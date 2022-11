Kestenholz: Zwei mutmassliche Diebe festgenommen

Kantonspolizei Solothurn Kestenholz: Zwei mutmassliche Diebe nach Diebstahl aus Fahrzeug festgenommen Am Samstagmorgen kam es in der Region Neuendorf und Niederbuchsiten zu mindestens einem Diebstahl aus einem unverschlossenem Fahrzeug sowie zu Diebstahlversuchen aus weiteren Fahrzeugen. Zwei Personen konnten angehalten und vorläufig festgenommen werden. 06.11.2022, 14.20 Uhr

Kantonspolizei Solothurn nimmt in Kestenholz zwei mutmassliche Diebe fest. zvg

Am Samstag, 5. November 2022, kurz nach 3.15 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Solothurn die Meldung über einen versuchten Fahrzeugaufbruch in Niederbuchsiten ein. Auch im benachbarten Neuendorf war es zu einem Diebstahl aus mindestens einem Auto gekommen.

Wie die Kapo Solothurn in der Mitteilung vom Sonntag schreibt, rückten mehrere Patrouillen der Polizei Kanton Solothurn aus. Eine Patrouille konnte an der Länggasse in Kestenholz zwei tatverdächtige Personen anhalten. Im Zuge der Anhaltung sowie der anschliessenden Kontrolle der Personen kam mutmassliches Deliktsgut zum Vorschein.

Bei den tatverdächtigen Personen handelt es sich um zwei Männer algerischer und libyscher Herkunft im Alter von 30 und 17 Jahren. Zwecks weiteren Abklärungen wurden beide Personen vorläufig festgenommen und befanden sich bis am Abend des 5. Novembers 2022 in Polizeigewahrsam.

Hinweis der Polizei

Die Kantonspolizei Solothurn informiert die Bevölkerung: Verschliessen Sie immer Ihr Fahrzeug, auch bei einer kurzen Abwesenheit. Zusätzlich bitten wir Sie, dass keine Wertgegenstände und Taschen im Auto zurückgelassen werden. Wenn verdächtige Personen gesichtet werden, welche von Fahrzeug zu Fahrzeug gehen und versuchen diese zu öffnen oder aufbrechen, bitten wir Sie, dies umgehend via Polizeinotruf 117 zu melden.