Nationalbank-Gewinne: Drohen Solothurn Millionenverluste

Kantonsfinanzen Gewinnwarnung: Ein Ausfall der Nationalbank-Millionen würde Solothurn hart treffen Der Kanton Solothurn ist schwer auf den Finanzausgleich und auch auf die Gewinnausschüttung der Nationalbank angewiesen. Diese droht nun aber auszufallen. Urs Moser Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton ist stark von der «Geldmaschine» Nationalbank abhängig. Keystone

Manchmal ist von «Bundesmanna» die Rede, mal gar von «Almosen»: So sicher wie das Amen in der Kirche fällt in Finanzdebatten der kritische Hinweis, dass der Solothurner Staatshaushalt ohne «fremdes» Geld nie und nimmer im Gleichgewicht zu halten wäre. Man sei zu stark abhängig vom Finanzausgleich – und auch von den Gewinnausschüttungen der Nationalbank – monieren jeweils die Finanzpolitiker von FDP und vor allem SVP.

Almosen seien das keineswegs, sondern ordentliche Beiträge, auf die man Anspruch hat, hält dem der Finanzdirektor jeweils entgegen.

Mag sein, aber was die Millionen der Nationalbank betrifft: Diese Quelle könnte versiegen. Davor warnt jedenfalls ein Bericht der Grossbank UBS. Die Ausschüttungen an Bund und Kantone seien «in akuter Gefahr» heisst es darin.

128 Millionen im Budget, das lässt sich nicht wegsparen

Ein Ausfall würde den Kanton hart treffen. Im Budget für das laufende Jahr, das mit einer «roten Null», einem kleinen Defizit von 7,9 Millionen rechnet, konnte man 128 Millionen von der Nationalbank einplanen. Und der Aufgaben- und Finanzplan rechnet auch für das nächste Jahr noch einmal mit einer sechsfachen Gewinnausschüttung im gleichen Umfang. 128 Millionen, ein solcher Betrag lässt sich im ordentlichen Budgetierungsprozess nicht einsparen.

Ein Ausfall der Nationalbank-Millionen würde den Kanton sofort in schon eher tiefrote Zahlen stürzen. Ein schmerzhaftes Sanierungspaket mit einem spürbaren Leistungsabbau würde wohl unumgänglich.

Von rechtsbürgerlicher Seite ist es schon wiederholt gefordert worden. Von der Regierung, der Ratslinken und der politischen Mitte hiess es aber immer, das sei angesichts der halbwegs positiven Zukunftsaussichten nicht notwendig. Im Gegenteil sogar völlig fehl am Platz, weil es bloss die Standortattraktivität des Kantons gefährden würde.

Gewinnerwartungen nach unten korrigiert

Wer recht hat, hängt nun also nicht unwesentlich davon ab, wie viel Geld von der Nationalbank in den nächsten Jahren wirklich an Bund und Kantone verteilt werden kann. Die Warnung im UBS-Bericht stützt sich auf die aktuellen Zahlen: Knapp 33 Milliarden Verlust im ersten Quartal, für das zweite Quartal sei mit einem weiteren Verlust von rund 50 Milliarden zu rechen. Macht dann also über 80 Milliarden im ersten Halbjahr, womit die sogenannte Ausschüttungsreserve so gut wie aufgebraucht wäre.

Um einen Gewinn auszuschütten, muss aber naturgemäss erst einmal ein Gewinn erzielt werden. Langfristig dürften Bund und Kantone schon weiterhin mit Ausschüttungen rechnen können, heisst es in der UBS-Studie, «im nächsten Frühjahr aber möglicherweise nicht».

Und das längerfristige Gewinnpotenzial sehen die UBS-Ökonomen nur bei 10 bis 15 Milliarden. Das würde gemäss der aktuellen Vereinbarung mit dem eidgenössischen Finanzdepartement eine Ausschüttung von drei Milliarden bedeuten, rund 64 Millionen für den Kanton Solothurn. Der aktuelle Finanzplan 2023/26 rechnet aber auch ab 2024 mit einer immer noch fünffachen Ausschüttung im Umfang von 106 Millionen. Auch diese Differenz von gut 42 Millionen wäre nicht so einfach wegzusparen.

