arbeitslosigkeit und weniger Festanstellungsverhältnisse die Folge, warnte Johannes Brons (SVP, Schönenwerd). Ein gesetzlicher Mindestlohn würde seiner Meinung nach auch falsche Anreize schaffen, indem Arbeitgeber keinen Spielraum mehr für differenzierte Löhne für ungelernte beziehungsweise angelernte Arbeitskräfte und solche mit einer Berufsausbildung hätten.

Samuel Beer (GLP, Oberdorf) brachte die Erfahrungen seiner aus Deutschland stammenden Ehefrau ein: Sehr lobend äussere sie sich über die hiesigen Arbeitgeber, denn: In Deutschland sei der Arbeitsmarkt zwar sehr viel strenger reguliert als in der Schweiz, den Arbeitnehmern gehe es aber keineswegs besser.

Working poor: «Ein unwürdiges Phänomen»

Obwohl die Meinungen bei der bürgerlichen Mehrheit des Parlaments längst gemacht waren, gab man sich im links-grünen Lager Mühe, die Argumente zu untermauern, die für einen Mindestlohn sprechen.

Dass es das Phänomen der Working Poor gibt, sei einer Gesellschaft schlicht unwürdig, so Barbara Wyss Flück (Grüne, Solothurn). Melina Aletti (Junge SP, Niedergösgen) führte ins Feld, dass die Erfahrung im Kanton Neuenburg gezeigt habe, dass mit einem gesetzlichen Mindestlohn keineswegs Arbeitsplätze verloren gehen. Und auch wenn 25 Franken vielleicht hoch gegriffen schienen, läge man damit für eine vierköpfige Familie kaum über der Armutsgrenze, gab sie zu bedenken.