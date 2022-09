Kantonspolizei Solothurn Dornach: 70-jährige Frau wird vermisst Seit Mittwoch, 31. August, wird die 70-jährige Marianne Keller aus Dornach vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der vermissten Person um Mithilfe. 02.09.2022, 16.00 Uhr

kps

Wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilt, verliess Marianne Keller am Mittwoch, 31. August 2022, um zirka 10 Uhr, in Dornach ein Alters- und Pflegeheim und kehrte entgegen ihrer Gewohnheiten bis zur Stunde nicht zurück. Alle bisherigen Suchmassnahmen und Abklärungen der Polizei hätten keine Anhaltspunkte über ihren Verbleib ergeben.