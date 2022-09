Alle Solothurner Fischer sollen Beitrag leisten

Kantonsrat Sämtliche Solothurner Angler sollen einen Beitrag ans Überleben der Fische leisten Die Solothurner Fischereivereine leisten Hegearbeiten und fördern so die Tierbestände. Daran sollen sich nun alle Hobbyfischer im Kanton finanziell beteiligen müssen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.09.2022, 19.09 Uhr

Hobbyangler werden im Kanton Solothurn in die Pflicht genommen. Walter Schwager

Wer dem kantonalen Fischereiverband angehört, hilft, die Fischbestände zu fördern und deren Lebensraum zu schützen. Dies durch die Hegearbeiten, die die Vereine leisten. In den Fischereivereinen sind aber nur 40 Prozent der Patentinhaber organisiert.

Dass eine Mehrheit der Petrijünger nichts an diese laut Kantonsrat David Gerke «unverzichtbaren Aufgaben» beisteuert, sei ungerecht. In einem Auftrag forderte der Grüne aus Biberist im Solothurner Kantonsrat am Mittwoch, dass sämtliche Freizeitangler einen Hegebeitrag leisten. Bis auf zwei Freisinnige sahen dies sämtliche Mitglieder des Kantonsrats gleich.

Damit kann im Fischereigesetz die entsprechende Grundlage geschaffen werden. Noch offen ist die Beitragshöhe. Analog zum Kanton Bern könnte sich diese laut Myriam Frey Schär (Grüne, Olten) von der Umweltkommission um 50 Franken bewegen.

