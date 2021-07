Solothurner Zentralgefängnis: Warum das Projekt scheitern könnte

Kantonsrat Wird Solothurner Zentralgefängnis in letzter Minute abgeblockt? Knappe Kommissionsmehrheit befürwortet einen Planungsstopp Ende 2027 sollte der Ersatz für die Untersuchungsgefängnisse Olten und Solothurn bereit stehen. Doch nun unterstützt die vorberatende Kommission des Kantonsrates mit knapper Mehrheit einen Auftrag, der die Pläne für ein neues Zentralgefängnis im «Schachen» Deitingen/Flumenthal in letzter Minute abblocken will. Urs Mathys 29.07.2021, 05.00 Uhr

Auf diesem Gelände, zwischen der Aare und der Justizvollzugsanstalt im Schachen, soll das neue Zentralgefängnis gebaut werden. Hanspeter Bärtschi

In diesen Tagen traf beim Baudepartement dicke Post von einem Dutzend Planungsteams ein. Diese Einsendungen im Rahmen eines Qualifikationsverfahrens enthalten erste Vorschläge, wie ein neues zentrales kantonales Untersuchungsgefängnis in etwa aussehen könnte. Der Neubau, der die Untersuchungsgefängnisse Solothurn und Olten ersetzen soll, ist neben der bestehenden Justizvollzugsanstalt (JVA) in Flumenthal/Deitingen geplant.