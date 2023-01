Bürgerspital Solothurn: Schaffner muss sich zu Abgängen erklären

Nach Abgängen SP fordert Klärung: Jetzt muss sich die Regierung zu den Vorgängen im Solothurner Bürgerspital erklären Die personellen Turbulenzen im Bürgerspital Solothurn beschäftigen die Politik. Ein dringlicher Vorstoss im Kantonsrat verlangt Auskunft, die SP macht sich Sorgen um die medizinische Grundversorgung. Damit wird die Gesundheitsdirektorin von der eigenen Partei herausgefordert. Urs Moser Jetzt kommentieren 17.01.2023, 17.30 Uhr

Schattenspiele und Lichtreflexionen beim Blick auf das neue Bürgerspital. Hanspeter Bärtschi

Die Direktorin aus unbekannten Gründen freigestellt, ein Chefarzt geht, weil ihm seine «berufsethischen und moralischen Grundsätze» die Arbeit in Solothurn nicht mehr erlauben würden. Die Regierung schwieg bis jetzt zu den beunruhigenden Vorgängen am Bürgerspital Solothurn, man nehme nicht zu den operativen Belangen der Solothurner Spitäler AG (soH) Stellung.

Doch nun wird sich der Regierungsrat voraussichtlich in der am 24. Januar beginnenden ersten Kantonsratssession des neuen Jahres erklären müssen. Herausgefordert wird Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner von der eigenen Partei. Die SP verlangt Dringlichkeit für einen Vorstoss, der von der politischen Führung Erklärungen zu den Vorgängen fordert.

Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner soll Antworten zur Personalsituation in der soH liefern. Carole Lauener

Kritik an Kommunikation von Spital und Regierung

Die Freistellung von Bürgerspital-Direktorin Karin Bögli bereits vor Weihnachten wurde erst am 8. Januar durch einen Bericht von «Tele M1» publik. Weder die Öffentlichkeit noch das Personal waren darüber ins Bild gesetzt worden, geschweige denn über die Gründe, die dazu führten.

Der Regierungsrat, der die Aktionärsrechte des Kantons gegenüber der soH ausübt, soll nun klarlegen, ob er über die aktuelle Situation im Bürgerspital informiert ist, ob und wann er über die Freistellung informiert wurde und ihm gegenüber die Gründe dafür dargelegt wurden.

Die 49-jährige Karin Bögli war seit Anfang 2020 Direktorin des Solothurner Bürgerspitals. Zuvor war sie stellvertretende Direktorin und unter anderem in Projekte rund um den inzwischen fertiggestellten Spitalneubau involviert. Thomas Ulrich

Und auch, warum die Mitarbeitenden des Bürgerspitals nicht ins Bild gesetzt wurden. Wie die Regierung die aktuelle Kommunikation der soH und auch die eigene Kommunikation in der Sache beurteile, will die SP von «ihrer» Gesundheitsdirektorin wissen.

Bürgerspitaldirektorin Karin Bögli hatte sich dahingehend verlauten lassen, dass die Gründe ihrer Freistellung für sie «nicht klar und nicht nachvollziehbar» seien. Was die Kündigung von Chefarzt Gregor Lindner betrifft, musste die soH-Führung einräumen, anfänglich falsch kommuniziert zu haben. Lindner wolle sich beruflich anderweitig weiter entwickeln und mache auch die anhaltende Belastung geltend, hiess es. Davon stehe in seinem Kündigungsschreiben gar nichts, dementierte aber der Chefarzt.

Medizinische Grundversorgung in Gefahr?

Die Solothurner Spitäler beschäftigen nicht nur Turbulenzen in der Führungsetage, sie haben auch mit personellen Engpässen an der Pflegefront zu kämpfen. Die SP verlangt nun von der Regierung eine Einschätzung zur Stimmungslage des Personals im Bürgerspital. Ob sie diese Stimmungslage zu erfragen gedenke und wie, will die Fraktion wissen.

In der Partei von Gesundheitsdirektorin Schaffner scheint man die Situation offensichtlich dramatisch einzuschätzen. Jedenfalls verlangt man nun Auskunft, «wie der Regierungsrat sicherstellt, dass in dieser Situation die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung gewährleistet ist».

Kantonsrätin Luzia Stocker relativiert: Von einer Gefährdung gehe man zwar nicht aus, nur sei die bisherige Kommunikation nicht dazu angetan, das Vertrauen der Bevölkerung in die einwandfreie Spitalversorgung zu festigen. Deshalb erwarte man nun klare Antworten.

