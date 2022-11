Mutterschutz und Politik: Erwerbsersatzordnung anpassen

Kantonsrat Auch nach der Geburt sollen Mütter politisch tätig sein dürfen: Dennoch verzichtet Solothurn auf eine Standesinitiative Der Kanton will, dass der Bund auch Kommissionssitzungen in die Neuregelung der Erwerbsersatzordnung aufnimmt. Daniela Deck 08.11.2022, 21.01 Uhr

Mutterschaftsurlaub und politische Arbeit sollen vereinbar werden. Zvg/Shuvaseesh

Eine Frau soll im Mutterschaftsurlaub auf Kantons- und Gemeindeebene politisieren können, ohne dabei finanzielle Einbussen im Mutterschutz beim Haupterwerb zu erleiden. Anna Engeler (Grüne, Olten), die den Auftrag für eine entsprechende Standesinitiative im Sommer lanciert hatte, hatte dafür fraktionsübergreifend 49 Unterschriften im Kantonsrat gesammelt.

Dennoch gab sie bekannt, das Begehren zurückzuziehen, sofern der Rat der Vernehmlassung an die Staatspolitische Kommission des Ständerats zustimmt. Denn inzwischen, nach Vorstössen von mehreren Kantonen, hatte sich der Bund der Frage angenommen.

Auch Kommissionssitzungen sollen in der Neuregelung enthalten sein

Diverse Voten zielten denn auch darauf, dass man sich «die Standesinitiative schenken kann», wie Markus Spielmann (FDP, Starrkirch-Wil) sich ausdrückte. Trotzdem beanspruchten die zwei Traktanden – Vernehmlassung und Standesinitiative – einige Zeit in der Ausführung.

Der Grund: Entscheidend war für Engeler, dass neben den Ratssitzungen auch Kommissionssitzungen und Vorbesprechungen von der Regelung profitieren sollten.

Alle Fraktionen, abgesehen von der SVP, trugen das Anliegen mit. Einzige Bedingung: Politische Arbeit soll für die Mütter kein Zwang werden.

Die SVP eckte mit ihrer Argumentation an

SVP-Sprecherin Andrea Meppiel (Hofstetten), sah im Begehren eine Gefährdung des Mutterschutzes. In ihrer Argumentation bemühte sie erst das Fabrikgesetz von 1877 und dann einen Vergleich aus dem Tierreich.

Das Votum kam schlecht an. «Hanebüchen» nannte es Georg Nussbaumer (Mitte, Hauenstein). Engeler merkte an, die Idee, ein Säugling werde in den 14 Wochen Mutterschaftsurlaub rund um die Uhr nur von der Mutter betreut, sei «komplett realitätsfremd». Der Kantonsrat folgte der Initiantin.

Mit 75 zu 17 Stimmen wurde die Vernehmlassung gutgeheissen, und Engeler zog ihren Auftrag zurück.