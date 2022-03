Solothurns China-Beziehungen beschäftigen den Kantonsrat

Kantonsrat Solothurn und seine Beziehungen zu China: Wäre mehr Mut in der Menschenrechtsfrage angezeigt? Eine diplomatisch heikle Gratwanderung: Die freundschaftlichen Beziehungen des Kantons zu chinesischen Provinzen. Kantonsrat André Wyss würde sich da etwas mehr Klartext der Regierung wünschen. Urs Moser 23.03.2022, 17.30 Uhr

Der damalige Regierungsrat Klaus Fischer 2009 beim Empfang einer Delegation aus der chinesischen Provinz Gansu. Oliver Menge

Der Kanton Solothurn und allem die Wirtschaftshochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten pflegen seit vielen Jahren Beziehungen zu chinesischen Provinzen. In einer Interpellation stellte Kantonsrat André Wyss (EVP, Stüsslingen) die Freundschaftsvereinbarungen angesichts der Menschenrechtsverletzungen zur Diskussion.

Ein heikles Thema, das zeigte sich schon darin, dass die Regierung fast ein Jahr für die Beantwortung der Fragen brauchte. Auch in der am Mittwoch nun endlich traktandierten Debatte zeigte sich eine Hin- und Hergerissenheit, was die Pflege diplomatischer Beziehungen zum Reich der Mitte angeht.

Man befinde sich hier in einem «heiklen Dilemma», meinte SP-Sprecher Stefan Hug (Zuchwil). Grundsätzlich seien die Partnerschaften mit den chinesischen Provinzen ja schon sinnvoll, anderseits stelle sich die Frage, ob die Missachtung grundlegender Völkerrechte geduldet werden kann. Er rufe jedenfalls dazu auf, sich den Fragen der Menschenrechtssituation in den künftigen Beziehungen «mutig zu widmen», das müsse in einer soliden Partnerschaft möglich sein.

Ernüchtert und enttäuscht über den fehlenden Mut

Der Regierungsrat war in seiner Stellungnahme eher ausweichend geblieben. Erstens verstehe man die Freundschaftsvereinbarungen primär als Unterstützungsleistung zu Gunsten der Fachhochschule beim Austausch mit China. Zweitens sei die Frage, ob man überhaupt diplomatische Beziehungen zu Ländern pflegen will, wo Menschenrechte missachtet werden, eine Grundsatzfrage, die von der schweizerischen Aussenpolitik (also vom Bundesrat) beantwortet werden müsse.

«Grosse Ernüchterung» mache sich bei ihm breit, meinte Interpellant Wyss, der von «viel Floskeln und kaum konkreten Aussagen» in den Antworten auf seine Fragen sprach, in denen sich kein Hinweis auf eine Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen finde. Im Bewusstsein, dass Aussenpolitik Bundessache ist, zeigte er sich doch «enttäuscht vom fehlenden Mut» der Regierung, in der Menschenrechtsfrage Stellung zu beziehen.