Berufskosten Autopendler Kanton Solothurn

Kantonsrat SVP-Fraktion ausgebremst: Kantonsrat Solothurn hat kein Gehör für höhere steuerliche Entlastungen bei den Autopendlern Im Frühling hielt der Kantonsrat den Vorstoss schon nicht für dringlich. Tatsächlich sind inzwischen die Benzinpreise gesunken. Davon lässt sich die SVP nicht beeindrucken. Daniela Deck Jetzt kommentieren 08.11.2022, 21.02 Uhr

Für Berufspendler gibt es keine höheren Steuerabzüge. Bruno Kissling

Mit dem Anspruch, die «Abzüge für Berufskosten an die Realität anzupassen», scheiterte die SVP-Fraktion an der Realität. Genauer gesagt, am Benzinpreis, der heute längst nicht mehr so hoch ist wie im Frühling, als der Vorstoss lanciert wurde.