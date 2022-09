Solothurner Kantonsrat diskutiert Cannabis-Legalisierung

Kantonsrat Solothurn will mit einer Standesinitiative ein Zeichen für die Legalisierung von Cannabis setzen Der Solothurner Kantonsrat tritt zur ersten Session nach der Sommerpause zusammen. Behandelt werden vor allem parlamentarische Vorstösse. Unter anderem geht es um die Cannabis-Legalisierung und den Mutterschaftsschutz. Urs Moser Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Die Mehrheit des Kantonsrats hält die Zeit zur Legalisierung von Cannabis für reif. Keystone

Am Dienstag beginnt die Septembersession des Kantonsrats. Es ist absehbar, dass in der zweiten Sessionswoche die Energiekrise mit einer drohenden Mangellage auch das Kantonsparlament beschäftigen wird.

Ein dringlicher Vorstoss dazu, der Antworten verlangt, was auf kantonaler Ebene vorgesehen ist, um die Situation zu meistern, ist bereits von der SP angekündigt und dürfte wohl auch für dringlich erklärt werden. Die Ankündigung des Stahlwerks Gerlafingen, dass man erwägt, die Produktion herunterzufahren und das Personal in Kurzarbeit zu schicken, hat die besondere Betroffenheit gerade der Solothurner Wirtschaft vor Augen geführt.

Am ersten Sitzungstag geht es aber zunächst um ganz andere Themen. Obwohl sich die eidgenössischen Räte in der Regel davon mässig beeindruckt zeigen, will Solothurn gleich zwei Standesinitiativen in Bern deponieren. Die erste verlangt eine Änderung der Bundesgesetzgebung, die Anbau, Besitz, Handel und Konsum von Cannabis legalisiert.

Bei der zweiten geht es darum sicherzustellen, dass Frauen im Mutterschaftsurlaub ihre politischen Mandate weiter wahrnehmen können, ohne dadurch den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung zu verlieren. Neben zahlreichen weiteren Vorstössen stehen nur sehr wenige Sachvorlagen zur Diskussion. Die Festlegung der Steuerungsgrössen im Finanzausgleich unter den Einwohnergemeinden zum Beispiel dürfte ein Routinegeschäft sein.

Die Fraktionen nehmen zu drei Geschäften Stellung.

Der Kantonsrat soll mit einer Standesinitiative vom eidgenössischen Parlament eine Revision des Betäubungsmittelgesetzes verlangen, mit der Anbau, Besitz, Handel und Konsum von Cannabis legalisiert werden. Unterstützen sie diese Standes- initiative?

Die FDP-Fraktion unterstützt die Standesinitiative, welche auf einem angenommenen Volksauftrag der Jungfreisinnigen basiert. Gewiss bringt der Konsum von Cannabis gesundheitliche und soziale Risiken mit sich. Diese sind aber überschaubar und in einem ähnlichen Rahmen wie beim Alkohol. Eine geregelte Legalisierung würde unseres Erachtens die aktuelle Situation entschärfen und zu einem positiven, entkrampften Umgang mit Cannabis führen. Unter diesen Umständen findet ein freiheitlicher Ansatz immer die Unterstützung der FDP.Die Liberalen.

Die Mehrheit der Fraktion wird die Standesinitiative nicht unterstützen. Mit grossem Fraktionsmehr haben wir schon den damaligen Volksauftrag Standesinitiative «Canabis-Legalisierung» nicht unterstützt. Wir sehen in der Standesinitiative nach wie vor keine Notwendigkeit, zumal die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates exakt zu diesem Begehren – «Canabis-Legalisierung» – einen Gesetzesentwurf in Arbeit hat.

Ja. Der Cannabiskonsum gehört zu einer gesellschaftlichen Realität. Wir unterstützen an Stelle einer Verbotspolitik einen regulierten Verkauf. Erträge aus dem kontrollierten Cannabishandel fliessen so in die Suchtprävention, aber auch die Qualitätskontrolle. Konsumenten können so vor synthetischen Cannabinoiden vom Schwarzmarkt geschützt werden. Für die GLP bleibt offen, wie weit der auf Bundesebene bereits in Gang gesetzte Prozess durch die Solothurner Standesinitiative massgeblich beeinflusst wird.

Ja, wir unterstützen die Standesinitiative und die Legalisierung von Cannabis. Mit der Initiative soll der Druck auf den Bund für die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage aufrechterhalten werden. Für uns ist aber zwingend, dass die Prävention und ein umfassender Gesundheitsschutz mit der Legalisierung einhergehen müssen. Deshalb sind nicht nur für die Umsetzung der Legalisierung, sondern auch für die entsprechenden Präventionsmassnahmen die nötigen Ressourcen und Finanzen zur Verfügung zu stellen.

Die Grünen unterstützen diese Standesinitiative uneingeschränkt: Eine Anpassung der Gesetzgebung an die Realität ist überfällig. Die negativen Auswirkungen des Cannabiskonsums haben oft direkt mit dem aktuell geltenden Verbot zu tun, darunter der Handel durch kriminelle Banden oder Gesundheitsschäden durch Verunreinigungen und nicht überprüfbare Wirkstoffkonzentrationen. Mit einer Legalisierung schaffen wir die Möglichkeit für eine staatliche Regulierung, Besteuerung und insbesondere auch für einen sinnvollen Jugendschutz.

Nein. Mit der Standesinitiative wird versucht, die gefährliche Liberalisierung im Bereich der Betäubungsmittel voranzutreiben. Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Die SVP setzt sich für eine suchtfreie Jugend und für einen Schutz der öffentlichen Gesundheit ein. Effektiv haben sich die Drogenprobleme in den letzten Jahren multipliziert und sind alles andere als gelöst. Liberalisierungstendenzen, wie diese in der Standesinitiative zum Ausdruck kommen, sind da der falsche Weg.

Ein Auftrag verlangt eine weitere Standesinitiative, die fordert, dass Frauen ihre politischen Mandate während des Mutterschaftsurlaubs wahrnehmen können, ohne die Mutterschaftsentschädigung zu verlieren. Unterstützen Sie diese Forderung?

Ja. Es ist absurd, wenn die Teilnahme an einer einzigen Sitzung oder einer Session zum vollständigen Wegfall des Mutterschaftsschutzes führt. Gegen die Standesinitiative spricht jedoch, dass solche Initiativen generell wenig bewirken und dass die Lösung auf Bundesebene bereits mehrfach aufgegleist ist: Das Problem ist also erkannt und die Lösung kommt, wir tragen Wasser in die Aare. Weil die FDP ganz hinter dem inhaltlichen Anliegen der Standesinitiative steht, unterstützen wir den Auftrag trotz der Bedenken.

Ja, wir unterstützen diese Forderung, da es wichtig ist, dass junge Mütter ihre politischen Rechte auch während des Mutterschutzes wahrnehmen können – sofern sie dies wollen. Die verlangte Gesetzesanpassung wurde bereits in vier Standesinitiativen gefordert (ZG, BS, BL, LU). Wir engagieren uns trotzdem, da unsere Partei in den letzten Jahren selbst davon betroffen war. Als Familienpartei vertritt die Mitte Bedürfnisse von Eltern und ihren Kindern. Die Rahmenbedingungen für politisch tätige Mütter und Väter müssen allgemein verbessert werden.

Die GLP unterstützt den Auftrag grundsätzlich. Auf Stufe Kanton erfolgt die politische Arbeit im Milizsystem. Deswegen erscheint es sachgerecht, Frauen nicht dahingehend zu bestrafen, dass die Ausübung eines politischen Amtes während dem Mutterschaftsurlaub auch zum Verlust des Anspruchs auf Entschädigung bei der eigentlichen Tätigkeit führt. Ob eine entsprechende Regelung auf Bundesebene nötig ist und ob die Standesinitiative das Verfahren auf Stufe Bund zu beschleunigen vermag, bleibe dahingestellt.

Ja, selbstverständlich unterstützen wir dieses wichtige Anliegen inhaltlich und werden uns im Rat entsprechend äussern. Dass Frauen ihre Mutterschaftsentschädigung verlieren, weil sie ihren Pflichten als gewählte Politikerinnen nachkommen, ist eine Zumutung. Die staatspolitische Kommission des Ständerates hat zu diesem Thema bereits ein Vernehmlassungsverfahren zu einer Änderung des Erwerbsersatzgesetzes eröffnet, zu dem wir als Kantonsrat Stellung nehmen werden.

Die Grünen stehen absolut hinter der Forderung des Auftrags. Der Mutterschutz ist eine wichtige politische Errungenschaft, die nicht gefährdet werden darf. Jedoch ist die Ausübung eines politischen Amtes weder auf kantonaler noch auf kommunaler Ebene mit einem Haupterwerb gleichzusetzen. Die Zugänglichkeit zum Milizsystem für junge Frauen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Politik müssen für alle sichergestellt werden. Deswegen braucht es zwingend diese gesetzliche Anpassung.

Unter den aktuell vorliegenden Gegebenheiten auf keinen Fall. Sinn und Zweck des Mutterschaftsurlaubs ist, dass sich eine Mutter uneingeschränkt ihrem neugeborenen Kind widmen kann. Um dies zu ermöglichen, hat sie Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung. Ist es wirklich zu viel verlangt, wenigstens die ersten 14 Wochen uneingeschränkt für ein Kind zu sorgen? Das Bundesgericht hat diese Haltung bereits bestätigt.

Unterstützen Sie den Auftrag, der kantonale Förderbeiträge zum Ausbau des Netzes öffentlich zugänglicher und privater Ladestationen für Elektrofahrzeuge verlangt?

Die FDP steht grundsätzlich hinter der Förderung der Ladeinfrastruktur. Der Kantonsrat hat im Rahmen des Legislaturplans bereits beschlossen, dass die Ladeinfrastruktur zu fördern ist. Der Regierungsrat sieht im Energiekonzept ebenfalls vor, die Ladeinfrastruktur auszubauen. Der Auftrag ist daher nicht mehr nötig und kann als erledigt abgeschrieben werden. Eine Abschreibung entlastet Regierung, Verwaltung und Kantonsrat vor unnötigen Administrationskosten.

Unsere Fraktion unterstützt den Prüfauftrag grossmehrheitlich und folgt dem Antrag des Regierungsrates auf Erheblicherklärung. Ungeachtet der momentanen Unsicherheiten in Bezug auf die Energieversorgung unseres Landes soll der Anteil erneuerbarer Energien möglichst schnell weiter ausgebaut werden. Dabei spielt der Ausbau der Ladeinfrastruktur eine wesentliche Rolle. Eine Minderheit findet den Auftrag überflüssig, da das Anliegen bereits im Entwurf des kantonalen Energiekonzepts berücksichtigt wird.

Die GLP unterstützt den Auftrag. Die Dekarbonisierung des motorisierten Verkehrs ist wichtig, damit die Energiewende gelingt und wir uns von der fossilen Auslandabhängigkeit lösen können. Das grösste Hemmnis beim Umstieg vieler Bürger ist die Unsicherheit bezüglich Laden, darum macht eine Förderung gerade in Mehrfamilienhäusern Sinn.

Ja, mit dem SIA-Merkblatt 2060 «Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in Gebäuden» wird die notwendige Planungssicherheit für Private, Gemeinden und EW-Netzbetreiber geschaffen. Neue und bestehende Bauten sind mit den erforderlichen Infrastrukturen auszurüsten. Flächendeckende Infrastrukturen zu schaffen ist ein zentrales Erfolgskriterium für die E-Mobilität. Verschiedene Kantone planen die Baugesetzgebung dem Merkblatt anzupassen. Das erwarten wir auch vom Kanton Solothurn.

Ja. Um unsere Klimaziele zu erreichen, muss die Elektrifizierung des Verkehrs rascher voranschreiten. Die grösste Hemmschwelle beim Umstieg auf E-Mobilität ist fehlende Ladeinfrastruktur. Für eine sinnvolle Nutzung müssen E-Fahrzeuge zu Hause aufgeladen werden können. Drei Viertel der Bevölkerung wohnt zur Miete in Mehrparteiengebäuden, wo Investitionen in Ladeinfrastruktur eine Herausforderung darstellen. Deshalb ist die Förderung von Ladeinfrastruktur in Mehrparteiengebäuden essenziell für die Marktdurchdringung der E-Mobilität.

Nein, die SVP Kanton Solothurn kann dem kantonalen Förderbeitrag nicht zustimmen. Aus unserer Sicht weist dieses Verlangen komplett in die falsche Richtung. Ein weiterer Ausbau wäre auf Vorrat und ist – insbesondere in Anbetracht der Strommangellage – nicht unterstützbar.

