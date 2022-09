Solothurner Budget 2023 rechnet mit einer schwarzen Null

Kantonsfinanzen Der Kanton Solothurn rechnet für 2023 mit einer schwarzen Null – ...im Moment noch Der Regierungsrat präsentiert einen Budgetentwurf mit einem kleinen Überschuss von 0,6 Millionen. Darin ist allerdings (noch) kein Teuerungsausgleich für das Staatspersonal enthalten. Und die Gewinnausschüttung der Nationalbank ist auch unsicher. Urs Moser Jetzt kommentieren 12.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Finanzdirektor Peter Hodel ist ganz zufrieden mit dem Voranschlag. Corinne Glanzmann

Obwohl man im Moment mit sehr viel Unwägbarkeiten konfrontiert ist, präsentiere sich die Finanzlage alles in allem doch erfreulich stabil, sagt Finanzdirektor Peter Hodel (FDP) zum Voranschlag 2023. «Aus meiner Sicht ist das positiv zu werten und auch zu anerkennen», die Bemühungen zum nachhaltigen und effizienten Umgang mit den Mitteln hätten sich ausbezahlt.

Nicht ganz so positiv beurteilt Mathias Borner (SVP), der Präsident der Finanzkommission des Kantonsrats, die Lage. Dabei geht es ihm noch nicht einmal so sehr darum, dass die Vorgaben der Finanzkommission für die Budgetierung nicht ganz eingehalten werden konnten. Aber die aktuelle Fassung des Budgetentwurfs scheine ihm vielleicht doch etwas zu optimistisch.

Mathias Borner. José R. Martinez

Dieses Jahr keine Nullrunde mehr

Zum Beispiel sind «noch keine» Lohnmassnahmen enthalten. Zwar lägen die Vorstellungen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite noch weit auseinander, aber eine weitere Nullrunde sollte es dieses Jahr tatsächlich nicht mehr geben, bestätigt Regierungsrat Hodel.

Das heisst: Auch wenn die Verhandlungen erst nach den Herbstferien abgeschlossen sein dürften, lässt sich eigentlich schon heute sagen, dass aus der schwarzen bis zur Budgetberatung im Kantonstat eine rote Null wird.

Der am Montag präsentierte Budgetentwurf rechnet jetzt noch mit einem ganz kleinen Überschuss von 600 000 Franken in der Erfolgsrechnung (auf ein Haushaltvolumen von rund 2,4 Milliarden). Operativ, das heisst vor den jährlichen Abschreibungen von 27,3 Millionen für die Ausfinanzierung der kantonalen Pensionskasse, läge man bei einem Überschuss von 27,9 Millionen.

Weniger Gewinnausschüttung von Nationalbank erwartet

Das darf sich insbesondere deshalb sehen lassen, weil bei den Erwartungen zur Gewinnausschüttung der Nationalbank deutlich zurückbuchstabiert wurde. Während der Finanzplan für 2023 immer noch mit einer sechsfachen Gewinnausschüttung von 127,9 Millionen rechnete, geht man nun nach dem grossen Semesterverlust der Nationalbank nur noch von einer vierfachen Gewinnausschüttung aus: 85,3 Millionen, also gut 42 Millionen weniger.

«Aber fragen Sie mich nicht, ob das der richtige Wert ist», so Finanzdirektor Hodel. Man werde nach dem Vorliegen des Quartalsberichts der Nationalbank Ende September noch einmal eine Beurteilung vornehmen.

Verschuldung steigt moderat, aber sie steigt wieder

Die weiterhin äusserst volatile Situation an den Finanzmärkten und damit verbunden die Ungewissheit über die effektiv resultierenden Zahlungen der Nationalbank ist nur der eine Punkt, warum sich die Begeisterung über die Budgetzahlen beim Präsident der Finanzkommission in doch recht engen Grenzen hält.

Andreas Bühlmann, Chef Solothurner Finanzamt. José R. Martinez

So hatte man zum Beispiel einen Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen von mindestens 100 Prozent und keine Neuverschuldung verlangt. Nun liegt man bei – zwar nicht schlechten, Finanzamt-Chef Andreas Bühlmann findet sogar sehr guten – 93 Prozent und die Verschuldung steigt wieder an, wenn auch sehr moderat um 6,9 Millionen. Dies allerdings bei einem nach wie vor eher tiefen Volumen von 101 Millionen Nettoinvestitionen.

Da sieht Matthias Borner schon die Gefahren eines Investitionsstaus, die sich in den kommenden Jahren auch wieder deutlich negativer auf den Haushalt auswirken könnten.

Auch ein Wermutstropfen: Bei der schwarzen Null in der Erfolgsrechnung ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass darin noch keine Mittel für das Impulsprogramm Digitalisierung enthalten sind. Eine separate Vorlage dazu dürfte auch nicht gleichzeitig mit dem Voranschlag behandelt werden können. Es seien noch Abklärungen im Gang, man werde allenfalls einen Budgetnachtrag zum Voranschlag 2023 und den entsprechenden Zusatzkredit nachreichen, so der Regierungsrat.

Steuereinnahmen entwickeln sich positiv

Was sicher positiv zu vermerken ist: Die Wirtschaft hat sich deutlich besser von den Folgen der Coronapandemie erholt als befürchtet worden war. Gegenüber dem Voranschlag für das laufende Jahr rechnet das Budget 2023 mit höheren Steuererträgen sowohl bei den natürlichen wir bei den juristischen Personen (im Umfang von total knapp 81 Millionen).

Allerdings erhöht sich auch der Aufwandüberschuss in den diversen Globalbudgets gegenüber dem aktuellen Voranschlag um 14,5 Millionen oder 2,5 Prozent. Auch ist erneut mit einem Stellenwachstum in der Verwaltung um 55 Pensen zu rechen. Der Personalaufwand erhöht sich auch ohne Lohnrunde um 1,5 Prozent auf gut 418 Millionen.

Von «solid» bis «unbrauchbar»

Wie gewöhnlich stösst der Budgetentwurf bei den Parteien auf ein konträres Echo. Für die SP zeigt der Voranschlag, dass die Finanzen des Kantons stabil sind, für die SVP ist er schlicht «unbrauchbar».

Der Regierungsrat präsentiere wieder ein «solides» Budget», so die Sozialdemokraten. Für sie allerdings unverständlicherweise ohne Klarheit, wie die Lohnanpassungen für das Staatspersonal aussehen sollen. Es sei endlich an der Zeit, dass eine Lohnerhöhung in Form eines Teuerungsausgleichs und einer Reallohnerhöhung umgesetzt wird. Es werde nicht einfach sein, die Mitarbeitenden zu halten, geschweige denn für die wachsenden Aufgaben neue Fachkräfte zu finden. Für die SP enttäuschend: Dass sich das Impulsprogramm Digitalisierung verzögert, das sei unhaltbar.

Dass ein Teuerungsausgleich wohl fällig sein wird, stellt auch die SVP nicht in Frage. Nur werde dieser «weitere Millionenlöcher in die Staatskasse reissen». Dass in dieser Lage wieder 55 neue Stellen geschaffen werden sollen, sei «unerhört». Ohne signifikante Korrekturen am Voranschlag werde man ihn in den Kantonsratsverhandlungen ablehnen. Eine Neuverschuldung ist für die Partei inakzeptabel, man fordere weiterhin einen verbindlichen Plan, wie und bis wann die Verschuldung nachhaltig abgetragen werden kann.

Die FDP spricht beim vorliegenden Budgetentwurf von einem «Provisorium». Bei genauem Hinschauen falle auf, dass die Regierung sehr optimistisch in die Zukunft blicke. So halten die Freisinnigen die budgetierte vierfache Gewinnausschüttung für «viel zu hoch». Dass ein allfälliger Teuerungsausgleich noch nicht eingerechnet sei, erachte man zwar als richtig, doch könne auch dieser Sachverhalt eine weitere Verschlechterung des Budgets zur Folge haben. Die FDP kündigt Anträge an, um die Höhe der Globalbudgets zu «stabilisieren».

«Mit Vorbehalt knapp zufriedenstellend» lautet das Verdikt der Mitte-Fraktion. Auch hier wird moniert: Die Auswirkungen des noch nicht beschlossenen Teuerungsausgleichs und des Impulsprogramms Digitalisierung liessen das Budget als unfertig erscheinen. Beziehungsweise sei vorgezeichnet, dass das Ergebnis massgebend schlechter ausfallen werde und damit die Vorgaben der Finanzkommission eben nicht nur knapp, sondern «massiv» verfehlt werden. Die Annahme einer vierfachen Gewinnausschüttung der Nationalbank beurteilt die Mitte hingegen als «plausibel».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen