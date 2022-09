Solothurn schafft eine «Solar-Risikoversicherung» für Investoren

Kantonsrat Solothurn führt eine «Solar-Risikoversicherung» ein und fördert Ladestationen für Elektrofahrzeuge Der Kantonsrat arbeitet an der Energiewende. Mit einer Investitions-Risikoversicherung soll der Zubau von Solaranlagen gesteigert und mit mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge die Dekarbonisierung des Verkehrs gefördert werden. Urs Moser Jetzt kommentieren 06.09.2022, 18.00 Uhr

Für die Bereitschaft zum Umsteigen ist eine breit verfügbare Ladeinfrastruktur entscheidend. Christian Beutler / KEYSTONE

Der Kanton soll sich verbindlich auf den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Dekarbonisierung des motorisierten Verkehrs verpflichten.

So hat es eine knappe Mehrheit des Kantonsrats am Dienstag abgelehnt, einen Auftrag von Marlene Fischer (Grüne, Olten) zur Förderung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gleich als erledigt abzuschreiben, weil das Anliegen bereits in das neue Energiekonzept aufgenommen wurde.

«Zentrales Erfolgskriterium für Elektro-Mobilität»

Die Abschreibung war nicht etwa von der Regierung, sondern von der vorberatenden Umwelt-, Bau und Wirtschaftskommission beantragt worden. Damit einverstanden gewesen wären die Freisinnigen und die SVP, welche den Auftrag ohnehin ablehnte.

Bei Privatbauten sei es nicht am Kanton, der Bauherrschaft Vorgaben zur Investition in die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu machen, so deren Sprecher Kevin Kunz (Deitingen). Eine klare Mehrheit (70 zu 23 Stimmen) war allerdings überzeugt, dass es Anstrengungen zum Ausbau dieser Infrastruktur braucht, denn das sei «ein zentrales Erfolgskriterium für die Elektro-Mobilität», wie etwa Remo Bill (SP, Grenchen) sagte.

Marlene Fischer verteidigte ihr Anliegen: Indem er ihren Auftrag nicht abschreibe, setze der Kantonsrat ein Zeichen, dass er wirklich hinter dem Energiekonzept steht und es nicht zum Papiertiger verkommen lassen will. Ihr folgte der Rat mit 51 zu 42 Stimmen.

Kanton führt «Solar-Risikoversicherung» ein

Neuland beschreitet der Kanton Solothurn mit der Erheblicherklärung eines Auftrags der Grünliberalen. Es geht darum, die Rahmenbedingungen für die Installation von Fotovoltaikanlagen «investitionsfreundlicher» zu gestalten.

Nicht besonders investitionsfreundlich sind sehr volatile Rückliefertarife für die Einspeisung von Solarstrom ins Netz. Denn wenn der Betreiber im ersten Jahr beispielsweise 9,5 Rappen pro Kilowattstunde vergütet bekommt und im folgenden Jahr nur noch 8,5 Rappen, habe das spürbare Folgen für die Amortisationsdauer und einen negativen Effekt auf die Investitionssicherheit, machte die GLP in der Begründung ihres Auftrags geltend.

Dem soll nun mit der Schaffung einer «Solar-Risikoversicherung» begegnet werden, die einen langfristig stabilen Rückliefertarif garantiert. Und zwar (und das ist im Energiekonzept noch nicht vorgesehen) nicht nur für Grossanlagen, sondern für alle Solaranlagen, mit und ohne Eigenverbrauch, wobei der Regierungsrat eine Bagatellgrenze festlegen kann.

Planungssicherheit, nicht Profitmaximierung

Der Auftrag fand breite Zustimmung (mit 90 zu 2 Stimmen erheblich erklärt), nachdem er textlich noch etwas präzisiert wurde. Dahingehend, dass es eben um eine Absicherung geht, die Planungssicherheit bei der Erstellung von Fotovoltaikanlagen schafft. Und nicht darum, den Betreibern einen möglichst lukrativen Rücknahmetarif zu garantieren.

Das sei eine Art der Förderung der Solaranlage nach seinem Gusto, meinte Markus Spielmann (FDP, Starrkirch-Wil) als Präsident des Hauseigentümerverbands: eine, die auf den Abbau von Hürden und Anreize setzt.

Zustimmung gab es bei diesem Auftrag auch von der SVP, obwohl sich Sprecherin Sibylle Jeker (Büsserach) fragte, ob sich eine Investition in eine Fotovoltaikanlage denn zwingend langfristig lohnen müsse oder ob man eine solche Investition nicht einfach aus Idealismus tätigt.

