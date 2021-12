Nadine Vögeli wird Kantonsratspräsidentin 2022

Kantonsrat Nadine Vögeli zur höchsten Solothurnerin gewählt Die SP-Kantonsrätin Nadine Vögeli ist die höchste Solothurnerin des nächsten Jahres. Der Kantonsrat wählte die 42-jährige Hägendorferin am Mittwoch zur Kantonsratspräsidentin 2022. 08.12.2021, 12.23 Uhr

SP-Kantonsrätin Nadine Vögeli wird höchste Solothurnerin. Zvg

Nadine Vögeli 2022 höchste Solothurnerin. Die 46-jährige Hägendorferin, die seit 2017 für die SP Parlament sitzt, wurde am Mittwoch mit 80 von 93 Stimmen vom Kantonsrat zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Das teilt die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Erste Vizepräsidentin wird Susanne Hauser (CVP), Marco Lupi (FDP) wird zweiter Vizepräsident.

Vögeli, die Mitglied der Justizkommission und der Interparlamentarischen Konferenz der Nordwestschweiz ist, tritt somit am 1. Januar die Nachfolge von Hugo Schumacher (SVP) an. Vögeli ist selbstständige Beraterin im Gesundheitsbereich und lebt mit ihrem Ehemann in Hägendorf. (sks)