Kantonsparlament Klare Ansage von der Regierung: Kein Pranger für freigelassene Sexualstraftäter In einer Interpellation wollte Stephanie Ritschard (SVP, Riedholz) wissen, ob Porträts von Straftätern veröffentlicht werden dürfen. Die Antwort von der Exekutive ist klar: Dafür gibt es im Kanton keine rechtliche Grundlage. Rebekka Balzarini 01.09.2021, 18.00 Uhr

Nach den Corona-bedingten Aussensessionen tritt das Parlament erstmals wieder im Kantonsratssaal zusammen. Hanspeter Bärtschi / SZ

In einigen Bundesstaaten in den USA publizieren die Behörden den Wohnort und Porträtbilder von freigelassenen Sexualstraftätern. Ein Vorgehen, das der SVP-Kantonsrätin Stephanie Ritschard aus Riedholz grundsätzlich nicht unsympathisch ist. Es gelte, den Opferschutz höher zu gewichten als den Täterschutz, schrieb sie in ihrem Interpellationstext und wollte von der Regierung unter anderem wissen, ob es im Kanton Solothurn «rechtlich und technisch» möglich sei, Porträts von freigelassenen Sexualstraftätern zu veröffentlichen.