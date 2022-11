Solothurner SVP-Kantonsräte fühlen sich politisch gemobbt

Kantonsrat Solothurner SVP wittert eine Verschwörung gegen sich – aber die Vorwürfe stehen auf wackligen Beinen Weil sie verwaltungskritisch sind, würden ihre parlamentarischen Vorstösse langsamer behandelt als andere, behauptet die SVP. Und ihre Kritik werde von einem «solothurnischen Meinungskartell» abgewürgt. Was ist da dran? Urs Moser Jetzt kommentieren 14.11.2022, 17.00 Uhr

Bleiben SVP-Vorstösse auf der langen Bank? Der Vorwurf lässt sich nicht erhärten. Hanspeter Bärtschi

Die SVP fühlt sich ungerecht behandelt. Sie beklagt sich darüber, dass ihre Vorstösse im Kantonsrat verschleppt würden und man ihr einen Maulkorb verpassen wolle.

Das sind harte Vorwürfe an die Adresse der Regierung und der Leitung des Parlaments. Ausgelöst hat sie die Kantonsratssession letzte Woche (der dritte Sitzungstag von morgen Mittwoch wurde abgesagt). Die SVP wollte ihrem Ärger in einer Fraktionserklärung Luft machen, die aber nicht zugelassen wurde.

Das Geschäftsreglement des Kantonsrats sieht wohl vor, dass jedem Ratsmitglied jederzeit das Wort für die «Erwiderung auf persönliche Bemerkungen» offen steht, für Fraktionserklärungen zu nicht traktandierten Geschäften wird das Wort aber nur erteilt, «wenn die Ratsleitung einen entsprechenden Antrag gutheisst».

Ratsleitung lässt SVP abblitzen

Was einen solchen Antrag rechtfertigt, dazu äussert sich das Geschäftsreglement nicht. Es liegt somit im freien Ermessen der Ratsleitung (bestehend aus dem dreiköpfigen Präsidium und den sechs Fraktionschefs), wann sie eine Fraktionserklärung zulässt.

Eine öffentliche Beschwerde darüber, dass «mit ein bisschen mehr Anstrengung der Verwaltung» mehrere hängige Aufträge rechtzeitig hätten beantwortet und in der Novembersession traktandiert werden können und dass «fast nur linke Anliegen» traktandiert worden seien, hielt man offensichtlich nicht für angebracht.

Nun hat sie die SVP halt in einer Medienmitteilung verbreitet. Ihre Anliegen blieben länger in der «Verwaltungsmühle» hängen als andere, weil sie verwaltungskritischer seien, heisst es darin. Diese Kritik habe man nicht anbringen dürfen, weil das «solothurnische Meinungskartell» keine Kritik will. Kantonsräte seien aber gewählt, um ihren Wählern eine Stimme zu geben. Dafür sei das Parlament der richtige Ort, Meinungsverbote akzeptiere man nicht.

Vorwürfe sind nicht erhärtet

Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli. Bruno Kissling

Was sagt Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli (SP, Hägendorf) zum Maulkorbvorwurf? Nicht viel, nämlich dass sie sich wegen dem Kommissionsgeheimnis nicht zu den Verhandlungen in der Ratsleitung äussern könne. Aber so viel hält sie fest: Was die SVP nun in ihrer Medienmitteilung zur Verschleppung von Vorstössen verlauten lässt, sei nicht erhärtet.

Die fristgerechte Behandlung der parlamentarischen Vorstösse sei in der Ratsleitung ein Dauertraktandum. Und derzeit, so Vögeli, liege man diesbezüglich «sehr gut drin».

Ein Blick in die Geschäftsdatenbank zeigt tatsächlich, dass die Vorwürfe der SVP etwas an den Haaren herbeigezogen scheinen. Es sind total 35 Aufträge hängig. Von den 24, die von der Regierung noch nicht beantwortet sind, stammen zwar tatsächlich acht aus den Reihen der SVP. Einer wurde erst letzte Woche eingereicht, vier in der September-, drei in der Sommersession. Von einer überdurchschnittlich langen Bearbeitungsfrist lässt sich da kaum sprechen.

Eine verbindliche Frist zur Beantwortung gibt es für Interpellationen, die zwar keine konkreten Forderungen enthalten, aber ebenfalls im Ratsplenum diskutiert werden: Sie sind gemäss Kantonsratsgesetz vom Regierungsrat «bis zur nächsten Session» zu beantworten und werden auch «in der Regel» in dieser Session traktandiert.

In der Liste der hängigen Geschäfte findet sich derzeit keine Interpellation, die vom Regierungsrat nicht fristgerecht beantwortet worden wäre, für fünf ist die übliche Frist zur Behandlung im Parlament überschritten. Keine davon stammt von der SVP.

Man spürt keinen Willen für speditivere Behandlung

SVP-Fraktionschef Roberto Conti. Zvg

Fraktionschef Roberto Conti (Bettlach) räumt auf Nachfrage auch tatsächlich ein, dass der Vorwurf der gezielten Verschleppung speziell von SVP-Vorstössen nicht gerade auf den festesten Beinen steht. Es sei aber schon bald wieder ein Geschäftestau zu erwarten und man spüre keinen Willen der Regierung für eine speditivere Behandlung der Vorstösse.

Das habe man zum Ausdruck bringen wollen und sei ohne nähere Begründung abgewiesen worden. Man überlege sich nun, wiederum mit einem neuen Vorstoss eine Änderung des Geschäftsreglements zu verlangen, damit solche Fraktionserklärungen nicht mehr willkürlich abgewürgt werden können.

