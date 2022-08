Kantonspolizei Hausbrand in Lommiswil: Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen – gefundene Person ist der vermisste Bewohner Bei der toten Person, die vergangene Woche in der Brandruine in Lommiswil gefunden worden ist, handelt es sich um den vermissten Bewohner. Die Ermittlungen zur Brandursache sind abgeschlossen.

Die Brandruine in Lommiswil. Hanspeter Bärtschi

Am 18. August brannte in Lommiswil ein ehemaliges Bauernhaus komplett nieder. Wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilt, haben Polizeiangehörige am letzten Donnerstag bei weiteren Ermittlungen im Bauschutt im Bereich des Dachstocks Überreste einer toten Person aufgefunden. Abklärungen der Staatsanwaltschaft Solothurn und einem Institut für Rechtsmedizin hätten ergeben, dass es sich dabei um den bis dahin vermissten Bewohner des Hauses handelt.